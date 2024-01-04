乌克兰表示今年仍需370亿美元，没有B选项

（德国之声中文网）乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）周三（1月3日）在一次政府会议上表示，"今年的需求将超过370亿美元。我们期待盟友提供定期、稳定和及时的援助。"

宣布这一消息的大环境背景为欧盟和美国对乌援助的不确定性，乌克兰这两个主要盟友都陷入了政治分歧。

匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）阻挠了一项价值500亿欧元（550亿美元）的欧盟援助计划，而美国国会在向乌克兰提供额外援助的问题上仍存在分歧。

美国政府要求再向乌克兰提供610亿美元援助的请求在国会陷入僵局，共和党人表示，美国的首要任务是必须与更严格的美墨边境移民管控相结合。

亚利桑那州是与墨西哥接壤的几个州之一，来自亚利桑那州的独立参议员西内马（Kyrsten Sinema）周三（1月3日）表示，参议院谈判代表正在"接近"达成一项两党边境安全协议，国会可能将其与乌克兰和以色列的新紧急援助相结合。

由共和党控制的众议院一直要求参议院批准其去年通过的一项全面移民和边境安全法案。乌克兰总统泽连斯基上个月访问华盛顿，试图劝说美国国会同意610亿美元的援助方案，而他在国会发表演说的计划在最后一刻取消。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

没有B选项

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）周三表示，美国对乌克兰的援助法案目前暂陷僵局，但乌克兰除此之外别无选择，并相信美国国会最终会批准援助资金。

库列巴在接受CNN采访时表示:"我们没有B计划，我们对A计划很有信心。" 他说，"乌克兰将利用所获得的资源进行战斗。并且…给予乌克兰的不是慈善，而是对保护北约和保护美国人民繁荣的投资。"

库列巴表示，如果俄罗斯在这场已经进行了22个月的冲突中取得胜利，"其他领导人可能会想效仿俄罗斯，步其后尘。那时再确保这一地区的安全以及制止这些领导人将需要美国付出更高的代价。"

库列巴表示，任何暗示俄罗斯总统普京在乌克兰取得胜利后永远不会攻击其他北约成员国的官员，"都是犯了一个巨大的错误"。他们应该换工作。"

援助在下降

基尔世界经济研究所去年12月的一项调查显示，2023年8月至10月期间向乌克兰承诺提供的援助与2022年同期相比，下降了几乎90%，达到自战争爆发以来的最低点。"前景并不明朗，因为欧盟最大的待定援助计划尚未获得批准，而美国的援助一直在下降，"该研究所表示。

乌克兰在2023年获得了426亿美元的外部融资，其中27%为捐赠。

什米加尔将欧盟、美国、国际货币基金组织、日本、加拿大、英国以及世界银行列为乌克兰的主要支持者。

自战争开始以来，乌克兰的盟友和多边组织已承诺提供近2550亿欧元的援助，其中1410亿欧元为财政援助，980亿欧元为军事援助，近160亿欧元为人道援助。此外，乌克兰在征兵总动员方面也并非顺利，征兵年龄已从27岁降至25岁。

军机太老旧 乌克兰难获制空权

（法新社、路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。