乌克兰议员：如中印继续购买俄能源 美国应予以二级制裁

（德国之声中文网）乌克兰议会外交事务委员会主席梅列日科（ Oleksandr Merezhko）出访华盛顿期间，还呼吁加强同台湾的关系。

梅列日科表示，他的立场常常在乌克兰国内遭到批评，因为有人认为，一旦对中国购买俄罗斯能源的问题采取强硬立场，反而会导致中国更加支持俄罗斯，毕竟至少到目前为止，北京在对俄罗斯提供军事援助的问题上一直持审慎立场。

梅列日科在美国国务院记者联合会上表示："我一直试图向他们解释，（对华强硬）并不是问题所在。中国不会惧怕乌克兰，它怕的是美国的制裁。""这也就是说，美国能够也应当阻止中国继续对俄罗斯提供帮助，最好是实施二级制裁，阻止中国继续购买俄罗斯的原油和天然气，从而令俄罗斯经济和俄罗斯军队无法获得更多资金。"

作为执政党籍议员，梅列日科表示，他曾经在新德里生活过，因此印度购买俄罗斯能源的问题"令他非常心痛"，但他仍旧支持对印度这一世界最大民主政体实施制裁。

他说："各方应坚持原则，毕竟这是一场自由世界同专制政权之间的全球性冲突。不应为了物质及经济利益而做出任何妥协。"中国和印度都是人口超过十亿的大国，能源均依赖进口，并且中印两国都同俄罗斯有很深的渊源。过去，美国曾对购买伊朗石油的国家实施过二级制裁。

梅列日科是同多名波兰及立陶宛议员一道到访华盛顿的，他们此行的目的是游说美国国会及其他部门对乌克兰提供更多支持。

美国已对俄罗斯实施了内容广泛的制裁措施，并对乌克兰提供了数以亿计的军事援助。不过，在众议院拥有多数地位的共和党中，也有一些议员在呼吁减少对乌援助的规模。

立陶宛议会外交委员会主席帕沃里奥尼斯（ Zygimantas Pavilionis）发出警告说，一旦美国减缓对俄罗斯的施压力度，将会导致严重的后果。

他表示："如果我们不采取任何行动，那么六、七年之后，立陶宛首都维尔纽斯就会变成第二个布查。"布查是基辅附近的一座乌克兰城市，俄军撤离后，城内发现了大量双手反绑惨遭枪杀的平民。



立陶宛虽然是一个波罗的海小国，但却是世界上在台湾问题上不惧怕中国的少数国家之一。立陶宛此前因允许台湾在维尔纽斯开设办事处，而引起了北京极大的愤怒。

帕沃里奥尼斯表示："中国是地球上唯一一个有能力全盘改变游戏规则的国家，它能够让整个世界变成一座集中营。""今天如果美国人因为害怕而不去捍卫乌克兰，那么明天早上就会被台湾海峡的某些事件所惊醒，印太地区也将遭到攻击。"

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

北京：中俄政治互信持续深化

中国方面周六（2月4日）表示，中国与俄罗斯的政治互信持续深化。中国外交部在副部长马朝旭本周访问俄罗斯并与俄外长拉夫罗夫会面后做出该表态。

中国外交部也在其声明中说，中国愿意与俄罗斯合作，落实双方的战略伙伴关系，促进双方关系的进一步发展。

声明也表示，马朝旭在2月2日至3日的访问期间还会见了俄罗斯副外长鲁登科（Andrey Rudenko）和韦尔希宁（Sergey Vershinin），在会谈中就双边和多边合作以及共同关心的国际和地区问题交换了意见。中国外交部这份声明没有提及乌克兰。

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京一年前宣布建立战略伙伴关系，当时他们称这种关系“没有止境、没有禁区、没有上限”。

俄罗斯外长拉夫罗夫本周四（2月2日）再次表示，莫斯科与中国的关系没有止境，尽管双方不是正式的军事联盟，但具有更高更广泛的性质。

（法新社，路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。