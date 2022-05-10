 乌克兰部分停止向欧洲转运天然气 | 经济纵横 | DW | 11.05.2022

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经济纵横

乌克兰部分停止向欧洲转运天然气

俄罗斯对乌克兰的侵略战争正对欧洲的天然气输送产生进一步影响。乌克兰方面据信已停止通过卢甘斯克地区向欧洲输送天然气，并将俄罗斯“干扰”作为停止通过该线路转运天然气的原因。

图为位于基辅以东约130公里的乌克兰天然气压缩机站

图为位于基辅以东约130公里的乌克兰天然气压缩机站

（德国之声中文网）即使在俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰仍然是俄罗斯天然气进入欧洲的主要过境地之一。不过，这可能难以为继。 

乌克兰天然气传输系统运营商GTSOU的数据显示，乌克兰已经停止通过东部卢甘斯克向欧洲转运天然气。GTSOU已经在10日宣布，乌克兰将从5月11日起停止通过这条线转运俄罗斯天然气。该路线每天约有3260万立方米的天然气过境，几乎占了通过乌克兰运往欧洲天然气最大量的三分之一。 

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近几个月来，天然气价格飙升创下历史记录，俄罗斯入侵乌克兰更是雪上加霜。那么，我们在日常生活中做些什么，可以减少对天然气的依赖呢？

不少德国人呼吁立即禁止从俄罗斯进口天然气和石油。德国之声评论员Nemanja Rujevic认为，这样做只会给德国自己带来伤害，却不会给乌克兰带来帮助。

普京在周四签署政令，要求从周五开始欧盟国家购买俄罗斯天然气遵循新的付款规定，也就是在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户来付款。德国政府表示正在对此进行评估。目前，俄罗斯天然气仍在流向欧洲。

路透社引述内部人士的消息称，有关德国从卡塔尔进口液化天然气的协商谈判出现波折。同时，德国政府加快修建液化天然气接收站的法律草案也未能如期通过。

根据GTSOU的数据，通过索契拉尼夫卡这条关键路线的俄罗斯天然气过境量在5月11日上午降至零。索契拉尼夫卡是“联盟”（Soyuz）管道的一部分，这条管道将天然气从俄罗斯的奥伦堡地区运送乌克兰的乌日哥罗德。 

该乌克兰国有运营商在10日表示，由于“占领军对技术流程的干扰”，无法再运营位于卢甘斯克地区的诺沃普斯科夫（Nowopskow）压缩机站，因此，从周三（5月11日）开始，通过索契拉尼夫卡（Sochraniwka）这条线路的天然气运输停止，转而通过苏兹哈（Sudscha）枢纽。数据显示，苏兹哈枢纽周三上午的预订流量略低于7200万立方米。 

乌克兰东部卢甘斯克地区的诺沃普斯科夫压缩机站在莫斯科2月入侵乌克兰、开始所谓的“特别军事行动”后不久，就被俄罗斯军队和分离主义武装力量占领。 

Gazprom：将履行对欧洲客户的所有义务

乌克兰国家能源公司（Naftogaz）的负责人维特连科（Jurij Witrenko）最近对德媒RND表示，如果俄罗斯继续攻击乌克兰基础设施，那么通过乌克兰向西欧的俄罗斯天然气运输就会面临危险。 

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）则表示，没有看到“不可抗力的证据”，并称过去几周，乌克兰方面一直在索契拉尼夫卡“不受干扰”地工作。最近，Gazprom每天通过乌克兰向欧洲输送近1亿立方米的天然气。 

据国际文传电讯社报道，Gazprom的发言人库普里亚诺夫（Sergei Kupriyanov）说，从技术上来说，那些已输送了的天然气现在已经无法改变路线。据路透社报导，Gazprom也再次强调将“履行其对欧洲客户的所有义务”，将会“临时转移”其他天然气到苏兹哈枢纽。

 

观看视频 03:23

德国在资助俄罗斯的侵略战争？

德国暂时不存在能源瓶颈 

该事件暂时对德国没有明显影响。德国经济部一位女发言人表示，德国的天然气供应目前得到保证，将密切关注事态发展。 

根据合同，通过乌克兰向欧洲转运天然气的最大量为每天1.09亿立方米。而俄罗斯天然气进入欧洲的主要路线是北溪1号管道。 根据俄罗斯的数据，每年有600亿立方米的天然气通过北溪1号流入欧洲。 

美国敦促欧洲各国减少对俄罗斯能源的依赖，并且已经禁止进口俄罗斯石油等能源。 

德国严重依赖俄罗斯天然气。因此，针对禁运俄罗斯天然气的呼吁是非常有争议的。根据德国经济部的最新数据，自战争开始以来，德国对俄罗斯天然气的依赖程度从55%下降到约35%。 

（路透社，每日新闻） 

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观看视频 02:54

禁运俄罗斯石油 说来容易做来难？

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