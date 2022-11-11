乌尔维·埃金:小提琴和乐队协奏曲  

乌尔维·塞马尔·埃金（Ulvi Cemal Erkin） （1906年3月14日至1972年9月15日）是土耳其交响音乐先锋作曲家。

19岁时，埃金获得一项奖学金并前往巴黎学习音乐。留学期间，创作了第一批作品。返回土耳其后，埃金从1930年起在安卡拉国家音乐学院担任教授，1949年至1951年担任该学院院长。后来他还担任过国家歌剧院的指挥。埃金是土耳其五人组，即土耳其第一批专业作曲家团体的成员。

埃金创作有两部交响曲和一部小交响曲，一部小提琴协奏曲和一部钢琴协奏曲，一部钢琴和管弦乐队协奏曲，还有诸多室内乐作品、土耳其民歌合唱、钢琴作品、歌曲等。最著名的作品之一是《科切克切组曲》。

埃金对土耳其当代音乐做出了重要贡献。他以丰富的想象和灵感将土耳其民间音乐的元素，如不均匀的节奏融入西方音乐中。1985年土耳其发行一张邮票，以纪念这位艺术家。请听他创作的小提琴和乐队协奏曲，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。

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