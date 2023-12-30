乌克兰遭受自战争爆发以来最严重空袭

（德国之声中文网）据基辅消息称，俄罗斯对乌克兰发动了自战争爆发以来最猛烈的一次空袭。据乌克兰总检察长科斯廷（Andriy Kostin）表示，此次空袭在多个城市造成至少30人死亡，140多人受伤。乌克兰总司令扎卢什尼（Waleryj Saluschnyj）称俄罗斯发射了122枚火箭和巡航导弹以及36架无人机，其中约70%被防空系统拦截摧毁。

据称，这次袭击从不同方向分几波进行，并使用了战略轰炸机。乌克兰空军发言人伊格纳特（Jurij Ihnat）在电视上表示，除了伊朗制造的无人机外，俄罗斯还使用了巡航导弹、高超音速导弹和弹道导弹。

遍及乌克兰各地

全国范围内都拉响了空袭警报。首都基辅，西部的利沃夫、东北部的哈尔科夫、中东部的第聂伯罗以及更南边的扎波罗热和黑海港口城市敖德萨等地均遭到袭击。据当地军事管理部门称，仅在第聂伯罗，空袭就造成至少5名平民死亡。据能源部消息，乌克兰北部和南部的四个地区停电。

乌克兰首都基辅上空发生爆炸

乌克兰总统泽连斯基在Telegram上写道，这次空袭对平民区域造成了严重破坏，产科医院、教育机构、购物中心以及许多私人住宅都受到了袭击。泽连斯基表示，乌克兰将做出回应。他的发言附有一段视频，上面显示了一家被摧毁的购物中心。

波兰：俄罗斯导弹飞越领空

与此同时，据华沙透露，一枚俄罗斯导弹很有可能于周五上午也飞越了波兰领空。波兰总参谋长库库拉（Wieslaw Kukula）在华沙对记者说："种种情况表明，一枚俄罗斯导弹进入了波兰领空。"导弹在雷达监测下被发现，随即离开波兰领空，飞往乌克兰。进一步信息显示，该导弹在波兰领空停留了约三分钟，飞行了40多公里。

波兰总参谋长库库拉

库库拉进一步表示，已经命令波兰战斗机拦截该枚导弹，并"在必要时将其击落"。然而，由于时间短暂以及导弹的飞行方式，未能实施拦截。为安全起见，士兵目前在地面沿导弹飞行路径搜索任何可能的残骸碎片。

华盛顿提供技术援助

这一事件发生后，波兰总理图斯克（Donald Tusk）召集国防部长科辛尼亚克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）、陆军总参谋以及情报机构负责人举行了会晤。波兰总统杜达（Andrzej Duda）召开了国家安全局会议，并将此事告知了北约秘书长斯托尔滕贝格。后者强调，北约将支持其成员国波兰，并保持警惕。

白宫表示，美国国家安全顾问沙利文已与波兰总统安全顾问西维拉（Jacek Siewiera）通话，并提供技术援助。美国总统拜登密切关注此事。

"恐怖行动必定失败"

乌克兰总统在其视频讲话中呼吁国际社会在2024年共同对抗俄罗斯的侵略。他说："恐怖行动注定会失败。我们在自由世界中的所有人都必须共同确保这一点。"

乌克兰总统顾问耶尔马克（Andrij Jermak）再次请求西方盟友提供更多军事援助。他在Telegram上表示："我们正在尽一切努力加强我们的防空系统。但世界必须认识到，我们需要更多的支持和力量来制止这场恐怖。"

泽连斯基访问前线城市阿夫迪伊夫卡

乌克兰总统访问了顿涅茨克地区的前线城市阿夫迪伊夫卡（Awdijiwka），该城市已被俄罗斯军队包围了一半。泽连斯基在社交网络上发布视频说："阿夫迪伊夫卡--我们的阵地，我们的战士。"在这段视频中，总统站在装饰着乌克兰国旗的工业城市入口处。泽连斯基向数名士兵颁发了奖章，并送去了圣诞和新年祝福。

俄罗斯军队于10月初开始对阿夫迪伊夫卡发动新一轮攻势。这座严重受损的城市现在只能通过一条宽约七公里的狭窄通道抵达。

博雷尔称俄罗斯袭击"懦弱"

欧盟首席外交官博雷尔（Josep Borrell）谴责了俄罗斯最近对乌克兰城市发动的"野蛮"空袭。他在X平台上写道："这又是一次针对学校、地铁站和医院进行的懦弱的、无差别的袭击"。博雷尔已与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）进行了交谈。"乌克兰反对暴政、争取自由的斗争是我们共同的斗争。"博雷尔表示，2024年，欧盟将继续履行其为乌克兰提供军事装备的承诺，以支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵，"无论需要多久，欧盟将继续支持乌克兰。"

本周三，美国向基辅提供了今年最后一笔军事援助，总额为2.5亿美元。由于美国国会中共和党议员的反对，从明年开始的新援助法案未能通过。

（综合报导）

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