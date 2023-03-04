乌克兰表示决不放弃巴赫穆特

瓦格纳集团称遭俄军方“背叛” 莫斯科驳斥

准军事组织“瓦格纳集团”的领导人普里戈任被视为俄罗斯总统普京的亲信，但是近来他对俄军方高层的一些指责却显示出双方关系的紧张。在普里戈任指责莫斯科拒绝为其雇佣兵提供弹药之后，俄国防部出面驳回了这一指控。