乌克兰称击落6枚俄高超音速导弹 莫斯科称基辅虚报战绩

（德国之声中文网）乌克兰周二（5月16日）称，在一晚上击落了18枚俄罗斯的导弹，其中包括六枚俄罗斯高超音速导弹“Kinzhal” （匕首高超音速导弹，Kinzhal是俄语“匕首”的意思）。莫斯科此前曾称该超级武器是不可阻挡的。

这是乌克兰首次声称击落了一整排高超音速导弹。如果该消息得到证实，将是对新部署的西方防空系统有效性的一次高调展示。

俄罗斯总统普京在2018年公布了匕首高超音速导弹，作为“新一代”的武器之一。他经常吹捧该导弹，以显示俄罗斯的军事硬件是世界一流的，能够与北约对抗。

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匕首高超音速导弹可以携带常规弹头或核弹头达2000公里。俄罗斯在侵乌战争中首次使用了它们，并且只承认在少数情况下发射了它们。

“难以置信的成功”

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，在一夜间，乌克兰部队拦截了俄罗斯方面发射的全部18枚导弹，分别是从飞机上发射的6枚匕首高超音速导弹、从黑海的船只上发射的9枚Kalibr巡航导弹（口径巡航导弹），以及从陆地上发射的3枚Iskanders（伊斯坎德尔导弹）。

据德新社报道，扎卢兹尼表示，乌克兰防空部队还摧毁了俄方6架神风无人机（kamikaze drones）。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特上写道：“乌克兰空军取得了另一个令人难以置信的成功！昨晚，我们的天空卫士击落了6枚俄罗斯的匕首高超音速导弹和12枚其他导弹……”。

俄罗斯方面目前没有证实基辅的说法，其说法与基辅相悖。

路透社报道称，导弹从空中被炸毁后，基辅被闪光灯照亮，碎片如雨。基辅市政当局表示，有三人被坠落的碎片砸伤。

本月早些时候，乌克兰首次声称，利用新部署的美国爱国者导弹防御系统在基辅上空击落一枚匕首高超音速导弹。

莫斯科：“一般乌克兰声称拦截的导弹数量是我们发射数量的三倍”

据俄新社报道，当被问及乌克兰声称击落当晚俄发射的全部高超音速导弹的说法时，俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）予以驳斥。

绍伊古说，一般来讲，乌克兰方面声称拦截的导弹数量是“我们发射数量的三倍”，“而且他们总是弄错导弹的类型，这就是为什么他们无法击中它们”，他没有更详细地说明。

俄罗斯方面声称，其夜间攻击击中了所有目标，称其远程精确打击导弹的目标是乌克兰储存西方提供的弹药、武器和军事装备的设施。

“匕首”vs. “爱国者”

俄罗斯国防部还表示，一枚匕首高超音速导弹摧毁了美国制造的爱国者地对空导弹防御系统。

在一份声明中，俄罗斯国防部说：“匕首高超音速导弹的一次高精度打击击中了基辅的一个美国制造的爱国者防空导弹系统。”

乌克兰方面周二声称，西方提供的防空系统在夜间100%拦截了俄罗斯方面的导弹。

目前看来，美国向乌克兰提供的一个爱国者防空导弹系统可能确实受到了损害。两名不愿透露姓名的美国官员对路透社表示，一个爱国者系统可能在俄罗斯的攻击中损坏，不过并没有被摧毁。其中一名官员说，关于修复该系统的讨论在进行中，目前看来该系统不必从乌克兰撤走。

乌克兰方面周三否认俄罗斯的高超音速导弹在对基辅的空袭中摧毁了美国制造的爱国者导弹防御系统。乌克兰空军发言人伊纳特（Yuriy Ihnat）告诉乌克兰媒体：“我想说，不要担心爱国者的命运”，他表示，用匕首导弹摧毁该系统“是不可能的”，称这是俄罗斯的宣传策略。

爱国者系统被认为是美国最先进的防空系统之一，它可以用来应对飞机、巡航导弹和弹道导弹，通常包含发射器、雷达和其他支援车辆。

俄罗斯和乌克兰方面完全相悖的说法，也包含着一种武器技术的较量。俄方的匕首高超音速导弹，对阵西方的爱国者导弹防御系统。此前，爱国者拦截匕首高超音速导弹的能力只是理论上的。如果能一次击中全部六枚，将表明它可能是一种可靠的防御手段。

俄罗斯高频率空袭 乌克兰准备大反攻

随着乌克兰军队准备发动攻势，俄罗斯现在正以战争中最高的频率发起远程空袭。

据路透社报道，俄罗斯本月已经发射了8次无人机和导弹，比此前3月、4月和冬季的频率都要高。而基辅声称击落了其中的大部分。

过去一周，乌克兰在战场上取得了自去年11月以来最大的收获，夺回了巴赫穆特北部和南部郊区的一些领土。莫斯科承认其一些部队已经撤退，但否认其在该市两侧的战线正在崩溃。

基辅说，这些进展是局部的，还不代表其即将进行的反攻的全部力量。基辅计划利用西方今年送来的数百辆现代坦克和装甲车。乌克兰的反攻将把战争带进下一个重要阶段。

莫斯科于2022年2月对乌克兰发动了全面入侵，现在已经声称兼并了乌克兰约六分之一的领土。乌克兰在战争初期将俄罗斯军队从基辅郊区击退，并在2022年下半年的两次重大反击战中夺回了领土，但自11月以来，乌军一直处于守势。

俄罗斯表示，对乌克兰发动战争是必要的，以应对基辅与西方的密切联系对其安全构成的威胁。乌克兰及其盟友称这是一场无端和非法的侵略战争。基辅表示，在所有俄罗斯军队离开其土地之前，不会停止战斗。

（路透社，德新社，法新社）

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