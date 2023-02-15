乌克兰需要迅速得到西方武器，包括弹药

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基评论认为慕尼黑安全会议发出了明确信号，将继续扩充对乌克兰的军事援助。在每日夜间进行的视频讲话中，泽连斯基表示，"多国领袖发布支持我国的声明，我们看到增大对我们用以自卫的军援的信号"。他说，乌克兰急需更大射程的导弹。

泽连斯基说，慕安会上的声明清楚显示，俄罗斯总统普京发动的战争只能以侵略者的失败而告终。他说，乌克兰已同伙伴国家达成了具体协定，将对莫斯科发动侵略战争的行径绳之以法。

欧盟将加快军援速度

周六（2月18日）乌克兰多地受到俄罗斯导弹袭击并出现短时停电。对基辅政府而言，恢复供电具有重要的象征意义。自去年10月以来，俄罗斯不断炸毁乌克兰境内的能源基础设施，希望借严寒和黑暗消磨乌克兰人民的抵抗意志。

欧盟外交与安全高级官员博来利（Josep Borrell ）在慕安会强调，西方不仅要提高对乌克兰的军援力度，而且更重要的是加快速度。他赞成爱沙尼亚提出的建议，以欧盟的名义购买支援乌克兰的弹药。美国媒体日前报道，美国以及北约国家生产弹药的速度跟不上乌克兰消耗弹药的进程。乌克兰士兵每周需要20万发炮弹以及导弹。

周六慕安会的讨论会上，问到乌克兰最急需什么时，该国外长库列巴（Dmytro I. Kuleba）回答说，"弹药、火炮和坦克"。

有高射炮，但弹药呢？

到目前为止，德国总共交付了32辆猎豹式自行高射炮（Gepard），还有5辆即将交付，但相关的弹药应由瑞士和巴西提供。瑞士以中立原则为由拒绝提供，并禁止别国提供瑞士制造的弹药；巴西外长维埃拉（Mauro Vieira）本次在慕尼黑也表示，"我们不会提供"。这一说法同该国总统卢拉1月底对到访的德国总理肖尔茨的表示如出一辙。当时，卢拉对肖尔茨表示，愿意同中国一道搭建一个"和平俱乐部"，在俄罗斯同乌克兰之间扮演调停角色。

慕尼黑安全会上，巴西外长维埃拉外长强调，"我们不会参与战争，我们更愿意谈论怎样实现和平"。这一背景下，德国新任国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）已表示，猎豹式自行高射炮所需的弹药将在德国重启生产线，并将于今年夏季向乌克兰输送30万发相关炮弹。

乌克兰的绝望要求

与会的乌克兰副总理库布拉科夫（Olexander Kubrakow）周五（2月17日）谈到西方军援时称，他的国家希望得到白磷弹和集束炸弹，并在自己的国土上使用。相关的国际公约禁止使用这类炸弹。俄罗斯和乌克兰都没有签署2010年生效的挪威公约。库布拉科夫说，他知道国际公约的禁令，但这类武器有助于抵御侵略者。乌克兰外长库列巴支持其政府的建议，并称，"有证据证实俄罗斯使用了集束弹"。

对此，德国外长贝尔博克周六发言时没有直接驳回基辅的要求，但表示，德国提供的军援建立在欧洲和平秩序、联合国宪章以及人道国际法的基础之上。另一名绿党政治家霍夫莱特（Anton Hofreiter）则明确阐述道，"我认为乌克兰的要求是错误的，在我眼中，这一不明智的要求来自于绝望情绪，因为，迄今许诺的很多东西，并没有全面贯彻。"

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



（综合报道）

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