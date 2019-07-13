乌克兰议会选举人民公仆党获绝对多数议席

（德国之声中文网）根据目前的选举结果，泽连斯基成立不久的人民公仆党在议会选举中获得绝对多数席位。

人民公仆党的领导成员之一科尔年科（Alexander Kornienko）周一表示，其政党在周日的议会选举中赢得199个直选议席中的125至127个议席，从而获得基辅议会450个议席中的绝大多数席位。

亲俄的反对派平台以很大落差排名第二。前总统波罗申科（ Petro Poroschenko）领导的欧洲团结党迄今一直是议会中最强大的政党，但是在此次选举中沦落第三。前总理季莫申科（Julia Timoschenko）的祖国党的支持率也远远落在后面。

从文体明星到著名政治家 小丑 泽连斯基（Volodymyr Zelensky）曾在电视剧“人民公仆”中扮演一位成为乌克兰总统的历史老师。如今，他真地赢得了选举。这位全国知名的喜剧演员、电视制作人曾在选战宣传片中自称为“小丑”。

从文体明星到著名政治家 好莱坞影星 图中的男演员是曾于1981-1989年任美国总统的里根。不过，他并非一夜之间变成总统。1967-1975年，他任加州州长。

从文体明星到著名政治家 著名歌手 马尔泰利（Michel J. Martelly）自2011-2016年任海地总统，此前他是一位著名歌手，昵称是“甜心米奇”（Sweet Micky）。他任内需要应对海啸对该国造成的极为严重的打击。

从文体明星到著名政治家 音乐家 这位钢琴家、作曲家是在一战后从政、成为波兰总理兼外长。不过，帕德雷夫斯基（Ignacy Jan Paderewski）在任不到一年。

从文体明星到著名政治家 世界冠军 巴基斯坦现任总理伊姆兰·罕（Imran Khan）曾是获巨大成功的板球运动员。1992年，他作为队长率领的球队曾获得世界冠军。1996年他成立自己的政党，曾任议员。2018年当选总理。

从文体明星到著名政治家 世界足球先生 乔治·维阿（George Weah）曾在欧洲多个顶尖足球俱乐部作为前锋踢球。1995年当选世界足球先生。2005年曾竞选利比里亚总统，但不敌对手。2017年底则成功当选该国总统。

从文体明星到著名政治家 传媒大亨 贝卢斯科尼并非职业政治家。读大学时，他在游轮上当主持人、钢琴师和歌手来打工赚钱。后来他成为建筑和媒体业大亨。1994年，他所在的意大利力量党成为最大政治力量，由此开始他之后的四届总理任期。

从文体明星到著名政治家 年轻人的动员者 虽然还未当总统，但预计2021年会参选：说唱歌手Bobi Wine。他自2017年成为乌干达议员。他动员年轻人反对长年担任总统的穆塞韦尼。Bobi Wine似乎得罪了什么人：他的司机被杀死，他本人被捕并可能受到刑讯。 作者: Uta Steinwehr



仅在候选人名单选举中，人民公仆党就赢得超过42%的选票，等于获得120个议席。 Penta研究所的费森科（Wolodymyr Fesenko ）说："他在如此多的选区获胜，完全出人意料。"乌克兰实行混合选举制。其中一半议席通过政党名单选出，剩余部分在全国的选区中通过候选人直接选举选出。

今年4月，前乌克兰喜剧演员泽连斯基当选为乌克兰总统。由于政府和议会都是其前任波罗申科的支持者，因此泽连斯基5月份上任后立即着手举行重新选举。

李京慧/李鱼 （路透社）