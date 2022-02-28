 乌克兰谋求“火线入盟” 欧盟称“或可办理” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2022

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乌克兰谋求“火线入盟” 欧盟称“或可办理”

谋求加入北约却遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。

欧盟和乌克兰之间已经签有联系国协议

欧盟和乌克兰之间已经签有联系国协议

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尽管俄罗斯对乌克兰具有压倒性的军事优势，但是它的入侵遭到意想不到的顽强抵抗。普京称已命令俄罗斯的核威慑力量调整至特殊战备状态。接下来，乌克兰局势会如何发展？

俄罗斯和乌克兰官员周一开始在白俄罗斯边境进行谈判，在俄罗斯入侵乌克兰四天后，世界各国政府和一些国际企业开始对俄罗斯实施制裁。一向保持中立的瑞士今天也宣布冻结俄罗斯人的资产，并将对普京和一些俄罗斯官员实施金融制裁。

俄羅斯進攻烏克蘭，戰事激化。基輔多地持續傳出爆炸槍響聲，2月27日凌晨，郊區一座儲油槽傳出巨大爆炸，火光沖天。同時，德國宣布將向烏運輸武器，並與其他西方國家宣布最新制裁：將部分俄國銀行踢出SWIFT。

(德国之声中文网) 乌克兰总统泽连斯基2月18日通过社交媒体表示，欧盟应当特事特办，加急吸纳乌克兰成为成员国。泽连斯基说："我们的目标是和所有欧洲人站在一起。而最重要的是，我们要获得平等的权利。我坚信这才是公正的做法，我坚信我们配得上这个待遇。"

就在前一天，波罗的海三国也公开呼吁欧盟至少应当立即将乌克兰纳入"候选国"范围。拉脱维亚总统列维茨(Egils Levits)在推特上表示："很明显，乌克兰的命运在欧洲。"

欧盟委员会主席冯德莱恩也对此做出了积极回应。她说，"长期来看，乌克兰人确实属于我们欧洲，他们是我们中的一员，我们也有意接纳他们。"冯德莱恩强调，欧盟和乌克兰目前已经在多个领域展开了合作。

捷克总理菲亚拉(Petr Fiala)也说，眼下欧盟必须发出一个明确的讯号：欧洲民主国家共同体欢迎乌克兰。他说："尽管我偏向于走正常程序，但是目前可不是什么正常情况。"

不过，德国外长贝尔博克谨慎地表示，乌克兰加入欧盟的进程并非"几个月就能完成"。

泽连斯基2月27日夜间与欧盟委员会主席通话，讨论到了乌克兰加入欧盟之问题

泽连斯基2月27日夜间与欧盟委员会主席通话，讨论到了乌克兰加入欧盟之问题

欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)则说，围绕乌克兰入盟问题肯定会有一场"辩论"，并强调欧盟和乌克兰之间已经有一份"强有力"的联系协议，如有需要还可进一步强化。

就在同一天，欧盟委员会还透露，计划将乌克兰的电网也纳入整个欧洲大陆的电网。欧盟能源委员西姆森(Kadri Simson)通过推特表示，她已经和ENTSO-E(欧洲输电系统运营商联盟)的代表探讨了这一提议，并且会在当天晚些时候的欧盟各国能源部长紧急会议上提请各成员国支持欧乌电力并网计划。

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俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

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