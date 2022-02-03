乌克兰请求德国提供「防御性」武器

（德国之声中文网）据德国《南德意志报》援引的一封信中提到，乌克兰已向德国政府发出正式请求，以「防御性」武器的形式向乌克兰提供支持。乌克兰大使馆呼吁柏林尽快回应，称由于俄罗斯的侵略威胁，目前的「安全局势极其紧张」。

莫斯科近期在乌克兰边境部署了数万名士兵，导致人们担心俄罗斯将入侵这个隔壁的小国。北约组织（NATO）也警告道，大量俄罗斯士兵正在白俄罗斯集结。俄罗斯对此表示否认，该国要求西方提供一些安全保障，包括永远不允许乌克兰加入北约，以及从东欧撤军等。北约和美国回绝俄罗斯这两点要求，不过仍就导弹和部队削减与俄国进行进一步谈判。

在《南德意志报》引用的信中，乌克兰提出了一些关于「防御性物资」的具体要求，包括中程防空导弹系统、便携式地对空导弹、反无人机步枪、电子追踪系统、夜视设备、监视摄像机和弹药等。据该报称，基辅正在寻求「立即协助紧急采购防御性的武器系统」。

德国排除提供武器的可能性

北约盟国如美国、英国和波罗的海国家已经向乌克兰运送武器。但德国之前已经明确表示，它不会跟随这些国家的脚步。到目前为止，柏林仅提供5000个保护性头盔，并表示它倾向于以外交途径解决问题。

由立场中间偏左的社民党（SPD）、绿党和以商业为重的自民党（FDP）组成的德国政府有一项武器出口限制政策，不允许向危机地区运送武器。在由前德国总理默克尔（Angela Merkel）领导的上个政府联盟中也实行了同样的政策。尽管如此，2021年的武器出口额仍达到创纪录的93.5亿欧元（106.5亿美元）。

有呼声认为应对德国的武器出口政策进行反思。欧洲议会绿党议员、议会乌克兰代表团副主席冯克拉蒙（Viola von Cramon）向德国之声表示，应就德国是否该转变这一立场展开辩论。除了提到德国应该对俄罗斯采取更强硬的立场，她也对于土耳其提出在莫斯科和基辅之间进行调解表示担忧。 「我更担心的是，最终像土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）这样的独裁者、非民主人士会在该地区和乌克兰获得比我们欧洲人更多的影响力，」冯克拉蒙指出：「让乌克兰保持在西方一体化这条道路上显然较符合我们的利益。」

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在乌克兰的双重战略

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）本周为不向乌克兰运送武器的决定进行了辩护，并表示他的政府正在推行双重战略：承诺如果俄罗斯入侵乌克兰，将对俄国实施削弱性制裁，同时提出就如何平息局势进行会谈。

德国联邦议院自民党议会党团副主席格拉夫·拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）告诉德国之声，无论如何，武器出口与否对情势不会产生很大的影响。他提到：「目前情况是，乌克兰军力不如俄罗斯，这个因素永远无法通过交付武器来弥补。」他强调：「我们为他们的网络防御提供了支持、为乌克兰武装部队的军官提供了军事训练。我们向乌克兰派出了一间战地医院、在经济和政治上支持这个国家，所以德国人以多种方式支持乌克兰，支持其领土完整性，支持其政治主权。」

根据德国公共媒体德广联（ARD）本周四公布的民意调查，数据显示高达71%的德国人表示反对向乌克兰提供武器，20%的人表示赞成。

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）将于下周前往乌克兰，而总理肖尔茨在下周访问美国总统拜登（Joe Biden）后，将于本月晚些时候前往乌克兰。

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（法新社、德新社）

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