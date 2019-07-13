 乌克兰议会选举人民公仆党获绝对多数议席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2019

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时政风云

乌克兰议会选举人民公仆党获绝对多数议席

乌克兰喜剧谐星泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj ）看来成为自1991年该国结束共产主义取得独立以来的首位以绝对多数治理国家的乌克兰总统。

Ukraine Parlamentswahl | Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture-alliance/dpa/E. Maloletka)

泽连斯基成立不久的人民公仆党在议会选举中获得绝对多数席位

（德国之声中文网）根据目前的选举结果，泽连斯基成立不久的人民公仆党在议会选举中获得绝对多数席位。

人民公仆党的领导成员之一科尔年科（Alexander Kornienko）周一表示，其政党在周日的议会选举中赢得199个直选议席中的125至127个议席，从而获得基辅议会450个议席中的绝大多数席位。

亲俄的反对派平台以很大落差排名第二。前总统波罗申科（ Petro Poroschenko）领导的欧洲团结党迄今一直是议会中最强大的政党，但是在此次选举中沦落第三。前总理季莫申科（Julia Timoschenko）的祖国党的支持率也远远落在后面。

  • Quereinsteiger in Politik - Komiker Volodymyr Zelensky (AFP/Getty Images/S. Supinsky)

    从文体明星到著名政治家

    小丑

    泽连斯基（Volodymyr Zelensky）曾在电视剧“人民公仆”中扮演一位成为乌克兰总统的历史老师。如今，他真地赢得了选举。这位全国知名的喜剧演员、电视制作人曾在选战宣传片中自称为“小丑”。

  • Quereinsteiger in Politik - Schauspieler Ronal Reagan (picture-alliance/Keystone)

    从文体明星到著名政治家

    好莱坞影星

    图中的男演员是曾于1981-1989年任美国总统的里根。不过，他并非一夜之间变成总统。1967-1975年，他任加州州长。

  • Quereinsteiger in Politik - Sänger Michel J. Martelly (picture-alliance/dpa/A. M. Casares)

    从文体明星到著名政治家

    著名歌手

    马尔泰利（Michel J. Martelly）自2011-2016年任海地总统，此前他是一位著名歌手，昵称是“甜心米奇”（Sweet Micky）。他任内需要应对海啸对该国造成的极为严重的打击。

  • Quereinsteiger in Politik

    从文体明星到著名政治家

    音乐家

    这位钢琴家、作曲家是在一战后从政、成为波兰总理兼外长。不过，帕德雷夫斯基（Ignacy Jan Paderewski）在任不到一年。

  • Pakistan Cricket Kapitän Imran Khan (picture-alliance/AP Photo/S. Holland)

    从文体明星到著名政治家

    世界冠军

    巴基斯坦现任总理伊姆兰·罕（Imran Khan）曾是获巨大成功的板球运动员。1992年，他作为队长率领的球队曾获得世界冠军。1996年他成立自己的政党，曾任议员。2018年当选总理。

  • Bildergalerie George Weah, designierter Präsident Liberia | 1992/93 (picture-alliance/DPPI Media)

    从文体明星到著名政治家

    世界足球先生

    乔治·维阿（George Weah）曾在欧洲多个顶尖足球俱乐部作为前锋踢球。1995年当选世界足球先生。2005年曾竞选利比里亚总统，但不敌对手。2017年底则成功当选该国总统。

  • Quereinsteiger in Politik - Silvio Berlusconi (AFP/Getty Images/ANSA)

    从文体明星到著名政治家

    传媒大亨

    贝卢斯科尼并非职业政治家。读大学时，他在游轮上当主持人、钢琴师和歌手来打工赚钱。后来他成为建筑和媒体业大亨。1994年，他所在的意大利力量党成为最大政治力量，由此开始他之后的四届总理任期。

  • Quereinsteiger in Politik - Musiker Robert Kyagulanyi/Bobi Wine (AFP/Getty Images/I. Kasamani)

    从文体明星到著名政治家

    年轻人的动员者

    虽然还未当总统，但预计2021年会参选：说唱歌手Bobi Wine。他自2017年成为乌干达议员。他动员年轻人反对长年担任总统的穆塞韦尼。Bobi Wine似乎得罪了什么人：他的司机被杀死，他本人被捕并可能受到刑讯。

    作者: Uta Steinwehr


仅在候选人名单选举中，人民公仆党就赢得超过42%的选票，等于获得120个议席。 Penta研究所的费森科（Wolodymyr Fesenko ）说："他在如此多的选区获胜，完全出人意料。"乌克兰实行混合选举制。其中一半议席通过政党名单选出，剩余部分在全国的选区中通过候选人直接选举选出。

今年4月，前乌克兰喜剧演员泽连斯基当选为乌克兰总统。由于政府和议会都是其前任波罗申科的支持者，因此泽连斯基5月份上任后立即着手举行重新选举。

李京慧/李鱼 （路透社）

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