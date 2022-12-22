乌克兰许下圣诞愿望 美国仅承诺爱国者导弹

（德国之声中文网）美国总统拜登本周三（12月22日）与乌克兰总统泽连斯基在华府会面，这是泽连斯基自今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来的首次出访。他在抵达美国后表示，此行是为了感谢美国在对俄战争中的帮助，并承诺在尝试结束战争方面「不会妥协」。

在泽连斯基抵达前不久，美国刚宣布了向乌克兰运输有史以来最大规模的武器设备。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在一份声明中说，美国将向乌克兰提供18.5亿美元的额外军事援助，包括转让爱国者防御导弹系统。泽连斯基在与拜登的联合新闻发布会也上表示，他清楚地了解未来几个月乌克兰将如何加强防御能力，但目前无法提供更多细节。他还补充说，爱国者系统是建立有效防空屏障的重要一步。

「爱国者」防俄罗斯空袭

最新版的「爱国者」可以拦截战术导弹、巡航导弹、无人机、飞机等威胁。俄罗斯在乌克兰战场投入的部分飞行类武器，属于「爱国者」可以防御的范畴。也正因为如此，基辅一直以来迫切希望得到爱国者系统。美国国防部高级官员表示，华盛顿的用意是提供「分层」防御，防止俄罗斯巡航导弹和无人机继续对乌克兰基础设施持续空袭。

未被满足的圣诞愿望

不过，这与泽连斯基期望美国提供的设备仍有一段差距。他的顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）本月早些时候在推特上发了一条「我的圣诞愿望」推文，其中提及了主战坦克、步兵战车、爱国者防空飞弹、美国陆军战术飞弹系统（ATACMS）等物品，但只有爱国者系统被拜登政府列入新的援助计划中。

据《华盛顿邮报》报导引述美国国防官员称，乌克兰已经有足够的坦克，而基辅期望得到的美国M1艾布拉姆斯坦克维护起来太困难，操作方式也复杂。在联合新闻发布会上，当被问及是否将能攻击俄罗斯境内的导弹提供给乌克兰军队时，拜登指出这种武器装备可能会破坏北约支持乌克兰的团结。他表示：「他们（北约）并不希望与俄罗斯开战，不希望发生第三次世界大战。」

乌官员：须从源头进行打击

前美国驻北约大使、现任芝加哥全球事务委员会主席达尔德（Ivo Daalder）向《华盛顿邮报》解释：「拜登仍然小心翼翼，不将战争进展推得太远、太快，因为担心造成升级。而泽连斯基也想明确表示，他需要这种持续的支持，说白了，也只有美国能够提供这种支持。」

美国和南韩共同举行ATACMS实弹演习

但是，一些乌克兰高级官员则认为，阻止俄罗斯空袭的唯一方法是在它的源头进行打击。乌克兰国安、国防和情报委员会副主席札波德斯基（Mykhailo Zabrodskyi）本周在乌克兰国家通讯社（Ukrinform）的一篇文章中指出：「首先打击俄罗斯攻击机的基地，以及弹道导弹和巡航导弹的发射位置区域。」他写道，乌克兰需要远程导弹才能做到这点，特别是ATACMS。该项武器出现在波多利亚克的圣诞愿望清单上。

德国称不提供坦克

另一方面，德国周三重申，若美国未先提供坦克给乌克兰，德国也不会提供。德国政府发言人赫伯斯怀特（Steffan Hebestreit）在柏林告诉记者，虽然「尽可能地支持乌克兰」是德国的优先事项，但德国希望避免北约和俄罗斯之间的直接对抗，也不会有单独行动。他指出，事实上，至今还没有西方制造的坦克被送往乌克兰。

德制的豹2型主战坦克也在乌克兰的愿望清单上

战争进程影响美国供武态度

《纽约时报》引用政府官员的话写道，目前美国不愿放行的武器分为三个类别，第一类包括ATACMS等远程导弹。美国认为，如果乌克兰以远程导弹打击俄罗斯，将促使普京有理由扩大战争规模。第二类武器包括灰鹰无人机，尽管这将有利于乌克兰能够攻击更广泛的目标，但五角大楼担心，俄罗斯可以回收毁损的无人机并利用其技术。第三类包括F-16战斗机等最先进的武器，这些系统需要较长的培训时间，也须要由承包商进行复杂的维护。

不过，《纽约时报》也指出，拜登政府支持乌克兰的尺度随着战争进程增加，一些在战争初期被排除在外的武器，如HIMARS火箭炮和爱国者系统，后来都得到了批准。所以未来如果战况再度发生转变，或许泽连斯基还是有机会得到他想要的武器设备。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



（综合报导）

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