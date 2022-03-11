 乌克兰驻德总领事拒绝“儿童融入” | 文化经纬 | DW | 17.03.2022

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文化经纬

乌克兰驻德总领事拒绝“儿童融入”

“融入”对于德国社会来说，一直是一个描述外来移民进入德国社会状态的褒义词。但是面对如今大批乌克兰战争难民进入德国，乌克兰政界认为，“融入”德国社会并不是一件好事。

德国巴伐利亚州一所学校欢迎外来移民学生的海报

德国巴伐利亚州一所学校欢迎外来移民学生的海报

（德国之声中文网）根据包括《每日镜报》在内的媒体报道，乌克兰驻德总领事蒂宾卡（Iryna Tybinka）近日在参加德国州文化部长集体会议时表示，对于那些如今已经进入德国的学生来说，不应该接受德国学校日常课程安排，而是应该继续按照乌克兰教育体制的安排，用乌克兰语继续让这些学生上课。向蒂宾卡直接下达这一建议的是乌克兰教育部。

乌克兰驻德总领事蒂宾卡就此给出的理由是，如今进入德国的这些学生只是暂时在这里接受教育。等战争结束后，这些孩子应该继续原来的教育大纲，完成各阶段的升级考试。另外，乌克兰学校的学制时间更短，所以授课"强度"也更大。

另外，蒂宾卡也在德国各州文化部长会议上表达了更深层次的担忧。她担心，如果如今进入德国的这些乌克兰学生参加德国的融合班，就有可能损害到他们的国家认同感。蒂宾卡表示，乌克兰拥有"千年之久的历史"，从领土面积来说是欧洲最大的国家。但是在德国学校的教科书中，几乎没有任何体现。

  • Bildergalerie deutsche Comedians mit Migrationshintergrund Enissa Amani

    这些德国名人都是难民子弟

    笑星

    恩妮萨·亚马尼（Enissa Amani）是德国喜剧表演新秀，几年来到处巡回演出，主要观众群是大学生。去年参加了德国版“舞林争霸”（Let's Dance!）更是人气大增，尤其受年轻人的喜欢。亚马尼是80后，出生在伊朗，5、6岁时随家人为逃离伊朗当局的政治迫害来到德国。

  • DSDS Finale Mehrzad Marashi Flash-Galerie

    这些德国名人都是难民子弟

    歌手

    梅尔扎德·马拉什（Mehrzad Marashi， 图右，身着绿色服装）也出生在伊朗，1985年随家人来到德国申请政治避难。马拉什在德国的青少年成长阶段并非一帆风顺，也因交友不慎走过一些歧途。德国大众对他的知晓是因为他2010年参加"德国偶像”歌唱选秀大赛并夺得冠军。虽然他之后发行的唱片销量平平，但他将奖金投资到正道生意，开了几家舞校，算是走上正轨。

  • D11 Moderator Yared Dibaba

    这些德国名人都是难民子弟

    电视主持人

    亚雷德·迪巴巴（Yared Dibaba）1969年出生在埃塞俄比亚，10岁时随家人来到德国避难。迪巴巴大学读的音乐专业，之后也一直没有间断音乐创作和演唱。不过他的主业是电视主持人，在北德意志电视台（NDR）和几家私人电视台都有过自己的节目。他还很有语言天赋，会讲德语、英语、法语、北德低地德语。2009年至2014年他还出版过4本书。

  • Obmann Bündnis 90 / die Grünen Omid Nouripour Euro Hawk Untersuchungsausschuss

    这些德国名人都是难民子弟

    联邦议员

    奥米德·努利普尔（Omid Nouripour）1975年生在伊朗，1988年来到德国申请避难。1996年，努利普尔高中毕业，随后开始攻读政治学和法律专业，之后又辅修了社会学、哲学、经济学。自1996年起，他加入德国绿党，并积极参与该党的工作。2006年至今，努利普尔是绿党联邦议员。

  • Bundesparteitag der Piratenpartei Marina Weisband

    这些德国名人都是难民子弟

    政坛新星

    2011年，一个主要由年轻人组成的德国“海盗党”（Piratenpartei）获得了将近9%的得票率，首次进入柏林州议会。当时该党仅成立了5年。次年，该党又进入了萨尔州议会。青年选民中有近四分之一将选票投给“海盗党”。而这个政党2011年至2012年的执行主席马丽娜·维斯班德（Marina Weisband）1987年出生在（当年还属苏联的）乌克兰基辅一个犹太家庭。7岁时随家人到德国申请避难。

  • Fußball Champions League Malaga CF gegen Borussia Dortmund

    这些德国名人都是难民子弟

    德甲球星

    内文·苏博蒂奇(Neven Subotic)1988年出生在前南斯拉夫，儿时随家人躲避战火来到德国。少年时展现出足球天赋，之后成为职业球员，2008年至今效力德甲劲旅多特蒙德。

  • Lenas Tagebuch

    这些德国名人都是难民子弟

    作家

    1992年，11岁的雷娜·戈雷利克（Lena Gorelik）随家人从圣彼得堡来到德国获得难民身份。这位犹太出身的女孩很快就立志要从事新闻和写作工作。戈雷利克毕业于德国顶尖的慕尼黑新闻学院，之后又在慕尼黑大学就读东欧研究专业。2007年，她获得“德国图书奖”提名。从2004年至今，她共出版了10余本著作，代表作是《雷娜的日记》（Lenas Tagebuch）。2015年，戈雷利克的新作《从零到无限》（Null bis unendlich）刚刚面世。

    作者: 谢菲


德国教材"充斥着俄罗斯的帝国主义"

"所谓的融合班对于乌克兰的青少年儿童来说，会筑起一堵困惑的高墙，给他们带来自卑感和社会保障的不足感"，蒂宾卡如是说。而且这位外交官认为，在德国现有的教材大纲中，"充斥着俄罗斯和俄罗斯的帝国主义"，所以才导致了许多人偏袒俄罗斯，并力图理解俄罗斯的行为逻辑，为其罪行辩护。同时又害怕冒犯俄罗斯。

根据德国内政部3月中旬公布的数字，目前已有14万7000名注册在案的逃离乌克兰战争的民众抵达德国。根据日内瓦国际移民组织（IOM）的最新统计，总共已经有超过300万乌克兰人逃离家园。其中包括许多妇女和儿童。如果让学龄儿童和青少年继续接受教育，对于每一个接受乌克兰战争难民的国家来说，都是一个巨大的挑战。

德国向外来移民提供融入课程时间已久（资料图片）

德国向外来移民提供融入课程时间已久（资料图片）

质疑声音

乌克兰驻德总领事蒂宾卡的上述表态也在德国政界引起了不小的诧异。常年在柏林参与制定教育政策的社民党人拉西奇（Maja Lasic）用现身说法为德国的融合班辩护。她本人当年从南斯拉夫内战中逃往德国，在德国完成了高中和大学的教育，直至获得生物化学博士头衔。后来又成为议员。

拉西奇在推特表态称："从乌克兰外交官的表态中，可以看到放手和到一个新的地方有多难"，对原籍国的美化是"相当典型的"，克服这一点"并且靠近我们的制度"需要相当长的时间。拉西奇提出了设立欢迎班的理由，"它们不仅在语言上而且在社会上为学生的到来做好准备。"说到自己的经历，拉西奇提醒人们到目前为止，任何一个有关避难的孩子很快能重返家园的假设没有一次是正确的。

如此，乌克兰政界虽然提出了相关要求，但是德国的教育体制仍然追求让新到来的乌克兰学龄儿童尽快学习德语，适应新的日常生活。"在乌克兰局势仍不明朗"的情况下融入德国社会。为此，已经有许多乌克兰裔的民众表示愿意参与教育工作。德国教育体系目前也在寻求让来自乌克兰的学生们也能够获得乌克兰本地的结业文凭。

观看视频 03:25

为了未来而奋斗的难民“学霸”

（《每日镜报》、《时代在线》、《商报》等）

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