乌克兰驻德大使：默克尔应该给普京发短信结束战争

（德国之声中文网）乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andrij Melnyk）新近在接受德国《经济周刊》专访时表示，他希望德国前总理默克尔可以为了结束乌克兰战争主动联系俄罗斯总统普京。

梅利尼克说：“默克尔总理在任16年，同普京建立起特殊的信任关系。她肯定有普京的手机号，没准她可以给普京发个WhatsApp或者短信什么的。”

梅利尼克还示范举例说，比如默克尔可以给普京发短信：“弗拉基米尔，你最近怎么样？你打算结束战争吗？差不多也是时候了。你还来得及救自己。”

梅利尼克说，默克尔可以自己组织语言。“但是试一下总是值得的，”他补充说，“为了尽快结束这场野蛮的战争，我们甚至可以和魔鬼签订协议。”

周二（6月7日），德国前总理默克尔在卸任后的首次重要采訪中谈俄乌局势。她拒绝为在任时的俄罗斯政策道歉，但强调俄罗斯入侵乌克兰毫无道理。她说：“这客观上违反了所有国际法以及使我们在欧洲能够和平生活的一切。如果我们开始穿越几个世纪并争论哪一块领土应该属于谁，那么我们只会有战争。这不是一个选择。”

而在被问到她原本可以尽多大努力，以防止今日与俄罗斯的冲突升级局面时，默克尔表示：“我不怪自己没有足够努力。我尽力了。我没有成功，真是太遗憾了。”

昨天（8日），梅利尼克大使在接受德新社采访时表示出对默克尔的不满。他说，默克尔（在周二的采访过程中）“没有做出丝毫的自我批评”。他说：“前总理认为自己的对俄路线无可指摘的态度，以及对独裁者普京的过度迁就，令人感到不解。”

梅利尼克在接受《经济周刊》专访时还要求德国经济界完整撤离俄罗斯市场。他说：“是不是还继续留在俄罗斯，这对于德国企业来说迄今只是一个道德问题。但德国政府其实可以释放相应的信号，让（撤离俄罗斯市场）变成德国经济界的义务，而不是基于自愿的基础之上。”

在采访中，梅利尼克再次抱怨德国向乌克兰提供重型武器的速度太慢。今年5月底，他在推特上发了一张蜗牛背负子弹头的照片，并配文写道“为乌克兰准备的德国武器在路上了。”他表示，这张图片是乌克兰政府官员通过whatsapp传给他的，他还用德语写道：“好吧，我们不能让俄罗斯赢这场战争。”

5月2日，德国联邦总理肖尔茨在接受德国电视二台采访时说，德国总统施泰因迈尔对乌克兰访问未能成行影响了他对基辅的访问。采访播出后，梅尔尼克批评总理肖尔茨“闹小脾气、耍小性子”，“缺少政治家风范“。他说：”这是自纳粹入侵乌克兰以来最残酷的灭绝性战争，又不是幼儿园过家家。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 他在朝，她在野 2002年，默克尔还是反对党基民盟（CDU）的党魁。上任不久的普京则是代表一个现代俄罗斯的新面孔。据报道，首次在克里姆林宫会晤普京后，默克尔与随行人员开玩笑说，她通过了“克格勃测试”——经受住了对方目光的拷问，这是在影射普京出身于苏联情报部门。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 问鼎总理 普京同默克尔的前任施罗德建立了友谊，两人至今保持着密切关系。2005年9月德国联邦大选前，形势显现默克尔可能将取代社民党人施罗德成为德国总理。普京在俄罗斯驻柏林大使馆会见了当时的总理候选人默克尔，呼吁扩展德俄两国关系。默克尔称此次对话“开诚布公”。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 善于倾听 时隔一年后，普京曾谈起已成为德国总理的默克尔：“我们在个人层面的彼此了解并不太多，但她善于倾听的能力给我留下了深刻印象”，普京在接受设址德累斯顿的中德意志电台（MDR）采访时说道。他补充说，在女性政治家中，能够倾听是一种罕见的特质。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 抓住对方弱点 默克尔怕狗，是众所周知的。然而，普京2007年1月在索契接待默克尔时，却让他的爱犬——一条黑色的拉布拉多围着默克尔转来转去。他是想吓唬这位来宾吗？ “我相信俄罗斯总统很清楚，我并不很乐意跟他的狗碰面，但他还是把狗带来了”， 默克尔在2015年这样说。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 听不得媒体批评 到了2012年，普京已对新闻媒体和政治异见人士进行了相当严厉的打压。在访问圣彼得堡期间被记者问到有关媒体自由的话题时，默克尔的回答几乎丝毫没有掩饰她对俄罗斯领导人的揶揄：“要是我每次打开报纸都会生气动怒，那我在总理这个位置上连三天都呆不下去。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 陷入冰期 2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，莫斯科和西方的关系急剧恶化。然而，普京对德国媒体表示，他同德国总理仍保持着一种“类似生意的关系”。在接受德国发行量最大的《图片报》采访时，普京说：“我信任她。她是一个坦率的人。和其他人一样，她也受到某些限制，但她诚实地致力于解决危机。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 这可不是损人…… “我不想羞辱任何人，但默克尔女士的表态是一种因主权受限而长期积累的愤怒的爆发”，普京2017年对媒体这样评论默克尔在慕尼黑的一次竞选发言。默克尔在这次所谓的 “啤酒帐篷”演讲中，敦促欧洲人在与美国总统特朗普的分歧之下要依靠自己。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 让我说什么好…… 就在说这一番话一个月后，两位领导人在汉堡G20峰会期间再次会面。镜头捕捉到的这一刻，普京和默克尔不知在谈些什么，两人的表情似乎都有些激动，当普京随即晃动起手指的时候，默克尔忍不住翻了个白眼，被拍个正着。照片立即在网络上疯传。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 “我们必须谈一谈” 2018年默克尔到访索契时，普京用一束鲜花欢迎她。是示意握手言和？是故作绅士派头，还是隐含性别傲慢？其实背后的原因并不重要。与普京一同出现在镜头前，默克尔说，需要继续对话，“即使对某些议题的意见有严重分歧，我们还是需要沟通谈话，否则的话就会陷入沉默。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 2020年的握手 2020年1月，默克尔与普京最后一次在克里姆林宫会面。此后，俄罗斯对乌克兰的行动使双方关系再一次恶化。另一个争议焦点是莫斯科对待异议人士的做法，特别是因遭投毒到德国接受治疗的反对派领袖纳瓦尔尼回到俄罗斯旋即被逮捕。



（综合报道）

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