乌克兰难民 在德可领社保 在美难以落足

(德国之声中文网) 获得正式避难身份的乌克兰战争难民，将能够领取比之前更高的低保金，享受更为优质的医疗保险服务。此外，乌克兰难民在德国求职也将更为便利。

而到目前为止，乌克兰难民还主要以"避难申请者"身份在德国生活。一旦获得正式避难身份，他们的社保待遇就将和普通德国人持平。

为了实现今年6月自动给予乌克兰难民正式避难身份之目标，德国联邦政府、各州政府、各地方市县政府就财政开支问题达成了共识。本年度，联邦财政将为各地方市县提供5亿欧元的支持，此外还将为幼儿园、中小学提供额外的10亿欧元用于开展乌克兰难民学生融入工作。

目前，欧盟方面已经决定为乌克兰战争难民启用"大规模移民涌入应对方针"。该预案启动后，难民无需提交避难申请，而是自动获取为期一年的居留与工作许可，且该许可能够延长至3年。乌克兰战争爆发以来，仅德国就已经接收了超过30万战争难民。德国联邦警察透露，这还只是正式记录的数据----由于乌克兰公民本来就享有申根区免签证90天之待遇，许多战争难民并没有正式登记。

美国接收难民拖拖拉拉

根据联合国方面的统计，自2月24日战争爆发以来，已经有400多万难民逃离乌克兰前往邻国。这也是二战后欧洲进展最为迅速的难民危机、90年代前南斯拉夫内战以来最大规模难民潮。

美国政府3月24日也曾宣布，将运用"全方位的合法途径"来接收10万名乌克兰难民，其中包括正常签证途径、入籍途径以及"人道容忍"救助途径。后者允许外国公民在临时紧急情况下入境美国。

不过，最新的官方统计数据显示，整个3月，只有12名乌克兰人是通过难民计划入境美国，还有其他数千乌克兰难民则是从墨西哥跨境进入美国。美国国土安全部称，上周，约3000名被美国当局视为特别脆弱的乌克兰人被允许越过边境进入美国。这条迂回的路线可能是目前乌克兰人进入美国的最方便途径。不过，这需要他们持旅游签证进入墨西哥，并且在没有获得保证允许入境的情况下接近美墨边境。

美国国务院：别用旅游签证

美国政府在3月24日宣布接收难民计划时，也暗示此项工作不会迅速进展，很有可能延续到9月30日即本财年结束之后。难民安置工作将可能持续多年，而美国的签证处理工作本来就面临着长期积压的问题。

目前，美国已经停止了驻基辅大使馆的难民申请业务，相关工作转移到邻国摩尔多瓦进行。

美国国务院称，由于新冠疫情流行的因素，签证申请者在美国驻外使领馆需要等候更长的时间，"乌克兰公民和其他申请人一样，可以酌情要求加急办理。"国务院还强调乌克兰难民"不应试图用旅游签证或其他临时签证进入美国"。

不过，美国方面也在斥巨资援助接收乌克兰难民的欧洲伙伴。就在今年3月，拜登总统签署法案，向乌克兰以及欧洲盟友提供136亿美元，其中40亿美元用于帮助战争。拜登总统3月底访问欧洲时，也再次承诺为受战争影响的民众提供10亿美元人道援助。

(德新社、路透社等)

观看视频 02:03 千里驰援 德国民间车队帮助乌克兰难民

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