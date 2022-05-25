乌克兰防空洞里的脱口秀

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乌克兰脱口秀演员季莫申科（Anton Tymoshenko）试图用笑声治愈战争给人们带来的创伤。他把一个临时搭建的防空洞变成了一个脱口秀俱乐部，为乌克兰军队筹集资金。
美国《时代》杂志近日公布了2022年最具影响力的100位人物榜单。其中有不少人们耳熟能详的名字，也有很多看点：例如，中国副总理孙春兰；俄乌总统双双上榜；陈巍、谷爱凌分属“艺术家”和“先锋”；中国网球运动员彭帅则位列“偶像”。
1982年，一10岁美国女孩给当时的克里姆林宫领导人安德罗波夫写了一封信。此事成为头条新闻。今年6月29日，是她50岁冥诞。她当年的信完全没有过时。
不少人是从王吉贤那里开始了解和关注敖德萨这座乌克兰港口城市。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，北京人王吉贤开始在社媒上分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市的影响。他反对战争、反对侵略，支持乌克兰人民、支持和平。一周前，他的所有中国网络帐号被删。他对DW说，“我不害怕”，“但这样的事让我很伤心”。
在新闻管制极其严格的中国网络媒体中，几乎只能看到亲俄的言论。而普京更是被塑造成了敢于挑战西方的英雄人物。不同的观点则会立即遭到删除。
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