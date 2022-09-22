乌克兰被占区开始所谓“全民公投”: 似曾相识？

（德国之声中文网）周五（9月23日）上午，俄罗斯控制的乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松等地区开始了所谓的“全民公投”。居民们被要求就他们所在地区是否成为俄罗斯的一部分做出 “是”或者“否”的投票。

周三（9月21日），俄总统普京发表电视讲话宣称，无论公投结果如何，莫斯科均将承认。

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与2014年吞并克里米亚半岛时一样，俄罗斯力图显示自己中立，而是由莫斯科提供军事支持的被占地区政客宣布了所谓的“公投”。乌克兰宪法禁止地区公投。

与八年前在克里米亚相似，投票日期比预期的11月4日提前了。没有独立的选举监督。

不过，这次与八年前相比有很多不同。

顿涅茨克和卢甘斯克是自行宣布独立的“共和国”，自2014年以来事实上处于俄罗斯控制之下。在今年2月入侵乌克兰前不久，普京正式承认其独立地位。

赫尔松和扎波罗热地区在入侵之初几乎完全或部分被俄罗斯占领。直到今天，所有这四个地区仍在发生战事。莫斯科还曾计划在数天前尚被其占领的哈尔科夫以东地区举行伪公投，乌军的成功反攻使这一计划破产。

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俄媒体报称，公投中会有地区差异。在顿涅茨克和卢甘斯克，选票上只列一个问题：是否同意加入俄罗斯联邦？

在赫尔松和扎波罗热，选票上列出3个问题，但答案的选项也是“是”或者“否”：是否同意脱离乌克兰、是否同意建立独立国家、是否同意加入俄罗斯联邦。

公投也将在俄罗斯本土举行，2014年以来，有数十万乌克兰人进入俄罗斯境内躲避战乱。然而，大多数乌克兰难民——数百万之众——已经逃到基辅控制的地区以及海外。

公投不采用电子投票方式。莫斯科任命的行政主管巴利茨基（Jewgeni Balizki）周二在接受俄罗斯国家广播公司Rossiya-24采访时说，在扎波罗热地区，将由警察护送流动投票小组挨家挨户“上门服务”。

俄罗斯的算盘

一旦吞并正式完成，顿涅茨克和卢甘斯克的士兵就将成为俄军的一部分；莫斯科对赫尔松和扎波罗热的计划则有所不同，那里将招募志愿兵。

俄前总统梅德韦杰夫在周二在社交媒体Telegram上写道，新领土的并入使俄罗斯有机会使用“所有力量进行自卫”。不少观察家将此解释为使用核武器的威胁。不过，上个月乌克兰曾进攻被吞并的克里米亚半岛上一俄罗斯军用机场，俄方并未立即实施反击。

俄罗斯政治学者奥列什金（Dmitry Oreshkin）在接受德国之声采访时指出，莫斯科当初曾计划举行表面上有序的投票，但现已无法实施。他指出，“在战争仍在进行，几乎有一半人口逃离的情况下”，公投乃无稽之谈。

有关俄占乌克兰领土上目前的民意，现无可靠数据。不过，2019年，柏林东欧与国际研究中心（ZOiS）委托进行的一项调查结果显示，在顿涅茨克和卢甘斯克分离地区，赞成并入俄罗斯的居民不到一半，约占45%，其中，大约27%的人支持自治，大约54%的人赞同回归乌克兰。

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