乌克兰称击落6枚俄罗斯高超音速导弹

（德国之声中文网）乌克兰周二（5月16日）称，在一晚上击落了18枚俄罗斯的导弹，其中包括六枚俄罗斯高超音速导弹“Kinzhal” （匕首高超音速导弹，Kinzhal是俄语中的“匕首”）。莫斯科此前曾称该超级武器是不可阻挡的。

这是乌克兰首次声称击落了一整排高超音速导弹。如果该消息得到证实，将是对新部署的西方防空系统有效性的一次高调展示。

俄罗斯总统普京在2018年公布了匕首高超音速导弹，作为“新一代”的武器之一。他经常吹捧该导弹，以显示俄罗斯的军事硬件是世界一流的，能够与北约对抗。

更多阅读：俄罗斯高超音速导弹——你所该知道的

匕首高超音速导弹可以携带常规弹头或核弹头达2000公里。俄罗斯在侵乌战争中首次使用了它们，并且只承认在少数情况下发射了它们。

“难以置信的成功”

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，在一夜间，乌克兰部队拦截了俄罗斯方面发射的全部18枚导弹，分别是从飞机上发射的6枚匕首高超音速导弹、从黑海的船只上发射的9枚Kalibr巡航导弹（口径巡航导弹），以及从陆地上发射的3枚Iskanders（伊斯坎德尔导弹）。

据德新社报道，扎卢兹尼表示，乌克兰防空部队还摧毁了俄方6架神风无人机（kamikaze drones）。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特上写道：“乌克兰空军取得了另一个令人难以置信的成功！昨晚，我们的天空卫士击落了6枚俄罗斯的匕首高超音速导弹和12枚其他导弹……”。

路透社报道称，导弹从空中被炸毁后，基辅被闪光灯照亮，碎片如雨。基辅市政当局表示，有三人被坠落的碎片砸伤。

莫斯科：“匕首”摧毁了一爱国者导弹防御系统

本月早些时候，乌克兰首次声称，利用新部署的美国爱国者导弹防御系统在基辅上空击落一枚匕首高超音速导弹。

此前，爱国者拦截匕首高超音速导弹的能力只是理论上的。如果能一次击中六枚，将表明它可能是一种可靠的防御手段。

俄罗斯方面目前没有证实基辅的说法，其说法与基辅相悖。

俄罗斯Zvezda军事新闻网报道说，俄罗斯国防部表示，在夜间对乌克兰的袭击中，利用匕首高超音速导弹摧毁了一个美国制造的爱国者导弹防御系统。俄国防部还称，夜间袭击也是针对乌克兰的战斗部队和弹药储存。

俄罗斯高频率空袭 乌克兰准备大反攻

随着乌克兰军队准备发动攻势，俄罗斯现在正以战争中最高的频率发起远程空袭。

据路透社报道，俄罗斯本月已经发射了8次无人机和导弹，比此前3月、4月和冬季的频率都要高。而基辅声称击落了其中的大部分。

过去一周，乌克兰在战场上取得了自去年11月以来最大的收获，夺回了巴赫穆特北部和南部郊区的一些领土。莫斯科承认其一些部队已经撤退，但否认其在该市两侧的战线正在崩溃。

基辅说，这些进展是局部的，还不代表其即将进行的反攻的全部力量。基辅计划利用西方今年送来的数百辆现代坦克和装甲车。乌克兰的反攻将把战争带进下一个重要阶段。

莫斯科于2022年2月对乌克兰发动了全面入侵，现在已经声称兼并了乌克兰约六分之一的领土。乌克兰在战争初期将俄罗斯军队从基辅郊区击退，并在2022年下半年的两次重大反击战中夺回了领土，但自11月以来，乌军一直处于守势。

俄罗斯表示，对乌克兰发动战争是必要的，以应对基辅与西方的密切联系对其安全构成的威胁。乌克兰及其盟友称这是一场无端和非法的侵略战争。基辅表示，在所有俄罗斯军队离开其土地之前，不会停止战斗。

（路透社，德新社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。