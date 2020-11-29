乌坎是中国广东省陆丰市的一个行政村，濒临南海。常住人口约13000。

乌坎因为在2011年发生的乌坎事件而闻名于世。当时乌坎村民由于被贪官隐瞒出卖土地，群起反抗，最终得到中国政府的妥协，而得以真普选的方式，一人一票选出村长。中国政府曾承诺不会秋后算账。不过，2016年，民选村长林祖恋被控告并被入罪判监。乌坎村人民再次抗议，事件引起国际关注。