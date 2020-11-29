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乌坎是中国广东省陆丰市的一个行政村，濒临南海。常住人口约13000。
乌坎因为在2011年发生的乌坎事件而闻名于世。当时乌坎村民由于被贪官隐瞒出卖土地，群起反抗，最终得到中国政府的妥协，而得以真普选的方式，一人一票选出村长。中国政府曾承诺不会秋后算账。不过，2016年，民选村长林祖恋被控告并被入罪判监。乌坎村人民再次抗议，事件引起国际关注。
有文章指出，奥巴马自第一任期便有意识应对中国的挑战，制定“重返亚太”战略，当年被认为太过对抗中国，今天则显得太软弱。
郑雁雄是谁？ "会讲粤语"、"作风强硬"、"对党忠诚"、"官场上的'狠角色'"、讲过"境外的媒体信得过，母猪都会上树"……
蔡英文表示台湾绝不会接受“一国两制”。时评人长平指出，从西藏、香港、澳门到台湾，无论是否接受、如何实践“一国两制”，最后“都是我的错”。
继林祖銮入狱之后，9名乌坎村民又被判刑。时评人长平认为，这是对乌坎人打破官方谎言的打击报复。
因非法集会、妨害公务等罪名，中国南方一法院对广东渔村乌坎9人分别判处最长十年的徒刑。乌坎曾被视为草根民主的摇篮。
中国广东一法院认定乌坎村前村委书记林祖恋“受贿罪”罪名成立，维持原判。林祖恋此前曾在“视频认罪”中表示不会上诉，但此后突然改变主意，提出上诉。律师刘晓原认为本案有许多令人不解之处。
路透社援引接近中共高层的消息来源报道，乌坎本月抗议活动遭镇压是广东省委书记胡春华下的指示。胡春华可能在明年的中共十九大上进入中央政治局常委会，但在此之前，他必须证明自己的“能力”。
杭州G20盛世幻象被一起底层悲剧戳破，基层民主则在乌坎镇压中走向终结。台湾到了说“不”的时候吗？
“民主试验村”乌坎最近一段时间的遭遇引起了香港民主派的共鸣。周六，泛民政党在中联办门前举行了声援林祖恋和乌坎村民的烛光晚会，示威者还对香港记者在乌坎采访时受到暴力对待的事件表示谴责。
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就在大部分中国民众欢度中秋，喜闻“天宫二号”升天的时候，德语媒体在这一天把目光一并投向乌坎，关注这个“民主村”的梦想是如何破灭的。
早在五年前，拥有1万多村民的乌坎就登上过世界各大媒体的头条。如今，乌坎新爆发的警民冲突再次成功"吸引"世界媒体的眼球。德语媒体深挖乌坎“那些事”。
据港媒报道，乌坎再有5名村民受到通缉。另据路透社引述村民说法，约70人被拘留。乌坎村2011年曾因土地问题爆发抗议，受到国内外媒体的关注。
本周二，广东陆丰警方逮捕了乌坎村13名村民。美联社报道称，在抓捕过程中，警方使用了橡皮子弹并开了火。乌坎村曾以一人一票的形式选举村委会成员，被外界看作是中国基层民主的“试验田”。
据中国大陆、香港等多家媒体报道，广东省陆丰市乌坎村原村支部书记、村委会主任林祖恋周四在佛山市禅城区法院被判受贿、非国家工作人员受贿罪两项罪名，处有期徒刑三年零一个月，并罚款40万人民币。
一个多月前被抓的乌坎村委会主任林祖恋被正式拘捕。他在"认罪视频"中表示愿意如实坦白交待。
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