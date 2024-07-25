乌克兰： “割地求和”行得通吗？

基辅市长克里琴科新近有关“领土换和平”的表述，令很多人震惊不已。他这样说，是想达到怎样的目的？这种割地求和的倡议在乌克兰民众中又究竟有多大的接受度？

（德国之声中文网）过去几周以来，希望在谈判桌上叫停俄乌战争的呼声越来越高，其中就包括匈牙利总理欧尔班自行发起的所谓“和平使命”，以及美国共和党总统候选人特朗普有关他可以在“24小时之内结束战争”的说法。除此之外，英国前首相约翰逊前不久也提出2022年2月俄罗斯发动侵乌战争前，乌克兰的所谓“领土现实”问题。战争发生前，乌克兰的克里米亚半岛以及顿涅茨克和卢甘斯克地区的部分地区已经处于俄罗斯的控制之下。

而真正令许多观察家感到意外的，却是乌克兰政治家、基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）有关在领土问题做出可能妥协的说法。迄今为止，乌克兰领导层一直绝口不提土地换和平的选项。基辅一直坚持，1991年的边界划分没有讨论余地。

克里琴科在接受意大利《晚邮报》采访时表示：“乌克兰总统会将战争继续打下去，从而付出更多的死亡和财产代价呢？还是会考虑在领土问题上对普京做些让步？如果特朗普当选总统，美国将会对乌克兰施加怎样的压力？而如果放弃部分领土，那么你又将如何向民众做出解释，毕竟已经有成千上万的英雄们为了捍卫乌克兰领土献出了生命。”克里琴科还表示，如果在领土问题上做妥协，那么泽连斯基总统可能不得不就此发起全民公投。

这类让乌克兰“以领土换和平”的表述，是否开启了以外交手段解决当前冲突的大门？而乌克兰民众以及西方盟友又能否接受这样的外交谈判？

“克里琴科的误判与政治清算”

基辅政治研究中心Penta负责人菲申科（Volodymyr Fesenko）接受德国之声专访时表示：现在除了一些并不能构成谈判基础的倡议和计划之外，并没有什么真正意义上的谈判，因此，克里琴科的表态完全是一个“错误的开端”。这位政治学者还表示，克里琴科此番表态也是对泽连斯基总统的一种政治清算，因为多年以来，他同泽连斯基一直冲突不断。

菲申科: 克里琴科同泽连斯基之间一直存在个人矛盾。 图像来源: ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

菲申科强调：“社会上本来就对秘密协定充满了恐惧，而克里琴科现在说这样的话，显然是在火上浇油。但事实上，现在根本就没有什么秘密协商，更没有什么和平谈判。”更何况，也不可能达成什么秘密协定，因为要想履行任何协定，都需要整个社会的合作。菲申科说：“正如克里琴科所说的那样，（涉及领土的协议）需要全民公决来决定，而不是由泽连斯基自己做主。”

布拉迪斯拉发国际智库 GLOBSEC的专家希尔顿（Roger Hilton）表示，过去两年艰苦的战争，迫使一些乌克兰政治家开始讨论在领土问题上做出妥协的可能性。“作为基辅市长，克里琴科做出这样的表述，恰恰说明乌克兰正在面临一项艰难的政治抉择。”他表示，基辅市长克里琴科的表述可能是某种国内政治的试探，目的是了解乌克兰社会对这个问题的接受程度。

今年六月，乌克兰重建国际会议上，基辅市长克利琴科接受德国之声专访。 图像来源: DW

一直以来，克里琴科从不隐瞒他希望出任乌克兰总统的政治抱负。希尔顿认为，鉴于当前形势复杂，克里琴科抛出和平议题是为了给自己捞取“政治红利”。希尔顿说，因为战争原因，原定2024年举行的总统选举未能举行，因此，克里琴科的表述可以被视作是他在为未来的选举做铺垫。

希尔顿认为，在领土问题上做出妥协，不仅对乌克兰会是个痛苦的抉择，对欧洲邻国也同样如此。他说：“我认为，乌克兰的大多数西方盟友都不会接受放弃部分领土的方案，因为这将会给欧洲带来一系列无法解决的后续问题。更何况，这也会给那些想以非法手段扩大地盘的专制政权提供一个可供借鉴的先例。”

乌克兰社会能够接受怎样的妥协方案？

那么，乌克兰民众如何看待以领土换和平的方案呢？民调显示，自2023年春季以来，认同“领土换和平”方案的民众占比有逐步增高的趋势。



今年五月的民调显示，愿意接受妥协方案的受访者比例已经提升至32%，而去年五月，这一比例还只有大约10%。基辅社会学国际研究所七月23日发布的一项民调显示，55%的受访民众坚决反对在领土问题上对俄罗斯做出任何妥协。相比之下，在2022年5月至2023年5月期间，愿意割让土地的受访者比例仅为8-10%，而82-87%的受访者则坚决反对在领土问题上做出丝毫让步。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。