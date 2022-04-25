 乌克兰警告核灾难可能 美防长称不计代价支持乌抗俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

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时政风云

乌克兰警告核灾难可能 美防长称不计代价支持乌抗俄

乌克兰国家核能发电公司警告说，俄罗斯的入侵会造成核灾难。联合国秘书长古特雷斯访莫斯科，呼吁迅速停火并结束乌克兰战争。美国国防部长奥斯汀承諾傾全力幫助烏克蘭，支持「反击俄罗斯的帝国侵略」。

Ukraine-Krieg | Atomkraftwerk Zaporizhzhia angegriffen

俄军导弹上个月初曾击中扎波罗热核电站的行政大楼

（德国之声中文网）根据乌克兰国家核能发电公司（Energoatom）所发布的消息，俄罗斯军队的2枚巡航导弹周二（4月26日）一早低空飞过位于乌克兰南部扎波罗热市的核电站，该核电站同时也是欧洲最大的核电站。当地军事管理局指出，俄罗斯的空袭击中了扎波罗热市的一栋商业建筑，至少造成一人死亡。

乌克兰国家核能发电公司指出，俄罗斯的核恐怖主义正在上升，威胁越来越大，在切尔诺贝利悲剧发生36年后，俄罗斯正将整个世界暴露在另一场核灾难的危险中。

该公司的负责人柯亭（Petro Kotin）说：「导弹在低空被直接投向扎波罗热核电站所在地，那里有七个存有核原料的设施，风险极大。」柯亭强调，自3月4日以来占领核电站的俄军已在现场部署了重型设备和弹药。俄罗斯于3月12日宣布扎波罗热核电站将成为俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的财产，并应按照其规范进行运作。

邻国摩尔多瓦不平静

位于乌克兰南部边境的摩尔多瓦最近弥漫紧张气氛，据俄罗斯非官方的国际文传通讯社（Interfax）报导，两座位于德涅斯特河沿岸冲突地区的无线电塔周二遭炸毁，这些无线电塔原用于传输俄罗斯的电台信号。而且就在前一天，位于德涅斯特河沿岸提拉斯波尔市（Tiraspol）的国家安全部才刚遭到炮击。

Karte - Republik Moldau - DE

德涅斯特河是乌克兰和摩尔多瓦的分界线，周边有俄军驻扎

两起事件中没有人员伤亡，摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）已就此紧急召开国安会议。从摩尔多瓦共和国分离出来的德涅斯特河地区向来有俄罗斯士兵驻扎，基辅指责莫斯科挑起恐慌，称俄军可能试图从那里向黑海的敖德萨市方向攻击乌克兰；俄罗斯杜马独联体委员会主席卡拉什尼科夫（Leonid Kalaschnikow）则称，这样的挑衅，目的是将俄罗斯卷入该地区的敌对行动。

古特雷斯访俄罗斯

联合国秘书长古特雷斯4月26日前往莫斯科拜访，在与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤时，古特雷斯表示希望「尽一切可能」结束战争和人民的痛苦。古特雷斯警告说，战争已经对粮食和能源价格产生了全球性影响。因此，有必要举行对话并达成停火，以便寻找和平解决冲突的办法，他预计还会与普京谈论关于乌克兰战争的话题。

Russland Moskau UN Generealsekretär Antonio Guterres

古特雷斯向俄方表示：希望「尽一切可能」结束战争和人民的痛苦

据联合国估计，今年来自乌克兰的难民人数可能上升至830万。在2月24日俄乌战争刚开始时，联合国曾预计总共有400万难民。然而，根据联合国难民事务高专办（UNHCR）截至今日的数据，已经有超过520万乌克兰人逃往国外。联合国难民署估计，将需要18.5亿美元来资助其和其伙伴组织的难民收容工作。

观看视频 01:46

相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）4月26日在拉姆施泰因空军基地参与防长会议时承诺，将「不惜一切代价」支持乌克兰作战。他说：「来自世界各地的国家团结一致，我们决心支持乌克兰反击俄罗斯的帝国侵略。」他也强调：「乌克兰清楚地相信它能够获胜，这里的每个人也是如此。」

（综合报导）

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