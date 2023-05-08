乌克兰首度庆祝“欧洲日”冯德莱恩第5次访问基辅

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩周二访问乌克兰首都基辅。她表示：“5月9日这一天，我来到基辅，这具有重要的象征意义。”在她抵达前，防空警报在基辅上空鸣响了两个小时。

冯德莱恩说，乌克兰是“我们欧洲大家庭的一部分”。她对乌克兰总统泽连斯基将每年5月9日定位“欧洲日”的决定表示热烈欢迎。她说，她对基辅的访问“也具有关键和非常显示的意义”，那就是“欧盟在许多问题上与乌克兰携手合作”。

这是去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来冯德莱恩第5次访问乌克兰首都。由于俄罗斯加强了对乌克兰的导弹袭击，冯德莱恩的这一次访问也是在加强安全防范措施的情况下进行的。

欧盟委员会发言人玛默斯（Eric Mamers）强调，冯德莱恩通过重新访问基辅“表达欧盟对乌克兰的全力支持”。去年6月，欧洲理事会授予乌克兰加入欧盟的候选国地位。

“欧洲日”让人联想到1950年5月9日法国公布的“舒曼计划”。“舒曼计划”被看作是欧洲人最终成立欧盟迈出的第一步。乌克兰总统泽连斯基昨天（8日）宣布，将今后每年的5月9日定为“欧洲日”，而不再作为战胜纳粹德国的“胜利日”进行庆祝。

法新社指出，泽连斯基做出的这一宣布标志着乌克兰进一步与俄罗斯切割。俄罗斯每年在5月9日这一天在莫斯科红场举行庆祝战胜纳粹德国的阅兵游行。

周一夜间，乌克兰再次遭到俄罗斯的大规模导弹袭击。据基辅军事管理部门称，俄罗斯向基辅附近发射了大约15枚导弹。这次导弹袭击没有造成人员伤亡，坠落的导弹碎片也没有造成财产损失。

乌克兰武装部队总司令扎卢日内（Waleri Saluschnyj）说，俄罗斯夜间发射的25枚巡航导弹中有23枚被拦截摧毁。乌克兰的导弹防御最近因西方盟国提供的最先进的防御系统而得到了大规模的加强。

“时代的转折”一年后：德国成为乌克兰重要后盾

莫斯科举行红场阅兵游行

俄罗斯在5月9日这一天举行“胜利日”传统阅兵游行。俄罗斯总统普京在红场发表讲话时再次指责西方对俄罗斯发动了一场“真正的战争”。普京在提到在乌克兰作战的俄罗斯士兵时说：“全国人民都团结起来，支持我们的英雄。”他说：“我们为参与在乌克兰的特别军事行动的参与者感到自豪。”

5月9日在俄罗斯是一个公共假日。由于今年有参与过侵略乌克兰战争的俄罗斯士兵加入红场游行方队，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）也将这次红场阅兵称为“杀人犯阅兵”。

（法新社、德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。