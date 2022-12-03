 乌克兰面临「最糟的冬天」 极端低温如何致人于死？ | 科技环境 | DW | 04.12.2022

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科技环境

乌克兰面临「最糟的冬天」 极端低温如何致人于死？

乌克兰的寒冬即将袭来，那里的人们将面临战争和寒冷双重折磨。人类抵抗寒冷的能力究竟有多强？

基辅的冬天已来临

基辅的冬天已来临

（德国之声中文网）过去几周，俄罗斯频繁针对乌克兰的能源基础设施发动攻击，导致数百万人陷入没有电、水或暖气的困境。

乌克兰总统泽连斯基表示，在俄罗斯上周三（11月23日）的攻击行动之后，全国有600万户家庭受到停电影响，其中首都基辅约有60万户受到影响。基辅市长里琴科对德国《图片报》表示：「这是二战以来最糟糕的冬天。」

所幸，基辅的军事管理部门周日在Telegram上发帖称，截至当地时间周日上午9点，该市的电力已经「几乎完全」恢复了。

当局说，电网的维修工作现在处于「最后阶段」，该市的水、暖气和移动网络也已恢复。但基辅当局也表示，未来还有可能发生「计划停电」和「局部停电 」。

克里契科曾表示，俄罗斯总统普京希望让乌克兰人冻死，或逼迫居民们逃离，这样他就可以拿下乌克兰。如果乌克兰的能源再次出现供应问题，随着寒冷的冬天到来，许多乌克兰人可能就会遭遇无法取暖的处境。

体温下降时，身体自带的感受器官便试图通过激活新陈代谢系统来进行体温调整

体温下降时，身体自带的感受器官便试图通过激活新陈代谢系统来进行体温调整

内在的体温计

人的体温保持在36.5到37摄氏度时感觉最舒服，这是理想的温度，标志着各身体器官正常运转。我们的新陈代谢和我们所有的器官都依赖于这个标准的温度。体温是否保持在合适的温度，我们的身体会自行调节。体温下降时，身体自带的感受器官便试图通过激活新陈代谢系统来进行体温调整。

新陈代谢调控体温

新陈代谢系统为我们的身体提供了必要的营养物质，它确保食物被分解和转化，转换成营养供给细胞。此外新陈代谢还具有保持身体温暖的作用，天气冷时，我们的身体就需要更多的能量。此时血管会收缩，以避免失去太多热量。

但当细胞缺乏血液时，就会皱裂，我们的身体就会开始疼痛。最先受到影响的是手指和脚趾、鼻子和耳朵。如果体温继续下降，最重要的人体器官如：心脏、肺和大脑的功能就会受到影响。如果体温仅偏离正常体温两度，我们的身体就会因体温偏低进行自我保护而拼命工作，导致肌肉积极活动，我们便因此全身打颤。

32度：身体切换节能模式

在体温只有32摄氏度的时候，颤抖便会停止，因为身体连颤抖的能量都没有了。我们的大脑和神经末梢不能再传递信号，我们的胳膊和腿麻木。到了这个时候，疼痛感减弱，我们几乎动弹不得，无法言语。思路不再清晰，大脑陷入迷茫状态并且越来越糊涂。此时身体会切换到节能模式，并激活其应急系统。

停电停供暖：乌克兰人怎样过冬？

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慎防饮酒过量

如果你认为喝一点酒就能帮助你的身体暖起来，你就错了。酒精可能首先给人的身体带来一种愉悦温暖的感觉，这是因为我们的血管在扩张。身体把温暖的血液注入其中, 但它冷却得也更快。我们感觉皮肤表面很热，但是体内却是在降温。此时人体器官的血液流通不顺畅，体温继续降低。零下的气温使我们的身体变得麻木，气温每降低一度，危险便增加一分。

冻死的过程会感到疼痛吗？

如果体温降到29.5摄氏度以下，大脑就会停止工作。 我们失去知觉，在生与死之间徘徊。心脏减少跳动次数：不再是每分钟跳动60次，而是只跳动一两次。血液不能再以正常的速度在体内循环流动，离冻死就已不远了。但这样死去是否没有痛苦，科学家们对此意见不一。

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