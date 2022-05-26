 乌大使发“蜗牛照”怼德国 泽伦斯基称与普京对话有必要 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌大使发“蜗牛照”怼德国 泽伦斯基称与普京对话有必要

乌克兰驻德大使在推特上发蜗牛照，并配文“为乌克兰准备的德国武器在路上了。”与此同时，乌克兰总统泽伦斯基表示，虽然乌方并不渴望与普京对话，但这是结束战争的必要手段。德国总理肖尔茨在讲话时则表示，俄罗斯发动的这场战争也是针对欧洲价值观的战争。

Ukraine Präsident Selenskyj

乌克兰总统泽伦斯基表示，尽管乌克兰并不渴望与俄罗斯总统普京对话，但这是结束战争的必要手段

DW.COM

继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。

乌克兰方面阐述了其在这场俄罗斯侵略战争中保持“领土完整”的目标，同时向德国提出包括战机在内的更多武器要求。德国如何回应？另外，围绕亚速钢铁厂又有哪些进展？德国总理肖尔茨和普京最新通话讲了什么内容？请看有关乌克兰战事的最新总结。

3月27日，德国联邦总统府举办了一场支持乌克兰的团结音乐会，受邀的乌克兰驻德大使却拒绝参加，反而在推特上抨击德国总统邀请了太多俄罗斯音乐家，并且强调在祖国遭受俄军入侵时，对一切俄罗斯文化都毫无兴趣。

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨出席斯图加特天主教节（Katholikentag）时强调，支持乌克兰是德国的义务，他说：“我们决定给这场侵略战争的受害者提供援助。和平不是通过暴力征服来实现的，正义是和平的先决条件。”他补充说，这场战争不仅是针对乌克兰，也挑战了“欧洲共同体的价值观和信念，即民主、自由和人类尊严”，在经历了两次毁灭性的世界大战之后，普京希望重回强权法则，这在任何情况下都是不被允许的。

乌克兰总统泽伦斯基本周五（5月27日）表示，尽管乌克兰并不渴望与俄罗斯总统普京对话，但这是结束战争的必要手段。泽伦斯基对印尼一家智库表示:“我们需要和俄罗斯领导人讨论一些事情。我不是告诉你，我们的人民迫切地想与他对话，但我们必须面对亲身经历的现实。”他还说：“我们想从这次对话中得到什么……我们想要回归原有的生活……我们希望回归在自己领土上的主权国家的生活。”但他补充说，莫斯科似乎还没有准备好进行认真的和平谈判。

英国国防部周五在一份最新情报中指出，俄罗斯在战场上使用有50年历史的老式坦克，这表明，莫斯科的军事装备严重不足。情报报告指出，俄罗斯 “很可能”向乌克兰南部占领区派遣库存的T-62坦克。报告还说，这种类型的坦克“在反坦克武器面前非常脆弱。”

乌克兰大使的嘲讽

乌克兰驻德大使梅利尼克(Andrij Melnyk)近日在推特上发了一张蜗牛背负子弹头的照片，并配文写道“为乌克兰准备的德国武器在路上了。”他表示，这张图片是乌克兰政府官员通过whatsapp传给他的，他还用德语写道：“好吧，我们不能让俄罗斯赢这场战争。”

这并非是梅利尼克首次公开怼德国。今年3月，德国联邦总统府举办了一场支持乌克兰的团结音乐会，受到邀请的这位乌克兰驻德大使却拒绝参加，反而在推特上抨击德国总统邀请了太多俄罗斯音乐家，并且强调在祖国遭受俄军入侵时，对一切俄罗斯文化都毫无兴趣。

粮食谷物当筹码？

面对俄罗斯放松谷物出口制裁的呼吁，美国政府表示拒绝。白宫发言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示：“是俄罗斯在积极主动地阻止乌克兰港口的粮食出口，并且增加全球饥饿。” 她还补充说道，因为俄罗斯的海事封锁，堆积在粮仓和货运船上的数万吨谷物粮食无法顺利船运。尚皮耶表示，目前还没有关于解除制裁的讨论。

莫斯科显然把实际上用于出口的巨大粮食储备当作谈判的筹码。克里姆林宫表示，本周四俄罗斯总统普京与意大利总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）互通了电话。普京表示，面对迫在眉睫的粮食危机，莫斯科准备好采取行动，前提是，西方要取消对俄罗斯“出于政治动机的制裁。”

这次通话后，德拉吉表示他没有看到“和平的一丝希望”。乌克兰指责俄罗斯进行敲诈，并呼吁西方在任何情况下都不要取消因莫斯科发动侵略战争而祭出的制裁。

观看视频 02:51

俄罗斯入侵乌克兰 世界粮仓遭殃

 

（美联社，法新社，路透社等）

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

26.05.2022 German Chancellor Olaf Scholz addresses the delegates during the last day of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland May 26, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

德总理达沃斯发言：「不能让普京赢得这场战争」 26.05.2022

本周四（5月26日），联邦德国总理肖尔茨在达沃斯世界经济论坛最后一天会议上发表演说，明确表示："我们不能允许普京赢得这场战争”。日前，乌克兰总统泽连斯基严词拒绝了以基辛格为代表者提出的基辅应向俄罗斯作出领土让步以结束战争的建议。

Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview mit Michaela Kuefner in in Johannesburg, Südafrika, Mai 2022

肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争 24.05.2022

德国总理肖尔茨在接受DW专访时说，俄罗斯人将遭受并且正在遭受普京对乌克兰战争的经济后果。而只有普京才能阻止这一切。

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hört während eines bilateralen Treffens mit dem irischen Senator Mark Daly und Sean O Fearghail, Vorsitzender des Unterhauses des irischen Parlaments, im Mariinsky-Palast in Kiew, Ukraine, zu. +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：俄乌战争到了令人担忧的关键时刻 24.05.2022

普京发动的侵略乌克兰的战争，已经快进入第四个月。而目前才是真正进入的最关键的时刻。政治学者张俊华认为，而正是在这关键的时刻，从乌克兰传来的消息不仅不是太令人鼓舞，相反是非常使人担忧的。必须对现在乌克兰以及国际的局势有一个明确的了解，才能做出明智的决策。

广告

媒体看中国

舟山港的集装箱码头

德语媒体: 自由贸易应当排除专制中国

面对中国在新疆大规模侵犯人权的新证据，《世界报》呼吁在现有世贸组织之外打造全新的自由贸易体系，务必将专制中国排除在外。《证券报》则指出，愿意为了自身富足而牺牲别国人权的西方消费者如今越来越少。  