乌克兰继续呼请主战坦克 德国身处舆论焦点

（德国之声中文网）本周五（1月20日）在德国拉姆施泰因美军基地举行的乌克兰联络小组会议最终未能就向乌克兰提供主战坦克达成决议。 主持会议的美国国防部长奥斯汀在会后说，“乌克兰不依赖于单一的平台。”他表示，盟友对向乌克兰提供大量的其他武器作出了承诺。他还列出了一份盟友宣布将向乌克兰提供的军事援助的完整清单。 奥斯汀说：“我们真正关注的是确保乌克兰现在拥有获得成功的能力。”

德国一直处于坦克话题辩论的焦点。乌克兰表示希望得到德国制造的豹式坦克和美国的M1艾布拉姆斯坦克。 德国新任国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）说，柏林将“在决定此事之前平衡所有的利弊……我非常肯定在短期内会有一个决定，但我还不知道将会是怎样的决定。” 柏林也尚未向波兰或芬兰等拥有豹式坦克的盟国发出许可，同意他们将此种德产坦克派往乌克兰。 “乌克兰正在耗尽人力，耗尽武器，每一天都至关重要，他们正在流血。”来自德国反对党基民盟（CDU）的联邦国防军前总参谋长基塞韦特（Roderich Kiesewetter）和告诉德国之声，“而且我认为，欧洲的信誉正在消亡。”

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



乌克兰总统泽连斯基周五晚上的视频讲话中说：“是的，我们仍将不得不为得到现代坦克而奋斗。但是，每一天，我们都更加明显地表明，除了作出关于坦克的决定，没有其他选择。” “我们正在变得更加强大。”乌克兰总统府负责人耶尔马克（Andriy Yerma）在社交媒体Telegram上写道。“我们还没有收到的一切，我们都会收到。” 美国众议院军事委员会的民主党领导人史密斯（Adam Smith）告诉德国之声，批评德国需要时间考虑是否向乌克兰提供豹2型坦克是不公平的。 他说，虽然乌克兰的盟友希望俄罗斯被打败，但他们也不希望和俄罗斯发生“直接冲突”。 史密斯说：“我不认为说德国拖后腿是一个公平的批评，如果只是因为得知在这个过程中有人说好吧，你应该送给他（坦克），你应该现在就送。” 他说：“这里面有一个很多人没有注意到的考量。”他表示，俄罗斯总统普京一直在威胁要将战争升级。“你知道那个进入直接冲突带来更高风险的升级点是什么吗？” “所以我认为，那些只看到一方面就去批评德国说，天哪，他们应该送去任何他们想要的东西，不假思索地送去任何他们想要的东西……我想很多人不愿意承认，这是一个更加困难的考量。”

“今年之内将俄军全部赶出乌克兰非常困难”

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）对乌克兰能否在今年成功地将俄罗斯军队赶出其领土表示怀疑。他在拉姆施泰因峰会后说： “从军事角度来看，我仍然坚持认为，就今年而言，从军事上将俄罗斯军队赶出他们占领的乌克兰所有的、每一寸土地的……非常、非常困难。” 他表示，为了协助乌克兰人在对俄罗斯发起春季攻势之前使用盟友提供的武器，还有很多工作要做。

在被问及柏林的作用时，美国国防部长奥斯汀告诉记者，德国是一个“可靠的盟友，而且在很长一段时间以来一直都是。”他补充说：“我真的相信，接下来他们仍将是一个可靠的盟友。” 他指出，德国接纳了盟国39,000名军人及其家眷。 奥斯汀说，德国在帮助培训乌克兰士兵方面是必不可少的。“德国仍在继续敞开大门，为我们提供训练设施，让我们继续完成所需工作。而且，德国也在训练部队……他们是同舟共济的一个大桨。” 北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，德国是向乌克兰提供最多支持的盟友之一。他说：“大炮、弹药、防空系统，现在还有马尔德步兵战车。德国真的在许多、许多领域中对乌克兰的支持都处于领先地位。”

（法新社、美联社、路透社、德新社）

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