乌官员被指侵吞4000万军火款 泽连斯基公开收入推动反腐

（德国之声中文网）乌克兰一家军火公司雇员与国防部官员被指控合谋侵吞了近4000万美元。这笔款项原本用于购买10万枚迫击炮炮弹。

乌克兰安全部门周六晚些时候表示，有五人受到指控，一人在企图出境时被拘留。如被判有罪，他们将面临最多12年监禁。

此次调查正值基辅试图打击腐败，以加快加入欧盟和北约的进程。这两个组织的官员都要求基辅首先在反腐败领域进行广泛的改革。

泽连斯基及其团队称，新近将包括前国家安全部门负责人巴卡诺夫（Ivan Bakanov）在内的高级别官员解职，这显示他们的反腐努力。

安全部门官员称，最新的调查可追溯到2022年8月，当时相关官员与军火公司Lviv Arsenal签署了一份价值15亿格里夫纳（约合3960万美元）的炮弹购买协议。

调查人员称，收到货款后，该公司雇员应当将款项转给一家海外注册的公司，而后者则应将弹药运送给乌克兰。然而，这批军火从未送货，而款项则转给了乌克兰以及巴尔干的多个账户。

乌克兰总检察官表示，相关款项已经追回，并将归还给国防预算。

泽连斯基个人收入下降

周日，泽连斯基公开了过去两年的个人收入，以期推动官员收入的透明度，根除长期存在的腐败。

泽连斯基在总统网站上公布，他的个人收入在2021年有所下降，2022年2月底俄罗斯入侵乌克兰后，他的收入则进一步下降。这是他首次公开个人收入。

俄罗斯入侵前，2021年，泽连斯基及其家人报告收入1080万格里夫纳（约合286168美元），其中包括出售政府债券带来的142000美元收入。这比前一年少了1200万格里夫纳。

2022年，泽连斯基一家的收入则继续下降至370万格里夫纳，因他所拥有的房地产获得的租金在战争之下减少。

泽连斯基呼吁官员公开个人收入，以增加透明度，消除腐败。为乌克兰提供军火及资金支持的西方盟国以及国际货币基金等组织，也要求该国承诺消除腐败。

（美联社、路透社）

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