乌克兰首次在12月25日庆祝圣诞节

（德国之声中文网）乌克兰今年首次在12月25日这一天庆祝圣诞节。今年7月，乌克兰总统泽连斯基签署一项法案，将乌克兰官方的圣诞节日期从东正教传统的1月7日调整为12月25日。此举被视为乌克兰一系列"去俄化"行动之一。

乌克兰主要信奉东正教，但分为两个教会。一个与俄罗斯东正教有着长期的联系，另一个不承认俄罗斯教会的权威，并于2018年得到东正教最高权威君士坦丁堡大公宗主教的全面承认。俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰后，与俄罗斯有联系的乌克兰东正教教会宣布与莫斯科断绝关系，但仍然按照东正教传统在1月7日庆祝圣诞。

乌克兰总统泽连斯基12月24日发表圣诞致辞表示，乌克兰人民将在节日期间一起祈祷，"为了我们的自由。为了我们的胜利。为了我们的乌克兰"。他说，"最终，黑暗将会失败。邪恶将被击败。"

黑海南部港口城市敖德萨的圣诞教堂12月24日举行了平安夜祈祷仪式。在基辅的圣米迦勒金圆顶修道院，乌克兰东正教大主教叶皮法尼 (Yepifaniy) 主持了圣诞仪式。

据法新社报道，乌克兰各地民众表示支持圣诞节日期的改变，将其视为一个独立的乌克兰的节日以及俄罗斯全面入侵乌克兰后的一个自然的结果。名为 Yagody（浆果）的传统音乐团体的歌手 Tetiana表示："我很高兴我们终于能与世界其他地方一起庆祝平安夜和圣诞节。这真的很酷。"

前线战斗继续

在乌克兰前线，战斗仍在继续。乌克兰空军本周一报告说，在乌克兰南部和中部，乌克兰空军夜间击落了两架俄罗斯战斗机、两枚巡航导弹和 28 架沙赫德型无人机。据称俄罗斯总共了派出了 31 架无人机。报告没有透露未被拦截的三架无人机可能击中的目标等详细信息。乌克兰总统办公室的一份摘要称，在过去24小时内，俄罗斯发动的袭击造成一名平民死亡，至少四人受伤。 死亡事件发生在赫尔松地区的切尔诺拜夫卡镇（Chornobaivka）。该镇部分受俄罗斯控制，每天都在发生战斗。

军机太老旧 乌克兰难获制空权

乌克兰正讨论前线士兵复员及如何征兵

据《柏林日报》12月25日报道，乌克兰国防部长乌穆罗夫（Rustern Umerov）在接受该报采访时表示，乌克兰军方已经评估了来自各部委的"大约九个"数据库，以创建一个包含乌克兰所有潜在的应征入伍者的名单。

乌克兰总统泽连斯基12月19日在基辅一个秘密地点举行的年度记者会上表示，乌克兰军方领导人提议再征召45万至50万名士兵，但他尚未就这一"非常敏感"且代价高昂的问题作出决定。他说，他需要更多的论据来支。持这一决定，因为这涉及到人的问题，也事关正义、国防能力和财政问题。

冲锋、排雷：乌克兰入伍新兵听命上前线

最近几周，许多乌克兰前线士兵的妻子冒着严寒和风雪在基辅独立广场上举行示威，要求最高指挥部允许他们的丈夫回家。许多士兵已经在前线战斗了21个月。参加抗议的士兵妻子指出，大多数前线士兵已经疲惫不堪，需要轮换休整。为了让军队能够继续保卫乌克兰，需要新鲜且训练有素的士兵换下他们。一支疲惫不堪、没有动力的军队是无法阻止俄罗斯军队的。

乌克兰国防部长乌穆罗夫表示，乌克兰政府已经开始就有关事宜展开磋商，试图明确"如何安排已经服役的人员以及进行新的征兵动员"。他补充说，答案将在接下来的几天内揭晓。 乌克兰议会最高拉达将对此进行投票。

（法新社、《柏林日报等）

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