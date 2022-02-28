乌克兰谋求“火线入盟” 欧盟称“或可办理”

(德国之声中文网) 乌克兰总统泽连斯基2月18日通过社交媒体表示，欧盟应当特事特办，加急吸纳乌克兰成为成员国。泽连斯基说："我们的目标是和所有欧洲人站在一起。而最重要的是，我们要获得平等的权利。我坚信这才是公正的做法，我坚信我们配得上这个待遇。"

就在前一天，波罗的海三国也公开呼吁欧盟至少应当立即将乌克兰纳入"候选国"范围。拉脱维亚总统列维茨(Egils Levits)在推特上表示："很明显，乌克兰的命运在欧洲。"

欧盟委员会主席冯德莱恩也对此做出了积极回应。她说，"长期来看，乌克兰人确实属于我们欧洲，他们是我们中的一员，我们也有意接纳他们。"冯德莱恩强调，欧盟和乌克兰目前已经在多个领域展开了合作。

捷克总理菲亚拉(Petr Fiala)也说，眼下欧盟必须发出一个明确的讯号：欧洲民主国家共同体欢迎乌克兰。他说："尽管我偏向于走正常程序，但是目前可不是什么正常情况。"

不过，德国外长贝尔博克谨慎地表示，乌克兰加入欧盟的进程并非"几个月就能完成"。

欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)则说，围绕乌克兰入盟问题肯定会有一场"辩论"，并强调欧盟和乌克兰之间已经有一份"强有力"的联系协议，如有需要还可进一步强化。

就在同一天，欧盟委员会还透露，计划将乌克兰的电网也纳入整个欧洲大陆的电网。欧盟能源委员西姆森(Kadri Simson)通过推特表示，她已经和ENTSO-E(欧洲输电系统运营商联盟)的代表探讨了这一提议，并且会在当天晚些时候的欧盟各国能源部长紧急会议上提请各成员国支持欧乌电力并网计划。

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