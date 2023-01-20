乌克兰继续呼请主战坦克 德国身处舆论焦点

本周五的拉姆施泰因峰会最终未能就向乌克兰提供主战坦克达成决议，德国处于话题讨论的焦点。美国国防部长奥斯汀表示，德国仍将是“可靠的盟友”。
（德国之声中文网）本周五（1月20日）在德国拉姆施泰因美军基地举行的乌克兰联络小组会议最终未能就向乌克兰提供主战坦克达成决议。 主持会议的美国国防部长奥斯汀在会后说，“乌克兰不依赖于单一的平台。”他表示，盟友对向乌克兰提供大量的其他武器作出了承诺。他还列出了一份盟友宣布将向乌克兰提供的军事援助的完整清单。 奥斯汀说：“我们真正关注的是确保乌克兰现在拥有获得成功的能力。”
德国一直处于坦克话题辩论的焦点。乌克兰表示希望得到德国制造的豹式坦克和美国的M1艾布拉姆斯坦克。 德国新任国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）说，柏林将“在决定此事之前平衡所有的利弊……我非常肯定在短期内会有一个决定，但我还不知道将会是怎样的决定。” 柏林也尚未向波兰或芬兰等拥有豹式坦克的盟国发出许可，同意他们将此种德产坦克派往乌克兰。 “乌克兰正在耗尽人力，耗尽武器，每一天都至关重要，他们正在流血。”来自德国反对党基民盟（CDU）的联邦国防军前总参谋长基塞韦特（Roderich Kiesewetter）和告诉德国之声，“而且我认为，欧洲的信誉正在消亡。”
乌克兰总统泽连斯基周五晚上的视频讲话中说：“是的，我们仍将不得不为得到现代坦克而奋斗。但是，每一天，我们都更加明显地表明，除了作出关于坦克的决定，没有其他选择。” “我们正在变得更加强大。”乌克兰总统府负责人耶尔马克（Andriy Yerma）在社交媒体Telegram上写道。“我们还没有收到的一切，我们都会收到。” 美国众议院军事委员会的民主党领导人史密斯（Adam Smith）告诉德国之声，批评德国需要时间考虑是否向乌克兰提供豹2型坦克是不公平的。 他说，虽然乌克兰的盟友希望俄罗斯被打败，但他们也不希望和俄罗斯发生“直接冲突”。 史密斯说：“我不认为说德国拖后腿是一个公平的批评，如果只是因为得知在这个过程中有人说好吧，你应该送给他（坦克），你应该现在就送。” 他说：“这里面有一个很多人没有注意到的考量。”他表示，俄罗斯总统普京一直在威胁要将战争升级。“你知道那个进入直接冲突带来更高风险的升级点是什么吗？” “所以我认为，那些只看到一方面就去批评德国说，天哪，他们应该送去任何他们想要的东西，不假思索地送去任何他们想要的东西……我想很多人不愿意承认，这是一个更加困难的考量。”
美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）对乌克兰能否在今年成功地将俄罗斯军队赶出其领土表示怀疑。他在拉姆施泰因峰会后说： “从军事角度来看，我仍然坚持认为，就今年而言，从军事上将俄罗斯军队赶出他们占领的乌克兰所有的、每一寸土地的……非常、非常困难。” 他表示，为了协助乌克兰人在对俄罗斯发起春季攻势之前使用盟友提供的武器，还有很多工作要做。
在被问及柏林的作用时，美国国防部长奥斯汀告诉记者，德国是一个“可靠的盟友，而且在很长一段时间以来一直都是。”他补充说：“我真的相信，接下来他们仍将是一个可靠的盟友。” 他指出，德国接纳了盟国39,000名军人及其家眷。 奥斯汀说，德国在帮助培训乌克兰士兵方面是必不可少的。“德国仍在继续敞开大门，为我们提供训练设施，让我们继续完成所需工作。而且，德国也在训练部队……他们是同舟共济的一个大桨。” 北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，德国是向乌克兰提供最多支持的盟友之一。他说：“大炮、弹药、防空系统，现在还有马尔德步兵战车。德国真的在许多、许多领域中对乌克兰的支持都处于领先地位。”
（法新社、美联社、路透社、德新社）
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