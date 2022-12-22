乌克兰许下圣诞愿望 美国仅承诺爱国者导弹

乌克兰总统泽连斯基本周出访华盛顿前，美国宣布了有史以来对乌克兰的最大规模军援。本月稍早，泽连斯基的顾问曾在推特上列出希望获得的武器清单，但其中只有爱国者导弹如愿出现在美国最新公布的名单中。为什么美国不愿意向乌克兰提供更有攻击性的武器？
（德国之声中文网）美国总统拜登本周三（12月22日）与乌克兰总统泽连斯基在华府会面，这是泽连斯基自今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来的首次出访。他在抵达美国后表示，此行是为了感谢美国在对俄战争中的帮助，并承诺在尝试结束战争方面「不会妥协」。
在泽连斯基抵达前不久，美国刚宣布了向乌克兰运输有史以来最大规模的武器设备。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在一份声明中说，美国将向乌克兰提供18.5亿美元的额外军事援助，包括转让爱国者防御导弹系统。泽连斯基在与拜登的联合新闻发布会也上表示，他清楚地了解未来几个月乌克兰将如何加强防御能力，但目前无法提供更多细节。他还补充说，爱国者系统是建立有效防空屏障的重要一步。
最新版的「爱国者」可以拦截战术导弹、巡航导弹、无人机、飞机等威胁。俄罗斯在乌克兰战场投入的部分飞行类武器，属于「爱国者」可以防御的范畴。也正因为如此，基辅一直以来迫切希望得到爱国者系统。美国国防部高级官员表示，华盛顿的用意是提供「分层」防御，防止俄罗斯巡航导弹和无人机继续对乌克兰基础设施持续空袭。
不过，这与泽连斯基期望美国提供的设备仍有一段差距。他的顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）本月早些时候在推特上发了一条「我的圣诞愿望」推文，其中提及了主战坦克、步兵战车、爱国者防空飞弹、美国陆军战术飞弹系统（ATACMS）等物品，但只有爱国者系统被拜登政府列入新的援助计划中。
据《华盛顿邮报》报导引述美国国防官员称，乌克兰已经有足够的坦克，而基辅期望得到的美国M1艾布拉姆斯坦克维护起来太困难，操作方式也复杂。在联合新闻发布会上，当被问及是否将能攻击俄罗斯境内的导弹提供给乌克兰军队时，拜登指出这种武器装备可能会破坏北约支持乌克兰的团结。他表示：「他们（北约）并不希望与俄罗斯开战，不希望发生第三次世界大战。」
前美国驻北约大使、现任芝加哥全球事务委员会主席达尔德（Ivo Daalder）向《华盛顿邮报》解释：「拜登仍然小心翼翼，不将战争进展推得太远、太快，因为担心造成升级。而泽连斯基也想明确表示，他需要这种持续的支持，说白了，也只有美国能够提供这种支持。」
但是，一些乌克兰高级官员则认为，阻止俄罗斯空袭的唯一方法是在它的源头进行打击。乌克兰国安、国防和情报委员会副主席札波德斯基（Mykhailo Zabrodskyi）本周在乌克兰国家通讯社（Ukrinform）的一篇文章中指出：「首先打击俄罗斯攻击机的基地，以及弹道导弹和巡航导弹的发射位置区域。」他写道，乌克兰需要远程导弹才能做到这点，特别是ATACMS。该项武器出现在波多利亚克的圣诞愿望清单上。
另一方面，德国周三重申，若美国未先提供坦克给乌克兰，德国也不会提供。德国政府发言人赫伯斯怀特（Steffan Hebestreit）在柏林告诉记者，虽然「尽可能地支持乌克兰」是德国的优先事项，但德国希望避免北约和俄罗斯之间的直接对抗，也不会有单独行动。他指出，事实上，至今还没有西方制造的坦克被送往乌克兰。
《纽约时报》引用政府官员的话写道，目前美国不愿放行的武器分为三个类别，第一类包括ATACMS等远程导弹。美国认为，如果乌克兰以远程导弹打击俄罗斯，将促使普京有理由扩大战争规模。第二类武器包括灰鹰无人机，尽管这将有利于乌克兰能够攻击更广泛的目标，但五角大楼担心，俄罗斯可以回收毁损的无人机并利用其技术。第三类包括F-16战斗机等最先进的武器，这些系统需要较长的培训时间，也须要由承包商进行复杂的维护。
不过，《纽约时报》也指出，拜登政府支持乌克兰的尺度随着战争进程增加，一些在战争初期被排除在外的武器，如HIMARS火箭炮和爱国者系统，后来都得到了批准。所以未来如果战况再度发生转变，或许泽连斯基还是有机会得到他想要的武器设备。
（综合报导）
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