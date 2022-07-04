乌兹别克斯坦上周发生血腥骚乱

（德国之声中文网）中亚国家乌兹别克斯坦自治省卡拉卡尔帕克斯坦（ Karakalpakstan ）上周五（7月1日）发生的严重骚乱事件中，有18人丧生、243人受伤。根据该国国民警卫队今天的通报， 另有516人一度被捕，其中不少人已获释。

骚乱事件的导火索是该国政府一项修宪计划，按照该计划，卡拉卡尔帕克斯坦的自治地位不再得到承认。鉴于爆发抗议浪潮，总统米尔西约耶夫（ Schawkat Mirsijojew ）上周六已宣布收回相关计划，同时实施为期四周的紧急状态。

抗议浪潮最先出现在省会努库斯（ Nukus ）。米尔西约耶夫总统称，有人蓄意制造骚乱，从事"破坏性行动"，其中包括投掷石块、纵火、袭击警察 。

在这个实行威权统治的前苏联加盟共和国，当局压制任何形式的批评。卡拉卡尔帕克斯坦位于咸海之滨，为少数民族家园，其语言更接近邻国哈萨克斯坦而非乌兹别克斯坦。

（路透社）

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