 乌克兰称挫败俄罗斯暗杀泽连斯基的阴谋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2023

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乌克兰称挫败俄罗斯暗杀泽连斯基的阴谋

一名疑似担任俄罗斯特工的女性被逮捕。乌克兰国家安全局表示，这名女性试图将乌克兰总统泽连斯基的出行计划交给俄罗斯方面。

乌克兰总统泽连斯基在7月底视察敖德萨。

乌克兰总统泽连斯基在7月底视察敖德萨。

（德国之声中文网）据报道，这名女性在乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolajiw）被捕。

德新社报道称，这名女性试图收集泽连斯基出行的时间和确切行踪，并将这些信息交给俄罗斯情报部门。而俄罗斯情报部门准备根据这些信息在泽连斯基访问尼古拉耶夫期间发动空袭。根据乌克兰官方公布的行程信息，乌克兰总统泽连斯基曾在7月27日到访过这座城市。

乌克兰安全机构公布的逮捕时拍摄的照片上可看到一名深色头发身着黑底白条纹裙子的女性，两名乌克兰士兵一左一右站在她两侧。照片上所有人的面孔都被做了模糊化处理。

据报道，她还收集了有关乌克兰弹药库和电子战系统的信息。

乌克兰国家安全局称，这名女性来自乌克兰尼古拉耶夫州奥恰基夫市（Otschakiw）。她在一家向乌克兰军人出售商品的军用商店工作。

乌克兰一家法院对这名妇女发出逮捕令。她可能会面临最高达12年的刑期。

（路透社、德新社）

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