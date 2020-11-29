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乌坎

乌坎是中国广东省陆丰市的一个行政村，濒临南海。常住人口约13000。

乌坎因为在2011年发生的乌坎事件而闻名于世。当时乌坎村民由于被贪官隐瞒出卖土地，群起反抗，最终得到中国政府的妥协，而得以真普选的方式，一人一票选出村长。中国政府曾承诺不会秋后算账。不过，2016年，民选村长林祖恋被控告并被入罪判监。乌坎村人民再次抗议，事件引起国际关注。

President Barack Obama (L) and Vice President Joe Biden arrive at inauguration ceremonies swearing in Donald Trump as the 45th president of the United States on the West front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2017. REUTERS/Carlos Barria (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

墙外文摘：奥巴马对中国太软弱，拜登呢？ 29.11.2020

有文章指出，奥巴马自第一任期便有意识应对中国的挑战，制定“重返亚太”战略，当年被认为太过对抗中国，今天则显得太软弱。

Villagers watch as Zheng Yanxiong who is the Communist Party Secretary of Shanwei prefecture speaks on TV, in the village of Wukan where residents are demanding the government take action over illegal land grabs and the death in custody of a local leader in Wukan, Guangdong Province on December 20, 2011. The village of around 13,000 inhabitants accuse local officials of stealing communal land without compensating them with anger boiling over with the death in police custody of a village leader tasked with negotiating with authorities over the row. AFP PHOTO/Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

掌管国安公署的郑雁雄是谁？ 08.07.2020

郑雁雄是谁？  "会讲粤语"、"作风强硬"、"对党忠诚"、"官场上的'狠角色'"、讲过"境外的媒体信得过，母猪都会上树"……
A Chinese national flag at Tiananmen Square flutters against the capital city tallest skyscraper China Zun Tower under construction at the Central Business District in Beijing Thursday, June 14, 2018. U.S. President Donald Trump approved a plan to impose punishing tariffs on tens of billions of dollars of Chinese goods as early as Friday, a move that could put his trade policies on a collision course with his push to rid the Korean Peninsula of nuclear weapons. (AP Photo/Andy Wong) |

长平观察:"一国两制", 到头来"都是我的错" 04.01.2019

蔡英文表示台湾绝不会接受“一国两制”。时评人长平指出，从西藏、香港、澳门到台湾，无论是否接受、如何实践“一国两制”，最后“都是我的错”。
A Chinese police officer guards in front of a board to show result of counting votes for the candidates during an election to select village committees at a polling station in Wukan village, Lufeng city, south China's Guangdong province, Saturday, March 3, 2012. Villagers who rebelled against officials they accused of stealing their farmland voted for new leaders on Saturday in a much-watched election reformers hope will promote democracy as a way to settle many of the myriad disputes besetting China. (Foto:Vincent Yu/AP/dapd)

长平观察：乌坎结局，谎言背后的真相 29.12.2016

继林祖銮入狱之后，9名乌坎村民又被判刑。时评人长平认为，这是对乌坎人打破官方谎言的打击报复。
A Chinese police officer guards in front of a board to show result of counting votes for the candidates during an election to select village committees at a polling station in Wukan village, Lufeng city, south China's Guangdong province, Saturday, March 3, 2012. Villagers who rebelled against officials they accused of stealing their farmland voted for new leaders on Saturday in a much-watched election reformers hope will promote democracy as a way to settle many of the myriad disputes besetting China. (Foto:Vincent Yu/AP/dapd)

刑至十年  民主村现崩塌危机？ 27.12.2016

因非法集会、妨害公务等罪名，中国南方一法院对广东渔村乌坎9人分别判处最长十年的徒刑。乌坎曾被视为草根民主的摇篮。
ARCHIV 2014++++++++++ Lin Zuluan talks to journalists after being elected as village chief in Wukan village, Guangdong province March 31, 2014. (c) Reuters/A. Lee

林祖恋案二审维持原判 维权律师称“出人意料” 20.10.2016

中国广东一法院认定乌坎村前村委书记林祖恋“受贿罪”罪名成立，维持原判。林祖恋此前曾在“视频认罪”中表示不会上诉，但此后突然改变主意，提出上诉。律师刘晓原认为本案有许多令人不解之处。
++++++++++++++ 20.06.2016 +++++++++++++++++++ Policemen patrol at Wukan village in China's Guangdong province June 20, 2016. REUTERS/James Pomfret (c) Reuters/J. Pomfret

镇压民主村铺平入常路？ 23.09.2016

路透社援引接近中共高层的消息来源报道，乌坎本月抗议活动遭镇压是广东省委书记胡春华下的指示。胡春华可能在明年的中共十九大上进入中央政治局常委会，但在此之前，他必须证明自己的“能力”。
(160828) -- HANGZHOU, Aug. 28, 2016 () -- Tourists walk on the ancient Guangji Bridge in Tangqi Town, Hangzhou City, capital of east China's Zhejiang Province, Sept. 24, 2015. The 11th G20 summit will be held from Sept. 4 to 5 in Hangzhou. (/Xu Yu) (ry) | © picture-alliance/dpa/Xu Yu

墙外文摘：盛世的脆弱与焦虑 18.09.2016

杭州G20盛世幻象被一起底层悲剧戳破，基层民主则在乌坎镇压中走向终结。台湾到了说“不”的时候吗？
17.09.2016 Protesters hold placards with Chinese words that read Wukan village is Hong Kong during a candlelight vigil outside the Chinese central government's liaison office in Hong Kong, Saturday, Sept. 17, 2016. Journalists were attacked and forced out of the fishing village where China has suppressed new protests five years after the village received international attention for demonstrations against land seizures. (AP Photo/Kin Cheung) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/K. Cheung

抗议暴力 香港烛光晚会声援乌坎 17.09.2016

“民主试验村”乌坎最近一段时间的遭遇引起了香港民主派的共鸣。周六，泛民政党在中联办门前举行了声援林祖恋和乌坎村民的烛光晚会，示威者还对香港记者在乌坎采访时受到暴力对待的事件表示谴责。
In this TV grab, a Long March 2F (CZ-2F) carrier rocket carrying China's second orbiting space lab Tiangong-2 blasts off at the Jiuquan Satellite Launch Center near Jiuquan, northwest China's Gansu province, 15 September 2016. picture alliance/dpa/A. Xin

7张图看一周大事 17.09.2016

刚刚过去的这周，有哪些重要新闻最受关注？点击进入一周要闻回顾。
++++++++++++++ 20.06.2016 +++++++++++++++++++ Residents of Wukan, a fishing village in the southern province of Guangdong, rally to demand the government take action over illegal land grabs and the death in custody of a local leader on December 15, 2011. The village of around 13,000 inhabitants accuse local officials of stealing communal land without compensating them with anger boiling over with the death in police custody of a village leader tasked with negotiating with authorities over the row. CHINA OUT AFP PHOTO/Peter PARKS +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) Getty Images/AFP/P.Parks

德语媒体：“民主村”梦想破灭 15.09.2016

就在大部分中国民众欢度中秋，喜闻“天宫二号”升天的时候，德语媒体在这一天把目光一并投向乌坎，关注这个“民主村”的梦想是如何破灭的。
A protester against the jailing of Lin Zuluan, former head of Wukan village, demonstrates with Lin's portrait outside the China Liaison Office in Hong Kong, China September 9, 2016. REUTERS/Bobby Yip © Reuters/B.Yip

德语媒体："自由之村"新暴力的背后 14.09.2016

早在五年前，拥有1万多村民的乌坎就登上过世界各大媒体的头条。如今，乌坎新爆发的警民冲突再次成功"吸引"世界媒体的眼球。德语媒体深挖乌坎“那些事”。
A Chinese police officer guards in front of a board to show result of counting votes for the candidates during an election to select village committees at a polling station in Wukan village, Lufeng city, south China's Guangdong province, Saturday, March 3, 2012. Villagers who rebelled against officials they accused of stealing their farmland voted for new leaders on Saturday in a much-watched election reformers hope will promote democracy as a way to settle many of the myriad disputes besetting China. (Foto:Vincent Yu/AP/dapd)

五名村民被通缉 乌坎何去何从 14.09.2016

据港媒报道，乌坎再有5名村民受到通缉。另据路透社引述村民说法，约70人被拘留。乌坎村2011年曾因土地问题爆发抗议，受到国内外媒体的关注。
++++++++++++++ 20.06.2016 +++++++++++++++++++ Residents of Wukan, a fishing village in the southern province of Guangdong, rally to demand the government take action over illegal land grabs and the death in custody of a local leader on December 15, 2011. The village of around 13,000 inhabitants accuse local officials of stealing communal land without compensating them with anger boiling over with the death in police custody of a village leader tasked with negotiating with authorities over the row. CHINA OUT AFP PHOTO/Peter PARKS +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) Getty Images/AFP/P.Parks

乌坎13名村民涉嫌聚众扰乱公共秩序被逮捕 13.09.2016

本周二，广东陆丰警方逮捕了乌坎村13名村民。美联社报道称，在抓捕过程中，警方使用了橡皮子弹并开了火。乌坎村曾以一人一票的形式选举村委会成员，被外界看作是中国基层民主的“试验田”。
ARCHIV 2014++++++++++ Lin Zuluan talks to journalists after being elected as village chief in Wukan village, Guangdong province March 31, 2014. (c) Reuters/A. Lee

乌坎原村支书被判3年监禁 08.09.2016

据中国大陆、香港等多家媒体报道，广东省陆丰市乌坎村原村支部书记、村委会主任林祖恋周四在佛山市禅城区法院被判受贿、非国家工作人员受贿罪两项罪名，处有期徒刑三年零一个月，并罚款40万人民币。
Lin Zuluan smiles after he was elected as chief of village in an election to select village committees in Wukan village, Lufeng city, south China's Guangdong province, Saturday, March 3, 2012. Villagers who rebelled against officials they accused of stealing their farmland voted for new leaders on Saturday in a much-watched election reformers hope will promote democracy as a way to settle many of the myriad disputes besetting China. (Foto:Vincent Yu/AP/dapd)

林祖恋因受贿被正式批捕 22.07.2016

一个多月前被抓的乌坎村委会主任林祖恋被正式拘捕。他在"认罪视频"中表示愿意如实坦白交待。
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