时政风云

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

由于俄罗斯的阻挠，乌克兰小麦无法从海路运出去因而滞留在欧洲，而粮食贸易商宁愿采购价格更为低廉的乌克兰粮食，这使得小麦价格下跌，波兰农民在困境中挣扎。他们呼吁寻找一种解决方案，既能解决他们的生存问题，又能将粮食运送到最需要的地方。