乌克兰驻德总领事拒绝“儿童融入”

“融入”对于德国社会来说，一直是一个描述外来移民进入德国社会状态的褒义词。但是面对如今大批乌克兰战争难民进入德国，乌克兰政界认为，“融入”德国社会并不是一件好事。
（德国之声中文网）根据包括《每日镜报》在内的媒体报道，乌克兰驻德总领事蒂宾卡（Iryna Tybinka）近日在参加德国州文化部长集体会议时表示，对于那些如今已经进入德国的学生来说，不应该接受德国学校日常课程安排，而是应该继续按照乌克兰教育体制的安排，用乌克兰语继续让这些学生上课。向蒂宾卡直接下达这一建议的是乌克兰教育部。
乌克兰驻德总领事蒂宾卡就此给出的理由是，如今进入德国的这些学生只是暂时在这里接受教育。等战争结束后，这些孩子应该继续原来的教育大纲，完成各阶段的升级考试。另外，乌克兰学校的学制时间更短，所以授课"强度"也更大。
另外，蒂宾卡也在德国各州文化部长会议上表达了更深层次的担忧。她担心，如果如今进入德国的这些乌克兰学生参加德国的融合班，就有可能损害到他们的国家认同感。蒂宾卡表示，乌克兰拥有"千年之久的历史"，从领土面积来说是欧洲最大的国家。但是在德国学校的教科书中，几乎没有任何体现。
"所谓的融合班对于乌克兰的青少年儿童来说，会筑起一堵困惑的高墙，给他们带来自卑感和社会保障的不足感"，蒂宾卡如是说。而且这位外交官认为，在德国现有的教材大纲中，"充斥着俄罗斯和俄罗斯的帝国主义"，所以才导致了许多人偏袒俄罗斯，并力图理解俄罗斯的行为逻辑，为其罪行辩护。同时又害怕冒犯俄罗斯。
根据德国内政部3月中旬公布的数字，目前已有14万7000名注册在案的逃离乌克兰战争的民众抵达德国。根据日内瓦国际移民组织（IOM）的最新统计，总共已经有超过300万乌克兰人逃离家园。其中包括许多妇女和儿童。如果让学龄儿童和青少年继续接受教育，对于每一个接受乌克兰战争难民的国家来说，都是一个巨大的挑战。
乌克兰驻德总领事蒂宾卡的上述表态也在德国政界引起了不小的诧异。常年在柏林参与制定教育政策的社民党人拉西奇（Maja Lasic）用现身说法为德国的融合班辩护。她本人当年从南斯拉夫内战中逃往德国，在德国完成了高中和大学的教育，直至获得生物化学博士头衔。后来又成为议员。
拉西奇在推特表态称："从乌克兰外交官的表态中，可以看到放手和到一个新的地方有多难"，对原籍国的美化是"相当典型的"，克服这一点"并且靠近我们的制度"需要相当长的时间。拉西奇提出了设立欢迎班的理由，"它们不仅在语言上而且在社会上为学生的到来做好准备。"说到自己的经历，拉西奇提醒人们到目前为止，任何一个有关避难的孩子很快能重返家园的假设没有一次是正确的。
如此，乌克兰政界虽然提出了相关要求，但是德国的教育体制仍然追求让新到来的乌克兰学龄儿童尽快学习德语，适应新的日常生活。"在乌克兰局势仍不明朗"的情况下融入德国社会。为此，已经有许多乌克兰裔的民众表示愿意参与教育工作。德国教育体系目前也在寻求让来自乌克兰的学生们也能够获得乌克兰本地的结业文凭。
（《每日镜报》、《时代在线》、《商报》等）
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