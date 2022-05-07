乌克兰重建谁买单？欧盟高官建议用冻结的俄罗斯资产

（德国之声中文网）欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在接受《金融时报》（Financial Times）采访时表示，欧盟应该将冻结的俄罗斯外汇储备拿来支付乌克兰的战后重建费用。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟及其西方盟友已经冻结了俄罗斯央行价值数千亿美元的外汇储备。博雷利在采访中表示，此前在塔利班夺取阿富汗政权后，美国曾经将阿富汗中央银行被冻结的35亿美元资产拨出来用于人道主义救援和对恐怖袭击受害者家属的赔偿。而欧盟如果采取类似的措施，将是“符合逻辑的”。

“现在钱就在我们的口袋里，谁能给我解释一下，为什么阿富汗的钱可以这样处理，而俄罗斯的钱不可以”，博雷利说。

这位欧盟外交事务高级代表在采访时还透露，欧盟已经就俄罗斯外汇储备是否可以用于乌克兰重建的问题进行了评估，但是布鲁塞尔尚未就此提交任何政策议案。

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上个月，美国财长耶伦（Janet Yellen）在被问到是否要将冻结的俄罗斯外汇储备用于重建乌克兰时表示，这不是一件可以轻率行动的事情，美国只能在与盟友的协调之下进行，而且可能还需要在美国进行必要的立法程序。

博雷利表示，如何为乌克兰的战后重建买单，这是关键的政治议题之一，因为这将涉及“令人难以置信的一大笔钱”。他希望能够看到有关采取何种方法来确保“战争赔偿”由俄罗斯支付的讨论。

根据俄罗斯中央银行5月6日发布的数据，截至今年4月29日，俄罗斯外汇储备总价值为5931亿美元，比一周之前缩水了140亿美元。此前俄财长西卢安诺夫(Anton Siluanov)曾表示，西方的制裁举措已经冻结了俄罗斯大约3000亿美元的黄金和外汇储备。

根据网易转载的一篇分析文章，2021年俄罗斯外汇资产中美元和人民币的占比，一个急剧下降一个大幅增长。目前美元资产大概有668亿美元，占比是10.9%，人民币资产则超过了1000亿美元，占比提高到17.1%。不过相比之下，在俄罗斯外汇储备中占比最高的还是欧元，如今在总体外汇储备中已经占到33.9%。

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而俄罗斯的外汇储备中，之所以有如此高比例的欧元，也是因为早前欧洲国家和俄罗斯之间频繁贸易往来的原因，主要是在能源领域。专家预测，在西方对俄罗斯实施制裁的背景下，莫斯科应该会进一步地提高人民币在其外汇储备中的占比。

4月30日，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)表示，西方的制裁今年将造成重大经济损失，预计俄罗斯国内生产总值(GDP)将下降8%至10%。



（路透社、金融时报、网易等）

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