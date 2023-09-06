 乌克兰边防已拦截超2万名逃避征兵的男性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2023

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时政风云

乌克兰边防已拦截超2万名逃避征兵的男性

俄罗斯对乌克兰的侵略战争已经持续了18个月之久，乌克兰边防已经在边境拦截了超过2万名试图逃避征兵的男子离开乌克兰。基辅方面目前正在考虑从欧盟国家引渡逃避征兵动员的乌克兰人。

战争爆发后，乌克兰官方开始进行战争动员，禁止18岁到60岁之间的男性离境。

战争爆发后，乌克兰官方开始进行战争动员，禁止18岁到60岁之间的男性离境。

（德国之声中文网）乌克兰国家边防局发言人安德烈∙德姆琴科（Andriy Demchenko）周二（9月6日）在接受一档电视新闻节目采访时说：“从去年2月24日到现在，乌克兰边防人员已经拘留了大约14600名试图非法离开乌克兰的人员。”

他说，很多人试图躲避征兵。这些逃避兵役的人大多是在罗马尼亚和摩尔多瓦的“绿色边境”被拦截的。德姆琴科强调说：“我们谈论的主要是18岁到60岁的乌克兰男性。”

除此之外还有大约6200人持伪造的出境许可证被逮捕。

据乌克兰官方通报，已经有至少19名试图离开乌克兰的男子淹死在蒂萨河（river Tysa），这条河起源于乌克兰境内的山脉，流经罗马尼亚和匈牙利等国家。

还有一些人在翻越喀尔巴阡山脉的时候被冻死。

战争爆发后，乌克兰官方开始进行战争动员，禁止18岁到60岁之间的男性离境。

除了在边界被拦截的乌克兰男性，俄乌战争开始后，也有一些人成功进入欧洲国家。根据欧盟统计局的统计，在欧盟27国以及挪威、瑞士和列支敦士登登记的年龄在18岁到64岁的乌克兰男性难民总数已经超过65万。基辅方面正在考虑从欧盟国家引渡逃避征兵动员的乌克兰人。

乌克兰国内出售免服兵役文件的交易十分猖獗。据司法部门的消息称，这类文件的售价已经高达1万多美元。乌克兰总统泽连斯基近期下令对征兵办进行突击检查并逮捕了一些相关人员。

冲锋、排雷：乌克兰入伍新兵听命上前线

（德新社）

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