乌克兰限制海外领事服务 敦促适龄男性回国参战

许多符合军事动员年龄的乌克兰男性居住在国外，仅在德国人数就达到20万。现在基辅方面希望他们回国参战补充兵源。乌克兰外交部宣布对海外领事服务做出限制，这可能意味着领事馆拒绝向在海外生活的18岁至60岁乌克兰男性公民发放新证件。

（德国之声中文网）周二（4月23日）起，乌克兰外交部宣布，对海外领事服务的项目和范围做出限制，“暂时停止接受18岁至60岁乌克兰男性公民的领事服务新申请”，例如无法更新快过期的护照，只允许驻外领事馆向这一年龄范围的乌克兰男性发放返回乌克兰的证件。

乌克兰在前线已经出现严重兵力不足的问题，最新的这一宣布目的就是促使更多役龄男性回国参战补充兵源。

5月18日，乌克兰将公布执行新的动员令。新的动员令旨在彻底改革动员制度，包括加强对逃避兵役者的处罚，并强迫男性及时更新军事登记。

乌克兰外交部表示，需要暂停领事服务，以“解决与实施新立法相关的技术问题”。

乌克兰外交部发出的声明称，一旦该法律生效并且“更新其军事登记后”，男性将能够获得领事服务。声明称：“持有有效军事登记证件的18岁至60岁乌克兰男性公民将可以充分享受领事服务。”



乌克兰战争爆发之后，除了少数例外，乌克兰男性一直被禁止离开该国。

但有些人战前就离开，乌克兰媒体估计还有数千人非法逃离该国。

俄乌交战双方都不愿对外公布真实的伤亡数据。 图像来源: Evgeniy Maloletka/dpa/AP/picture alliance

乌克兰外交部长库列巴早些时候曾表示：“留在国外并不能免除公民对祖国的责任”。他下令对“乌克兰国内和国外的适龄男子”采取“公平”措施。

他还在社交平台X上写道：“如果这些人认为，一个人远在前线作战，为这个国家牺牲生命，而另一个人却坐在国外接受这个国家的服务，那是行不通的。”

官方声明公布前，乌克兰媒体就发表了一份包含相应措施的文件。这些措施引发不少批评和担忧，许多公众人物警告说这只会适得其反。

乌克兰前司法部副部长佩图霍夫（Sergiy Petukhov）在脸书上表示：“这不会让出国的人……回到乌克兰参战。”

经济学家福萨（Sergiy Fursa）将这些措施描述为“报复”行为，并指责政府的行为是出于“民粹主义”，有可能“分裂社会”。

赫尔辛基集团乌克兰分公司负责人帕夫利琴科（Oleksandr Pavlichenko）表示，此举可能会对基辅的海外声誉造成负面影响。

去年12月，泽连斯基表示，乌克兰希望动员多达50万新兵。 图像来源: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

去年年底以来，乌克兰军队在前线一直在失去更多的阵地，因为该国面临兵力短缺和急需的西方盟国援助不断受阻的双重困境。

乌克兰花了几个月的时间终于通过的动员法旨在增强战斗潜力，但是新法废除了一项在军人前线服役36个月就可以回家的条款，引发广泛批评和愤怒。

很多乌克兰人在战争持续了两年之后已感到疲惫不已。

泽连斯基：已有3.1万乌克兰士兵阵亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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