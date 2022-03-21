乌官员：马里乌波尔剧院被炸 恐有约300人丧生

（德国之声中文网）乌克兰南部港口城市马里乌波尔（Mariupol）的官员周五（3月25日）表示，在上周俄罗斯对当地的一个剧院进行袭击后，可能已有大约300人死亡。马里乌波尔市议会在社交平台Telegram上援引目击者宣布了这一消息。

该议会还强调，（发动袭击前）俄罗斯知道有平民在这座建筑中避难。过去几天里，乌克兰当地官员报告称，由于缺乏急救人员和俄罗斯军队的持续轰炸，营救受困於剧院地下室人员的工作一直受到阻碍。

救援工作受阻

马里乌波尔德这座剧院上周被炸后，根据当地官员的说法，在里面避难的人数可能多达1000人。卫星图像显示，在该市这座建筑物的旁边有用俄语写就的"儿童"字样，意味着有孩童们在此。通讯社当时的报道指出，该剧院挺过了此次袭击，但入口被瓦砾堵住。

联合国主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在剧院被炸次日介绍，有报道称，马里乌波尔剧院昨天遭到了袭击，据说该剧院是流离失所的平民的防空洞，"虽然早期报告显示，最坏的情况可能已经避免，但持续的战斗阻碍了救援工作和对局势的评估。"

美联社指出，目前尚不清楚急救人员是否已完成相关工作，目击者是如何取得这一庞大死亡人数统计资料也尚待厘清。

遭轰炸最严重的城市之一

马里乌波尔是俄罗斯入侵战争中遭到轰炸和破坏最严重的城市之一。报道称，目前有数十万人被迫躲在地下室里，几周来面临食物、水和电力短缺的问题。

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）本周五表示，希望目前被困在马里乌波尔的一些平民能够在周五乘坐私人汽车离开。

该市一直受到周围俄罗斯军队的持续攻击，几次试图开启人道主义通道的努力都失败了。韦列舒克还介绍，大巴将在附近的别尔江斯克（Berdjansk）等待，将那些成功离开马里乌波尔的人送往扎波罗热（Zaporizhzhia）。

俄罗斯国防部上周否认了俄军对马里乌波尔的剧院进行了空袭，指责乌克兰军队炸毁剧院，并称这是"血腥的挑衅"。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 普京揮軍入侵 2022年2月24日，莫斯科時間清晨5點50分，俄羅斯總統普京發表全國電視演說，宣告以「去軍事化」及「去納粹化」為名對烏克蘭採取「特別軍事行動」。不久後，烏克蘭首都基輔、哈爾科夫、敖德薩和頓巴斯相繼傳出炮火聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即在國内宣佈戒嚴，同日與俄羅斯斷交。這是二戰後歐洲最大軍事衝突。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 難民逃亡潮 2022年2月25日基輔時間凌晨12點，烏克蘭內政部宣布將禁止所有18至60歲男性公民離開國境，很多家庭被迫分離，大批女性帶著小孩撤離到鄰國。據聯合國統計，截至3月24日已有超過360萬名難民逃離烏克蘭，當中每10人就有6人前往波蘭，至於留在國內流離失所的人估計有648萬。联合国儿童基金会在一份声明中说，乌克兰约750万未成年人中，有430万被迫逃离家园，其中180多万逃到国外。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 平民死傷慘重 普京聲言只針對烏克蘭軍事設施，但烏國多個城市都有平民或民用設施遭空襲或重型大砲襲擊。在南部港口城市馬立波，九成基礎建設被破壞，醫院、學校、教堂成為目標，一家收容上千平民的劇院在地面寫上「兒童」字樣也照樣受襲。联合国人权办公室3月24日发表声明说，俄罗斯入侵乌克兰一个月来，至少有1035名平民丧生，1650人受伤。死者中包括有90名儿童。真实的数字据信要高得多。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 拿起武器的女性 烏克蘭國防部呼籲國民自製汽油彈，街頭出現婦女就地製作武器的畫面，軍方又發放數以萬計突擊步槍及大量彈藥，全民皆兵迎戰。一些選擇留下來的女性拿起槍，學習扣扳機，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik），她說：「這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。」

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 澤連斯基聲望高漲 2022年2月25日晚，俄軍入侵烏克蘭的第二天，烏克蘭總統澤連斯基發佈自拍影片，他與其內閣成員站在中央政府大樓區域前表示會堅定保衛國家。此後，他經常穿著軍裝運動衫上鏡，對國民及國際社會發聲。這位44歲的領袖是喜劇演員出身，本身是猶太人，帶領著烏克蘭抵抗俄羅斯聲稱的「去納粹化」侵略，一舉躍身歐陸新英雄。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 盧布狂貶 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，盧布兌美元匯率曾暴跌近三成，俄羅斯民眾紛紛前往櫃員機提款。2022年3月9日，俄羅斯銀行對外幣現金交易實施管制，在俄羅斯購買任何外幣都將是非法的。普京也揚言將要求「不友善」國家包括美國、英國及歐盟，需以盧布支付購買俄羅斯天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 核威脅 2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭當天，就佔領了曾於1986年發生核災的切爾諾貝爾核電站，3月4日又向烏克蘭東南部的歐洲最大核電站札波羅熱（Zaporizhzhia NPP）施襲，引起外界憂慮核洩漏危機。3月22日，克里姆林宮表示俄羅斯尚未實現任何軍事目標，不排除動用核武。

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俄羅斯入侵烏克蘭一個月 假新聞 網上充斥戰事的假新聞，俄羅斯的官方宣傳也引起該國新聞界反彈，當地多家媒體湧現辭職潮。2022年3月14日，俄羅斯最大國營電視台《第一頻道》女編輯奧夫相尼科夫（Marina Ovsyannikova）闖入直播室，高舉反戰海報指「不要相信這些宣傳，他們在這裡說的都是謊言，俄羅人反對戰爭」，她事後遭罰款3萬盧布，还将面临司法追究。



（美联社等）

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