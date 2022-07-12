乌各地拉响空袭警报 泽连斯基：俄社会将会自食其果

（德国之声中文网）在俄军对乌克兰中部城市文尼察（Winnyzja）实施血腥导弹袭击翌日，乌克兰各地响起空袭警报。

社交网络视频和图片显示了飞向东南部大城市第聂伯罗（Dnipro）的导弹及爆炸烟云。地区军事管制机构负责人雷尼琴科（Valentin Resnitschenko）发推文称，导弹击中厂房和附近一条繁忙街道，至少有3人丧生、15人受伤。 乌克兰中部的波尔塔瓦州（Poltawa）州长鲁宁（Dmytro Lunin）证实，克雷门楚克（Krementschuk）发生爆炸。乌克兰南部敖德萨（Odessa）地区军事管制负责人马尔琴科（Maxym Martschenko）称，共有3枚导弹射向当地。这些来自战区的信息目前无法获得独立核实。

文尼察遭到俄军导弹的血腥袭击

美国拒绝了俄罗斯关于对乌中部城市文尼察的导弹攻击对象是军事目标的说法。一位不愿透露姓名的美国国防部高官说，没有迹象表明“袭击地附近有军事目标”。

据乌方提供的信息，在距离战争前线数百公里的文尼察市中心，至少有23人在此次导弹袭击中丧生，其中有3名儿童。另有一百多人受伤。

泽连斯基：俄社会将在数代人时间里“灵魂残缺”

乌克兰总统泽连斯基认为，针对乌克兰的入侵战争也将使俄公民社会在未来数十年里受重创。他一次视频讲话中说，乌克兰决心维护“人性和文明”。他承诺，被摧毁的教育机构将得到重建。

泽连斯基同时强调，有这么多的杀人犯和刽子手的俄罗斯社会，自食其果，将在数代人时间里“灵魂残缺”。鉴于乌境内多个地区遭受新空袭，泽连斯基再度呼吁国民，面对已延续了5个月的战争，绝对不要对空袭警报掉以轻心。

（德新社，法新社，路透社）

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