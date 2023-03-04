乌克兰表示决不放弃巴赫穆特

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
针对乌克兰东部城市巴赫穆特，乌军与俄军已进行了数周的争夺战。乌克兰总统泽连斯基在3月6日晚表示已经做出决定，不会退缩而是增援部队。与此同时，为俄罗斯战斗的瓦格纳雇佣兵团与克里姆林宫之间的裂痕似乎正在扩大。
俄军正集中兵力，将巴赫穆特作为顿巴斯最重要的攻击目标。乌克兰军队能保卫这座城市多久？之后战争会走向何方？
在乌克兰战场经历了长达数月的挫折之后，莫斯科急于夺取一座战略要地来鼓舞士气。不过基辅方面称，俄军在东部重镇巴赫穆特的战斗人员折损严重。与此同时，欧洲议会议长表示，欧盟各国应该认真考虑为乌克兰提供战斗机的事宜。
准军事组织“瓦格纳集团”的领导人普里戈任被视为俄罗斯总统普京的亲信，但是近来他对俄军方高层的一些指责却显示出双方关系的紧张。在普里戈任指责莫斯科拒绝为其雇佣兵提供弹药之后，俄国防部出面驳回了这一指控。
北约国防部长会议周三进入第二天，乌克兰敦促各盟友加大对乌军火援助的力度，而俄罗斯方面则宣称，俄军在乌克兰东部突破了乌军的两道坚固防线。一个人权组织称，俄罗斯劫持6000名乌克兰儿童并将其关入“再教育营”。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版