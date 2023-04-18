 乌克兰防长：反攻准备好了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2023

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时政风云

乌克兰防长：反攻准备好了

俄罗斯对乌克兰不同地区发动了远程空袭，造成平民伤亡，莫斯科则称之为“精准打击”。乌克兰国防部长对媒体表示，发起反攻的准备工作已基本结束。

俄乌军队在巴赫穆特已激战数月

俄乌军队在巴赫穆特已激战数月

（德国之声中文网）乌克兰国防部长热斯尼科夫（Oleksij Resnikow）周五对媒体表示，该国武装部队计划中的反攻已准备就绪。“只要上帝愿意，只要天气条件允许、指挥官决心已定，我们就会这样做”。他在一次有多家通讯社记者在场的新闻会上说，相应的装备有的已经到位，有的还在筹备中。乌克兰军队“在最宽泛的意义上”已经做好了反攻的准备。

据乌克兰文传电讯社报道，周四夜间，乌克兰全境很多地方响起空袭警报。在第聂伯罗、克雷门楚克、波尔塔瓦以及南部的米科尔拉耶夫等地都传出爆炸声。首都基辅也在平静50余天后再次遭到导弹袭击，市政府呼吁居民不要上街，应留在家中。

乌克兰方面称，防空部队拦截摧毁了11枚巡航导弹。乌克兰当局称，在中部城市乌曼（Uman）空袭击中了民宅，造成至少16人死亡，其中包括多名儿童。在第聂伯罗，有两人丧生。

乌克兰中部城市乌曼的民居遭轰炸

乌克兰中部城市乌曼的民居遭轰炸

巴赫穆特扔僵持不下

俄罗斯国防部周五则否认打击了民用目标，称俄军战略轰炸机夜间对乌克兰军队后备部队实施了“高精度”导弹打击，以阻止后者奔赴前线。路透社报道称，这是近两个月以来俄军的首次远程空袭。

欧盟对俄罗斯向乌克兰民用基础设施最新的导弹袭击发出谴责，称之为战争罪行。欧盟外交政策高级代表博雷尔的一名发言人周五表示，俄罗斯又一次袭击在睡梦中的平民，造成严重损失以及无辜平民的伤亡，“俄罗斯袭击平民和民用基础设施，构成战争罪行。”他说，下达命令的指挥官、执行者和协助者将被绳之以法、追究刑事责任。

乌克兰军方称，在激战数月的东部城市巴赫穆特，俄罗斯军队试图切断乌军重要的后勤补给通讯线路。乌克兰军方发言人表示，过去一天，巴赫穆特周围发生了13次战斗，在乌克兰守军的抵抗下，补给和撤离伤员的行动得以继续。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战


（路透社、德新社等）

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