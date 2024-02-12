乌克兰：2024年将生产数千架远程无人机

（德国之声中文网）乌克兰数字化转型部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）表示，乌克兰将在2024年生产数千架能够深入打击俄罗斯的远程无人机，目前已经有多达10家公司正在生产能够飞抵莫斯科和圣彼得堡的无人机。

在最近几周乌克兰无人机接连袭击俄罗斯石油设施之后，费多罗夫在基辅接受采访时谈到了他所倡导的战时无人机行业，并透露了该行业一些新的细节。

"远程特攻队无人机的种类越来越多，射程有300公里、500公里、700公里和1000公里。两年前，这类无人机根本不存在。"他告诉路透社记者。

随着战争进入第三个年头，乌克兰在寻求新的方法来反击入侵本国的俄罗斯军队，33岁的费多罗夫一直是乌克兰努力培育私营军事企业以创建无人机产业的核心人物。

他说，最近对俄罗斯石油设施的一系列袭击反映了乌克兰政府在迅速放松对无人机市场的管制和增加资金方面取得的进展，国家扮演了风险投资者的角色。

他说，通过政府去年设立的BRAVE1计划，已向军事科技初创企业拨款约250万美元，这一数额将在2024年增加约十倍。

他说： "我们将争取进一步增加融资。"

乌克兰的无人机战争

与无人机生产由国家主导的俄罗斯相比，乌克兰的绝大多数制造商都是私营企业。费多罗夫说，在可以飞到莫斯科或圣彼得堡周边地区的无人机的10家制造商中，只有一家是国营公司。

自全面侵略战争爆发第一年以来，俄罗斯使用了数千架伊朗生产的"沙赫德"无人机，这些无人机飞向目标并在撞击时引爆，进行远程打击。

据费多罗夫称，乌克兰的生产水平和交付量在2023年增加了120多倍，这是为缩小与俄罗斯打击能力的差距而在战时大力研发和生产无人机的努力的一部分。

费多罗夫说，他同意乌克兰军事间谍负责人布达诺夫（Kyrylo Budanov）的评估，即基辅在生产远程无人机方面已与莫斯科实现了"某种平等"。

"我们需要以反官僚主义的方式行事，这是技术战取得突破的本质所在。我们将继续把宝押在这上面，朝着这个方向努力，因为技术真的可以拯救我们。"他指出乌克兰军队面临的炮弹短缺问题。

终止国家垄断

费多罗夫说，总体而言，去年有超过30万架不同类型的无人机签约，超过10万架被派往前线。他补充说，这些数字不包括志愿者物资，他说这些物资做出了"重大贡献"。

"我们取消了对无人机部件征税，简化了签约程序和退役程序。" 他说，"换句话说，我们在六个月内通过了所有必要的法律和决议，解决了私营部门公司面临的所有障碍。"

乌克兰总统泽连斯基为乌克兰设定了今年生产100万架第一人称视角（FPV）无人机的目标，这种无人机制造成本低廉，交战双方在前线都将其大量用于武器装备。

乌克兰的无人机产业在很大程度上依赖于来自外国的零部件，其中包括被广泛视为俄罗斯盟友的中国。费多罗夫说，乌克兰正在努力实现零部件生产的本地化。

他说："这就是为什么我认为，如果我们继续保持这一趋势，到今年年底，我们将有很多公司在本地生产50%以上的零部件。"

他还表示，近期产量的激增给物流带来了巨大压力，因此必须迅速做出改变这种状况，以防止交货出现长时间延误。

他说："仅在12月份，无人机的交付量就比整个2022年高出50倍。试想一下，体系并没有为此做好准备，我想物流方面也没有意识到会有这样的数量。"

乌克兰本土造无人机使用中国产元件

私营部门也遭遇到了国家垄断无人机弹药制造的阻碍。他说，乌克兰三个月前通过了一项决议，结束了这一国家垄断，后来又停止了另一项关于制造炮弹和火箭弹的国家垄断。

他说："在过去三个月里，20多家公司已经接受了测试，现在可以向国家移交弹药了。"

费多罗夫表示，自2023年初启动了为私立学校军事训练提供补助金的计划以来，乌克兰已培训了2万名无人机操作员。他补充说，目前有20所这样的学校。

他说："我们为每一位到这些学校学习的军人支付费用。现在，我们有一个计划，要把这它变成一个更大的国家计划，并分别对几个培训中心进行现代化改造和更新，使它们能在高水平上运作。"

（路透社）

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