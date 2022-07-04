 乌兹别克斯坦上周发生血腥骚乱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2022

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时政风云

乌兹别克斯坦上周发生血腥骚乱

据当局提供的数字，骚乱事件导致近20人丧生、200多人受伤。导致这次严重流血事件的原因是政府取消骚乱省份的自治地位。

Usbekistan | Unruhen in Karakalpakstan

自治省卡拉卡尔帕克斯坦开始了四周的紧急状态

 （德国之声中文网）中亚国家乌兹别克斯坦自治省卡拉卡尔帕克斯坦（ Karakalpakstan ）上周五（7月1日）发生的严重骚乱事件中，有18人丧生、243人受伤。根据该国国民警卫队今天的通报， 另有516人一度被捕，其中不少人已获释。

骚乱事件的导火索是该国政府一项修宪计划，按照该计划，卡拉卡尔帕克斯坦的自治地位不再得到承认。鉴于爆发抗议浪潮，总统米尔西约耶夫（ Schawkat Mirsijojew ）上周六已宣布收回相关计划，同时实施为期四周的紧急状态。   

抗议浪潮最先出现在省会努库斯（ Nukus ）。米尔西约耶夫总统称，有人蓄意制造骚乱，从事"破坏性行动"，其中包括投掷石块、纵火、袭击警察 。

在这个实行威权统治的前苏联加盟共和国，当局压制任何形式的批评。卡拉卡尔帕克斯坦位于咸海之滨，为少数民族家园，其语言更接近邻国哈萨克斯坦而非乌兹别克斯坦。

（路透社）

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