乌克兰请求德国提供“金牛座”巡航导弹 射程可及俄领土

（德国之声中文网）据德国国防部发言人透露，乌克兰已请求德国提供“金牛座”（Taurus）巡航导弹。这种巡航导弹的射程超过500公里，如果配备了这种导弹，乌克兰将具备打击俄罗斯领土的能力。

德国国防部周六对法新社记者证实，柏林方面“近日从乌克兰收到了相关请求”。

到目前为止，西方联盟在为基辅方面提供武器方面仍然较为谨慎，尤其是涉及打击范围有可能触及俄罗斯的武器方面。

本周五，德国总理肖尔茨重申，德国向乌克兰提供的武器不得用于打击俄罗斯领土。

“俄罗斯入侵了乌克兰，因此乌克兰可以采取自我防卫”，肖尔茨在访问爱沙尼亚首都塔林时说，“与此同时，很明显的是我们提供的武器只能在乌克兰领土上使用。”

中国特使：将致力于乌克兰冲突的政治解决

作为中国欧亚事务特别代表访问莫斯科的外交官李辉表示，北京将会为政治解决乌克兰危机作出具体的努力。

他在会见俄罗斯国防部官员时强调，中国在乌克兰问题上一贯坚持“客观公正”的立场，“遵循《联合国宪章》的宗旨和原则，积极劝和促谈，根据事情本身的是非曲直决定自己的立场”。

中国特使李辉

在此前一天，李辉会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。俄外交部称，双方就解决乌克兰冲突的前景举行了磋商。此前，李辉在欧洲之行框架下已访问乌克兰、波兰、法国、德国等国。

俄罗斯多地宣称遭到无人机袭击

位于俄罗斯西北部的普斯科夫州州长韦杰尼尔科夫（Mikhail Vedernikov）称，两架无人机的袭击在当地造成了爆炸，但是没有造成人员伤亡。

韦杰尼尔科夫表示，爆炸发生在距离白俄罗斯边界只有不到10公里的小镇Litvinovo，遭袭建筑被毁。他指责基辅方面要为这一袭击负责。

与此同时，俄罗斯西南部的库尔斯克州也传出遭到乌克兰炮击导致普列霍沃村一名建筑工人死亡的消息。该州州长斯塔罗沃伊特（Roman Starovoit）表示，正在村庄附近开展工作，以加强俄乌边界的防卫。

几个小时之后，俄罗斯媒体报道称，位于莫斯科西北部的德鲁日巴输油管道（Druzhba，又译为友谊输油管道）遭到袭击。

英情报机构：瓦格纳集团可能从巴赫穆特周边地区撤出

英国国防部在一份最新情报中指出，效力于俄罗斯的瓦格纳雇佣军可能“已经开始撤离他们在巴赫穆特周边的一些阵地”。

这份情报文件还指出：“2023年5月25日，瓦格纳集团领导人普里戈津表示，他的军队从巴赫穆特撤离的行动已经开始，将阵地移交给俄罗斯国防部的工作将会持续到6月1日。”

英国国防部指出，虽然瓦格纳集团创始人普里戈津与俄国防部不和，但是其雇佣军部队“可能会被用于下一步在顿巴斯地区的进攻行动”。



（路透社、法新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。