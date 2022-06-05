乌克兰粮食有望恢复出口 谁来提供护航?

(德国之声中文网) 莫斯科方面6月7日表示，被俄军攻占的亚速海上两个主要乌克兰港口已经准备好恢复粮食出口。不过，克里姆林宫也向基辅方面喊话，要求乌克兰清除布设在港口航道上的水雷。此前，为阻止俄罗斯军舰进攻，乌军在其主要港口外都布设了水雷。

在过去3个多月中，俄军已经夺取了乌克兰的大部分海岸线，并且控制了黑海的重要航道，导致具有"欧洲粮仓"之称的乌克兰粮食出口贸易受阻，全球粮价被推高。乌克兰以及西方国家由此指责俄罗斯将粮食作为武器，俄罗斯则将当前形势归咎于西方制裁以及乌克兰为阻止俄军进攻而在自家港口布设的水雷。

现在，俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)说，别尔江斯克、马里乌波尔这两个亚速海主要港口已经恢复运营，"马里乌波尔港口的排雷工作已经完成，它正在正常运作，并且已经接收了它的第一批货船。"俄总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)也说，在排雷工作完成后，"将允许船只在经过我们的军队检查，确保它们没有携带任何武器后，进入港口，装载粮食，并在我们的帮助下，前往国际水域。"

亚速海位于克里米亚半岛的东侧，战前由俄乌两国共享，目前俄军已经控制了整个亚速海水域及全部海岸线。而在克里米亚半岛西侧，乌克兰的黑海重要港口敖德萨虽然还没有被俄军攻占，但也遭到了围困。在上星期俄军宣布的新阶段目标中，以敖德萨为中心的半岛西侧海岸线赫然在列；如果俄罗斯实现了这一阶段目标，即意味着乌克兰丧失全部出海口，沦为内陆国。

俄罗斯方面并没有明确其攻占的港口是否会允许仍然由乌克兰控制的部分出产的粮食出口。基辅此前已经指责俄罗斯"偷取了乌克兰的重要粮食供给"。

黑海上谁来护航 ?

俄罗斯和乌克兰几乎占了世界小麦供应的三分之一。俄罗斯也是一个重要的化肥出口国，乌克兰则是玉米和葵花籽油主要出口国。鉴于全球粮价上涨，联合国正在和俄乌双方商讨如何重启乌克兰港口粮食出口的方案。根据设想，土耳其海军有可能为商船护航，以确保其安全进出黑海。俄罗斯外长拉夫罗夫将在6月8日到访土耳其讨论这些提议。俄罗斯总统普京已经在上星期对非洲联盟表示，愿意保障被封锁地区向非洲国家出口粮食和化肥。

此前，俄罗斯《消息报》还披露了克里姆林宫可能重新允许乌克兰粮食从敖德萨出口的消息。这家亲政府的报纸称，莫斯科已经和基辅、安卡拉达成了协议，允许商船从仍被俄军围困的敖德萨港运送粮食。报道援引俄政府内部消息称，莫斯科的计划是，在乌克兰领海范围内，由土耳其海军负责清除水雷、为商船护航，而在乌克兰领海外，则由俄海军负责护航，一直到由土耳其控制的博斯普鲁斯海峡。

乌克兰方面未对这则报道予以证实。乌克兰总统泽连斯基6月6日表示，正在与英国、土耳其商讨由第三国海军保障在黑海的乌克兰粮食出口通行权。泽连斯基同时也强调，需要更多的反舰武器来确保乌克兰粮食出口的安全。

乌克兰农业部6月7日表示，与今年4月相比，乌克兰粮食、油菜籽、植物油等农产品出口增长了80%，达到174.3万吨，但仍然远没有回升到俄罗斯入侵前的每月600万吨水平。乌克兰农业部副部长维索茨基(Taras Wisotzkij)说，如果俄罗斯继续封锁黑海海岸线，未来每月最多只能出口200万吨农产品。

(路透社、消息报等)

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