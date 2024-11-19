乌克兰首次使用美国的ATACMS导弹袭击俄罗斯

（德国之声中文网）据俄罗斯国防部的消息，周二凌晨3点25分（格林尼治时间0025），"敌方使用6枚弹道导弹袭击了布良斯克地区的一处设施。根据已确认的数据，使用的是美国制造的ATACMS战术弹道导弹。"

俄罗斯国防部称，俄军击落了其中5枚，另一枚被损坏。导弹碎片落在一个未公开的军事设施区域，引发了一场火灾，但未造成任何损失或人员伤亡。

这一声明发布的几天前，华盛顿解除了对乌克兰使用中远程美制导弹打击俄罗斯本土的限制。

乌克兰尚未立即证实在对俄罗斯布良斯克地区的袭击中使用了ATACMS导弹。不过，周二早些时候，乌克兰军方表示，他们对俄罗斯布良斯克地区卡拉切夫地区的一处军火库发动了袭击，但未说明使用了何种武器。

如果俄罗斯方面的声明得以证实，这便是乌克兰首次使用美国生产的ATACMS导弹打击俄罗斯腹地。多月以来，基辅一直要求华盛顿为使用这种射程更远的ATACMS导弹打击俄罗斯本土打开绿灯。

乌克兰外交部长西比哈（Andrij Sybiha）曾说过，美国允许使用此类导弹将会"改变游戏规则"。

莫斯科则表示，使用西方武器攻击国际公认的俄罗斯领土，意味着美国成为冲突的直接参与者。普京此前曾表示，如果发生这种情况，将作出"适当的决定"。

（综合报道）

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