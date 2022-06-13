乌总理访德 希望获更多重型武器

（德国之声中文网）乌克兰总理丹尼斯·什米加尔（Denys Shmygal）是几个月来第一位访问德国的乌克兰高阶官员，表明基辅和柏林之间的紧张关系缓和。俄罗斯入侵乌克兰前后，德国最初对向基辅提供军事支持的反应迟钝。引起不安。基辅政府四月又拒绝德国总统施泰因迈尔访问基辅，再使两国陷入外交龃龉。 施泰因迈尔被批评在担任外交部长期间对莫斯科多年采取绥靖政策。在俄乌战争爆发后，他承认当时的政策是一个错误。

与德国总统会面

抵达德国后，什米加尔周日（9月4日）首先拜会了施泰因迈尔总统，什米加尔表示，双方 "讨论了军事局势、加强制裁以及为乌克兰提供武器的必要性"。他还感谢德国 "对乌克兰人的声援和支持"。德国总统发言人表示，施泰因迈尔向什米加尔保证，德国将 "继续坚定地站在乌克兰一边"。

希望德国成为乌克兰防空发展的领导者

周日下午，什米加尔受到了德国总理肖尔茨的军礼接待。什米加尔在访问期间表示，德国已大大加强了军事援助，PzH-2000自行榴弹炮和火星火箭发射器等重型都 "在战场上运行良好"。 IRIS-T防空系统预计将在秋季交付。什米加尔说，乌克兰 "希望德国将成为乌克兰防空发展进程中的领导者之一"。

什米哈尔还表示，他已经向肖尔茨提出了关于如何将豹2坦克运送到乌克兰的具体建议，并讨论了其他的军事系统。当被问及是否认为这些坦克最终会被交付使用时，什米哈尔表示乐观。

肖尔茨总理在上周一关于欧洲愿景的演讲中说，他认为德国将承担 "特殊责任"，帮助乌克兰建立火炮和防空系统。德国政府迄今已向乌克兰承诺提供价值超过7亿欧元的武器，其中大部分已经交付。

北约盟国的国防部长们预计将于周四抵达德国，参加由美国主导的会议，以协调乌克兰的军事需求。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



乌克兰将向德国提供核电？

在访问柏林之后，什米加尔将前往布鲁塞尔，并与欧盟首席外交官博雷利( Josep Borrell) 一起参加欧盟-乌克兰联合理事会的会议。在访问德国前，乌克兰总理什米加尔曾向德新社表示，乌克兰希望向德国提供核电，支持德国摆脱对俄罗斯能源供应的依赖。他说，乌克兰目前向摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克和波兰出口电力，但是，”我们非常愿意扩大对德国的出口“。他说："因为有核电站，我们在乌克兰有足够的电力。“

（德新社、法新社、德国电视二台）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。