乌克兰网球选手拒与白俄罗斯对手握手引嘘声

（德国之声中文网）在5月28日的法网女子单人赛中，白俄罗斯选手萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）以6比3和6比2的成绩击败乌克兰选手科丝特尤克（Marta Kostyuk），但在比赛结束后，科丝特尤克没有依照比赛惯例与其对手萨巴伦卡握手，此行为引来观众们的一阵嘘声。

事实上，科丝特尤克早在赛前就已经表示，由于莫斯科入侵乌克兰，因此她不会与俄罗斯和白俄罗斯球员握手。对于来自观众席的嘘声，科丝特尤克说：「我正在努力忘记它」。观众的行为对她来说完全出乎意料之外，她也表示：没有料到会有这样的反应，「但我想看看战争结束十年后人们会有什么反应」。

不握手、不合影

几个月来，科丝特尤克一直在批评俄罗斯和白俄罗斯球员以及他们对于战争的消极作为，这也是她决定拒绝与两国球员进行义务性握手的原因，她此次也没有与萨巴伦卡进行赛前合影。早在3月初，在美国德克萨斯的世界女子职业网球协会（WTA）赛事上赢得第一场比赛后，科丝特尤克就已经没有与她当时的俄罗斯对手格拉切娃（Varvara Gracheva）握手了。

今年20岁的科丝特尤克解释并捍卫了自己的立场，她指出，不明白为什么萨巴伦卡不能做出反对俄罗斯入侵的明确承诺：「她可以发出一个信息，像她这样的人去过很多地方，背后有一个大型团队，她有这么多的媒体平台可以传递信息。」

当谈到基辅稍早被54架俄罗斯无人机袭击时，她说：「那天晚上我没有看我的手机。后来，我才发现发生了一些事情。战争已经成为我生活的一部分，难以描述，我试着把它屏蔽掉。」

萨巴伦卡：如果可以愿结束战争

白俄罗斯选手萨巴伦卡则尝试在这个问题上采取中立的角色，她说：「她（科丝特尤克）不应该像这样子（在嘘声中）离开球场」。萨巴伦卡也表示：「我能理解她不与我们握手，我知道这不是针对我个人。」她补充说：「如果我能够结束战争，我会这么做的。」

萨巴伦卡还称：「无论是俄罗斯还是白俄罗斯的运动员，没有人支持战争。我们都想阻止它，但这不是我们能控制的。」

萨巴伦卡面临来自乌克兰对手的批评

俄选手卡萨特金娜立场明确

然而，科丝特尤克并不接受萨巴伦卡的这种说法，她认为还有一些勇于发声的运动员，并且举了卡萨金娜（Daria Kasatkina）为例。最近这位俄罗斯选手公开地、勇敢地谈到了战争。

在今年5月初的马德里公开赛中，乌克兰的祖伦科（Lesia Tsurenko）在与卡萨金娜比完赛后也没有握手，而卡萨金娜表示：「乌克兰人有理由不与我们握手」。事实上，祖伦科和卡萨金娜也没有完全停止交流，两人在事后挥了挥手，卡萨金娜对此说道：「我很高兴」。

提起这件事的科丝特尤克强调：「卡萨金娜站在真理、爱和亲切的一边。」她也指出，全球前100名中只有五名乌克兰选手，本来和其他国家的选手交谈是一件很轻松容易的事，但受战争影响已经15个月无法正常交流了。

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