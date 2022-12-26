 乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2023

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时政风云

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

由于俄罗斯的阻挠，乌克兰小麦无法从海路运出去因而滞留在欧洲，而粮食贸易商宁愿采购价格更为低廉的乌克兰粮食，这使得小麦价格下跌，波兰农民在困境中挣扎。他们呼吁寻找一种解决方案，既能解决他们的生存问题，又能将粮食运送到最需要的地方。

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俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。

危机变转机：多国走向小麦自给自足 26.12.2022

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乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？ 17.06.2022

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