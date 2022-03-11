乌克兰高参：我认为和平协议最迟5月达成

（德国之声中文网）据路透社报道，乌克兰总统参谋长顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovich）3月14日表示，预计战事将于5月结束，他说确切的时间将取决于克里姆林宫愿意为此投入多少资源。

“我认为，不迟于5月，5月初，我们应该会有一个和平协议，也许还要早得多，我们要看看，我说的是最晚的可能日期”，阿雷斯托维奇说。几家乌克兰媒体发布了这段视频。

目前，乌克兰与俄罗斯之间的线上谈判周二继续进行。谈判迄今除了人道主义走廊外没有取得太多成果。目前为止，阿雷斯托维奇没有直接参与基辅和莫斯科之间的谈判。

这位乌克兰高参表示，“我们现在正处于一个岔路口：要么非常迅速地达成和平协议，在一两个星期内撤军等等；要么（俄方）会尝试征召更多人，比如说叙利亚人，再打一轮，在我们再次碾压他们后，在4月中旬或4月底前达成协议”。他还表示，俄罗斯可能派出刚刚应征入伍、才训练了一个月的新兵，并称这是 “完全疯狂”的。

不过，阿雷斯托维奇也称，即使达成了和平协议，小规模的冲突仍有可能持续一年。

乌克兰战争于三周前的2月24日开始，当时，俄罗斯总统普京对乌克兰发动了所谓的“特别军事行动”，这是自二战以来欧洲国家遭遇的最大攻击。俄罗斯因为其入侵行动而受到了一系列国际制裁。各方也在为结束这场战争进行外交努力，但迄今无果。

普遍认为，俄罗斯方面“闪电战”的想法已经失败。在展开进攻几天后，莫斯科方面表示有意愿进行谈判，但称必须在其要求全部得到满足后才能结束攻击。莫斯科的要求包括乌克兰“去军事化”、放弃加入北约等。基辅方面则要求俄军停止进攻，撤出乌克兰。

目前，俄罗斯加强了对乌克兰首都基辅的攻势，其导弹在周二（3月15日）击中了基辅4栋的住宅楼。

据国际移民组织(IOM)的最新数据显示，自俄罗斯2月24日入侵以来，已经有超过300万人逃离乌克兰，其中约有150万是儿童。

（路透社等）

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