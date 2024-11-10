乌克兰34架无人机袭击莫斯科 三座机场受影响

乌克兰于周日动用了至少34架无人机袭击莫斯科，这是这场战争爆发以来俄罗斯首都遭遇的最大规模无人机袭击。莫斯科在其上空建起了一系列“电子伞”，确保无人机在抵达克里姆林宫之前被击落。

（德国之声中文网）乌克兰于周日（11月10日）动用了至少34架无人机袭击莫斯科，这是自2022年这场战争爆发以来俄罗斯首都遭遇的最大规模无人机袭击，导致三座机场的航班被迫改道，至少一人受伤。

俄罗斯国防部表示，在西部其他地区的三个小时内，俄罗斯防空系统击毁了另外36架无人机。

俄罗斯国防部称，“基辅政权企图使用飞机类型的无人机在俄罗斯联邦领土上发动恐怖袭击的行动已被挫败。”

俄罗斯联邦航空运输局称，位于多莫杰多沃（Domodedovo）、谢列梅捷沃（Sheremetyevo）和茹科夫斯基（Zhukovsky）的三大机场至少36个航班改道，但后来恢复了正常运营。据报道，莫斯科地区有一人受伤。

莫斯科及其周边地区，人口至少达2100万，是欧洲最大的都会区之一，与伊斯坦布尔都会区比肩而立。

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乌克兰方面表示，俄罗斯当天发射了创纪录的145架无人机，其防空系统击落了其中的62架。乌克兰还表示攻击了俄罗斯布良斯克地区的一处弹药库，该地区报告称击落了14架无人机。

未经验证的视频在俄罗斯网民的Telegram频道上发布，视频中可以看到无人机在城市天际线上穿梭。

持续两年半的乌克兰战争可能正在进入尾声阶段。特朗普将于明年1月再次入主白宫。他在竞选期间声称可以在24小时内实现乌克兰和平，但并未详细说明具体方案。

据媒体报道，乌克兰总统泽连斯基致电特朗普祝贺其当选总统时，特斯拉首席执行官、特朗普的支持者埃隆·马斯克也参与了通话。马斯克拥有的SpaceX公司提供星链（Starlink）卫星通信服务，对乌克兰的防御工作至关重要。

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莫斯科“电子伞”

基辅自身也多次成为俄军大规模无人机袭击的目标，但坚持对东部这个庞大邻国的侵略进行反击，频繁袭击其油炼厂、机场，甚至俄罗斯的战略预警雷达站。

虽然1000公里的两国交战前线在很大程度上转变为类似于第一次世界大战的壕沟战和炮击战，但无人机作战已成为冲突中的一大创新。

莫斯科和基辅都在寻求购买和研发新型无人机，探索创新的部署方式，并研究新的击落方法——从农民的传统猎枪到先进的电子干扰系统。

莫斯科在其上空建起了一系列“电子伞”，在关键建筑物上空增加了内部保护层，并设有一套复杂的防空网络，确保无人机在抵达克里姆林宫之前被击落。

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双方都将便宜的商业无人机转化为致命武器，同时加紧本地生产。双方士兵都描述了面对无人机的恐惧，双方也都在宣传中使用了无人机致命打击时的阴森画面。

俄罗斯总统普京努力使莫斯科免受战争的影响。在轰炸基辅的同时，他称乌克兰针对民用基础设施（如核电站）的无人机攻击为“恐怖主义”，并誓言报复。

莫斯科作为俄罗斯最富裕的城市，在这场战争期间因冷战以来最大规模的国防开支而繁荣发展。

在莫斯科的街道上没有恐慌迹象。市民们牵着狗悠闲散步，俄罗斯东正教教堂的钟声不急不慢地响起。

（路透社）

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