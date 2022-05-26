乌大使发“蜗牛照”怼德国 泽伦斯基称与普京对话有必要

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨出席斯图加特天主教节（Katholikentag）时强调，支持乌克兰是德国的义务，他说：“我们决定给这场侵略战争的受害者提供援助。和平不是通过暴力征服来实现的，正义是和平的先决条件。”他补充说，这场战争不仅是针对乌克兰，也挑战了“欧洲共同体的价值观和信念，即民主、自由和人类尊严”，在经历了两次毁灭性的世界大战之后，普京希望重回强权法则，这在任何情况下都是不被允许的。

乌克兰总统泽伦斯基本周五（5月27日）表示，尽管乌克兰并不渴望与俄罗斯总统普京对话，但这是结束战争的必要手段。泽伦斯基对印尼一家智库表示:“我们需要和俄罗斯领导人讨论一些事情。我不是告诉你，我们的人民迫切地想与他对话，但我们必须面对亲身经历的现实。”他还说：“我们想从这次对话中得到什么……我们想要回归原有的生活……我们希望回归在自己领土上的主权国家的生活。”但他补充说，莫斯科似乎还没有准备好进行认真的和平谈判。

英国国防部周五在一份最新情报中指出，俄罗斯在战场上使用有50年历史的老式坦克，这表明，莫斯科的军事装备严重不足。情报报告指出，俄罗斯 “很可能”向乌克兰南部占领区派遣库存的T-62坦克。报告还说，这种类型的坦克“在反坦克武器面前非常脆弱。”

乌克兰大使的嘲讽

乌克兰驻德大使梅利尼克(Andrij Melnyk)近日在推特上发了一张蜗牛背负子弹头的照片，并配文写道“为乌克兰准备的德国武器在路上了。”他表示，这张图片是乌克兰政府官员通过whatsapp传给他的，他还用德语写道：“好吧，我们不能让俄罗斯赢这场战争。”

这并非是梅利尼克首次公开怼德国。今年3月，德国联邦总统府举办了一场支持乌克兰的团结音乐会，受到邀请的这位乌克兰驻德大使却拒绝参加，反而在推特上抨击德国总统邀请了太多俄罗斯音乐家，并且强调在祖国遭受俄军入侵时，对一切俄罗斯文化都毫无兴趣。

粮食谷物当筹码？

面对俄罗斯放松谷物出口制裁的呼吁，美国政府表示拒绝。白宫发言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示：“是俄罗斯在积极主动地阻止乌克兰港口的粮食出口，并且增加全球饥饿。” 她还补充说道，因为俄罗斯的海事封锁，堆积在粮仓和货运船上的数万吨谷物粮食无法顺利船运。尚皮耶表示，目前还没有关于解除制裁的讨论。

莫斯科显然把实际上用于出口的巨大粮食储备当作谈判的筹码。克里姆林宫表示，本周四俄罗斯总统普京与意大利总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）互通了电话。普京表示，面对迫在眉睫的粮食危机，莫斯科准备好采取行动，前提是，西方要取消对俄罗斯“出于政治动机的制裁。”

这次通话后，德拉吉表示他没有看到“和平的一丝希望”。乌克兰指责俄罗斯进行敲诈，并呼吁西方在任何情况下都不要取消因莫斯科发动侵略战争而祭出的制裁。

观看视频 02:51 俄罗斯入侵乌克兰 世界粮仓遭殃

（美联社，法新社，路透社等）

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