 乌媒：四名中国留学生遭俄军轰炸身亡 中媒：假消息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2022

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乌媒：四名中国留学生遭俄军轰炸身亡 中媒：假消息

据乌克兰媒体报道，哈尔科夫的一个学生宿舍遭俄军轰炸，四名中国留学生遇难。中国外交部向德国之声表示，相关消息目前正在核实中。随后，中国媒体指出“两名中国留学生”“身亡”消息不属实。

Symbolbild China Ukraine

（德国之声中文网）乌克兰媒体OBOZREVATEL 报道，周四（3月3日）晚间，乌克兰哈尔科夫国立文化学院（The Kharkiv State Academy of Culture）的宿舍遭俄军轰炸。据初步统计，13名学生身亡，其中包括四名中国留学生。中国外交部新闻办的工作人员告知德国之声，相关消息目前正在核实中，请以当天外交部例行记者会上的回答为准，文字实录会稍后公布。然而，在中国官方公布的当天记者会文字稿中并没有提及这一问题。

德国之声记者也试图向中国驻乌克兰大使馆和哈尔科夫国立文化学院求证，但是两者的电话均无人接听。

中国官媒《环球时报》随后报道，该报记者4日从中国驻乌克兰大使馆独家获悉，此前有媒体声称"两名中国留学生在哈尔科夫文化学院宿舍遭炮击身亡"的消息不属实。

据德国之声乌克兰语组记者介绍，OBOZREVATEL是乌克兰的一家严肃的网络媒体。这篇报道援引哈尔科夫军民局的消息指出，13名被炸身亡的学生包括四名来自中国和一名来自印度的学生。消息还透露了其中两名中国遇难留学生的名字：金天浩（音译，Jin Tianhao）和李志（音译，Li Zhi）。另有6名学生受伤后正在当地医院接受治疗，目前，关于死伤者的确切人数仍在统计中。

《环球时报》的文章写道。中国驻乌克兰大使馆4日告诉该报记者，经向哈尔科夫文化学院核实，该学校没有这两名中国留学生，且校舍也并未被炸毁，炮弹落地点在学校附近。这篇报道并未提及乌克兰媒体指出的遇难的"四名"中国留学生。

一名使馆工作人员还对《环球时报》记者说，截至目前，使馆了解到的在俄乌冲突中受伤的中国公民只有一位，是在乘车从基辅去利沃夫的路上遭遇两军交战中弹。

在乌华人遭枪击

然而，俄罗斯官媒卫星通讯社(Sputnik)周四报道称，俄国防部表示，乌克兰纳粹分子在哈尔科夫向一批试图进入俄罗斯的中国公民开枪，2人重伤。谷歌搜索结果显示，新浪、腾讯和西瓜视频等中国媒体均引用了这一消息。但是目前这些网站的相关帖子已不复存在。

3月1日，据中国官媒央视报道，乌克兰有华人中弹受伤。据当地的中国留学生介绍，受伤的华人在搬运行李时，被误以为搬运军事物资，而遭到枪击，目前在医院救治，具体伤势不详。报道中并未提及开枪的是哪一方。

Ukraine | Zerstörte Gebäude in Kharkiv

乌克兰第二大城市哈尔科夫遭到俄军轰炸

俄罗斯卫星通讯社周四当天还指出，俄罗斯国防部国家防御指挥中心负责人米津采夫上将（Mikhail Krechetnikov）对媒体表示，乌克兰民族主义者强行阻拦并禁止平民撤离并在乌克兰各城市扣押着数千名外国公民，其中包括323名中国公民。截至发稿，中方尚未就此消息表态。

中国社交媒体上呼救声被噤？

部分推特用户反映，新浪微博上在乌中国留学生的呼救声遭到大量删除。德国之声记者搜索发现，几个自称在乌克兰的用户页面确实已不存在或者用户发言受到限制。而在专门搜集被审查、删除的微博贴文的"自由微博"网站上，"乌克兰"也一度成为热搜关键词。

周五的新浪微博上，有关乌克兰的消息中，#从乌克兰撤离的首批同胞回国#这一关键词的热度较高。中国各大媒体纷纷报道：3月4日，由国航执飞的两架撤侨班机将陆续从罗马尼亚首都布加勒斯特起飞，抵达杭州和郑州，航班上，是从乌克兰各大城市撤离的首批中国留学生和华人。官媒《人民日报》还进行了全程直播，直击首趟乌克兰撤侨航班。相关报道的评论中多是"欢迎回家"和盛赞"祖国强大"的留言。

观看视频 05:44

停止战争！乌克兰小伙用中文求救

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