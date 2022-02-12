乌克兰航空将飞机转移至境外

（德国之声中文网）在美国发出战事可能即将爆发的警告后，乌克兰国际航空公司宣布将其客机转移至境外。其中，5架飞机前往西班牙，两架飞往塞尔维亚的贝尔格莱德，做"预定的技术维护"。乌航共有 25 架飞机。

该公司在基辅通报，对其在乌克兰领空的航班保险已被中止，正就相关问题分别与保险公司和乌克兰当局谈判。前一天，基辅政府提供了相当于5亿多欧元的航空担保金。

在此之前，荷航已全面停飞乌克兰航班。因保险被中止，乌航旗下的 SkyUp 不得不将由马德拉（Madeira）前往基希讷乌（Chisinau）的回程客机转往邻近的摩尔多瓦，然后用巴士将乘客接至基辅。

挪威航空公司证实，考虑到乌克兰周边地区安全局势加剧，决定暂时绕行乌克兰领空。不过，挪航一发言人指出，挪威客机不直飞乌克兰，但偶尔会在通往土耳其安塔利亚（Antalya）的途中飞越乌克兰西域领空。

汉莎航空续飞乌克兰

德国汉莎航空则决定暂时继续其乌克兰航班。该公司一发言人应询解释说，汉莎拥有相关保险。他强调，"若无保险，我们也不会飞。"

基辅机场上的一架汉莎客机

捷克航空公司一发言人表示，该公司本周和下周增加了三个从基辅飞往布拉格的新航班。她解释说，相关航班曾因商业原因被取消，但鉴于需求增加，航班重新恢复。捷航提供基辅－布拉格每日航班，直至 2 月底。

基辅：未见攻击准备

数星期以来，尤其是美国不断警告说，俄罗斯极可能在短期内入侵乌克兰，原因是，俄在与乌克兰交界地区大量陈兵。克里姆林宫一再否认有入侵计划。基辅政府也表示，目前未见俄方在做具体的入侵准备。

（德新社，路透社）

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