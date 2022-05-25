 乌克兰防空洞里的脱口秀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2022

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新闻广角

乌克兰防空洞里的脱口秀

乌克兰脱口秀演员季莫申科（Anton Tymoshenko）试图用笑声治愈战争给人们带来的创伤。他把一个临时搭建的防空洞变成了一个脱口秀俱乐部，为乌克兰军队筹集资金。

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