乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

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由于俄罗斯的阻挠，乌克兰小麦无法从海路运出去因而滞留在欧洲，而粮食贸易商宁愿采购价格更为低廉的乌克兰粮食，这使得小麦价格下跌，波兰农民在困境中挣扎。他们呼吁寻找一种解决方案，既能解决他们的生存问题，又能将粮食运送到最需要的地方。
在去年的达沃斯世界经济论坛上，俄罗斯入侵乌克兰成为关注焦点。今年的重点则是战争对经济的影响，以及可能发生的经济衰退。
西方国家财政部长在印尼巴厘岛召开为期两日的20国集团会议。会上就全球粮食安全等问题达成所谓的“强烈共识”，但对于俄罗斯发动乌克兰战争问题上仍存在分歧。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
占领区“公投”，部分动员令，核武器威胁——随着俄罗斯采取一系列使局势升级的行动，国际社会的担忧也不断加剧。美联社分析认为，随着一些原本站在莫斯科一边的国家也加入谴责行列，国际舆论已经转为不利普京的风向。
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