乌克兰飞行员在美接受模拟飞行训练

（德国之声中文网）据CNN援引三名消息人士报道消息称，乌克兰两名飞行员正在亚利桑那州图森市（Tucson）的美军基地使用美国模拟飞行器，接受需要花费多少时间才能学会驾驶美国战机的评估。一位国防部官员告诉记者，这是美国军方与乌克兰军方对话的例行活动的一部分："这项活动可以让我们更好地帮助乌克兰飞行员提高自身能力。活动中他们不会驾驶任何飞机，但会在访问行程使用模拟器。"

该官员还表示。目前没有关于美国是否会为乌克兰提供F-16的新信息，美国也不打算扩大这项训练活动。

路透社报道说，这是美乌军方第一次展开这样的活动，但其它盟国此前已进行过类似的活动。美国国防部官员没有透露两名乌克兰人在图森市美军基地逗留多长时间。

美国防部官员：训练驾驶F-16时间太长太昂贵

对使用和维护军事装备的培训，一直是潜在转让的重要指标。CNN报道认为，虽然目前没有任何迹象表明美国正在对乌克兰人进行战斗机飞行训练，但上述活动表明美国并没有完全关闭提供F-16战斗机的大门。

美国国防部负责政策的副部长科林·卡尔（Colin Kahl）近日在一次听证会上对众议院议员表示，美国并没有对乌克兰人进行任何驾驶F-16的训练。该听证会的重点是监督拜登政府自俄罗斯入侵以来向乌克兰提供的近320亿美元的军事援助的情况，这些军援项目包括提供无人机、远程火炮系统和防空系统。

卡尔表示，训练乌克兰飞行员驾驶F-16战斗机需要18个月，时间太长，费用太高，"我很难告诉任何国会议员或美国人民，现在把钱用在F-16战斗机上是最佳选择"，卡赫在听证会上说。

乌克兰一直要求美国提供战斗机。最近几天，乌克兰高级官员开始公开游说活动，称需要这些战机来抵御俄罗斯的导弹和无人机攻击。

但美国和盟国官员对提供战机持怀疑态度，认为这不切实际，因为驾驶这些战机需要大量训练，而且俄罗斯的防空系统可以轻易击落它们。

此前，当被问及美国是否会向乌克兰提供F-16战机时，美国总统拜登的回答是 "不"。

战争初期，美国还认为，向乌克兰提供新的战斗机会导致北约和俄罗斯之间的紧张关系升级。

德国等无意向乌克兰提供战机

德国上周完全排除了向乌克兰运送战斗机的可能性，而英国政府官员也表示，他们认为向乌克兰运送战斗机是不现实的。荷兰和波兰领导人在被问及是否向乌克兰提供F-16战斗机时也显得不情愿。

科林·卡尔在听证会上表示，乌克兰人最终可能得到英国的 "旋风 "、（瑞典）的"格里彭 "或（法国）"幻影 "战机，"因此，你不会想训练他们使用F-16"。

（CNN、路透社）

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