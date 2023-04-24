乌克兰难民在美国经历了什么？

（德国之声中文网）当俄罗斯在2022年2月开始大规模进攻乌克兰时，已经怀孕6个月的安娜（化名）希望远离战火，于是选择前往美国。

美国当局在俄罗斯入侵后的两个月就启动了「为乌克兰而团结」（Uniting for Ukraine）的人道主义计划。根据该计划，来自乌克兰的难民如果找到一个所谓的赞助人——住在美国并愿意提供住宿和经济支持的人，就可以进入美国并停留两年时间。在头12个月中，约有13万乌克兰人通过该计划来到美国。

像成千上万的乌克兰人一样，安娜在互联网平台上的乌克兰人寻找寄宿家庭群组中发布了一份请求。几天后，她收到了来自田纳西州一个家庭的信息。

为「筹款」而被剥削

当这位乌克兰孕妇抵达寄宿家庭时，她发现自己处于一个意料之外的困难境地。她的赞助人先是一直拒绝帮她申请社会福利补贴。当她终于收到款项时，赞助人却控制她花钱的方式。他们也没有带她去看妇产科，而是坚持让安娜在家里分娩。

此外，她几乎每天都要到一个教堂向人们讲述她的故事，英语不太流利的安娜说：「借此唤起人们的怜悯和以殉道者身份出现的行为让我很不舒服。」据称，她被要求这么做是为了筹集资金来翻修一处废弃的房屋，赞助人说他们想在那里安置多达20名乌克兰难民。

逃往庇护所

根据他们Facebook页面上的资讯，这个家庭在七年前已经以「保护历史遗产」为由进行了一次众筹活动。现在，这个家庭又开始了新的募款活动，这次的名义是：「帮助乌克兰难民在田纳西州找到一个家」。

甚至安娜本人也曾帮助过修缮工作，她说：「他们只是把工具放在我手里，说今天我们要刷墙或擦窗户。」她不敢拒绝工作——一方面是出于感激，另一方面是因为她完全依赖赞助人。

与此同时，安娜和赞助家庭之间的关系继续恶化。安娜说，当她的赞助人随后将她安置在没有正常厕所和热水的房子里时，她收拾好东西，在志愿者的帮助下逃到了加州的一个妇女之家。通过新庇护所的志愿者，安娜找到了帮助受战争影响的乌克兰人的组织「Nova Ukraine」。

乌克兰难民和志愿者在南加州一个教堂的庇护所里

Nova Ukraine：「每十个妇女中就有一个遭遇暴力」

像安娜这样的经历当然是个例外，但她并非个案。另一位名叫齐妮亚的乌克兰女子也通过Facebook找到了她在美国的赞助人——来自乌克兰的一位同龄女性。但在一个月后，她带着两岁的女儿米莉安流落街头。在齐妮亚目睹了针对她女儿的暴力行为后，她与赞助人发生了争执。

「Nova Ukraine」的协调员莫伊塞娃（Katya Moiseeva）说，美国社会帮助乌克兰人的意愿非常强烈，许多美国人出于善意自愿成为赞助人。不幸的是，其中有些人低估并且没有能力承担应尽的责任，冲突因此而生，难民们不得不另寻住处。去年有超过1200人向「Nova Ukraine」请求帮忙寻找住所，大部分是带着孩子的妇女。莫伊塞娃指出，每十个妇女中就有一个曾经遭遇过某种形式的暴力。

欺诈、虐待、卖淫

在其他案例中也曾出现过欺诈的情况，例如，一些乌克兰人——尤其是富有的乌克兰人——同意每人预付2000或3000美元，以换取美国公民或居民为其担保。但在转帐后，这些「赞助人」却消失无踪。另一部分的难民则被要求作为廉价劳动力，提供例如看护、打扫卫生等服务。

DW在各个论坛上发布了一则测试用的假广告，描述一名年轻的乌克兰女性正在寻找「为乌克兰而团结」计划赞助人。很快就有十几组人来表示能提供「陪侍」的工作机会，并且承诺「可以提供住所与安排赞助人」。然而，在进一步的沟通之后发现他们提到的不是单纯的陪伴服务，而是与卖淫有关的「陪侍女郎」。

美国当局陷入两难境地

穆谢德（Martin Muscheid）是一个寻找赞助人团体的组织者，他告诉DW他经常删除来自第三国公民的广告，其中又以尼日利亚人最常见。他们会向乌克兰妇女承诺，如果这些妇女愿意把他们带到美国作为生活伴侣，就可以在美国找到赞助人。这是因为与乌克兰女性或男子有关系的人也被允许根据人道主义计划进入美国。

美国移民当局表示，在批准文件之前，每个赞助人都要接受审查。目前还不清楚到目前为止有多少乌克兰难民在美国遭受了暴力和权利侵犯，负责管理移民的美国公民及移民服务局（USCIS）也没有回答DW关于此事的询问。

据「Nova Ukraine」的活动人士说，关于赞助人的认可规定给美国当局带来了两难：一方面，政府不想收紧该计划的条件，以便让美国人继续帮助有需要的乌克兰人。另一方面，欺诈、恐吓和暴力侵害难民的案件表明，当局需要加强对赞助人的审核。

美国志愿者 奔赴乌克兰

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