乌克兰称俄黑海舰队司令被炸身亡 俄公布其最新参会画面

（德国之声中文网）乌克兰特种部队昨天（9月25日）对外表示，俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫（Viktor Sokolov）连同另外33名俄罗斯军官上周在乌克兰对克里米亚塞瓦斯托波尔港的司令部的袭击中死亡。

上周五（9月22日），俄罗斯黑海舰队在克里米亚塞瓦斯托波尔港的司令部遭到袭击并起火。随后乌克兰军方宣布对该司令部“发动了成功袭击”，并表示相关行动的细节会尽快公布，不过现在已知的结果是俄方“有数十人死伤，其中包括舰队高级指挥官”。

据称袭击发生时，俄罗斯海军领导层“正在召开会议”。

俄罗斯国防部没有立刻回应俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫在袭击中死亡的报道。

乌克兰特种部队在通讯应用程序Telegram上称：“俄罗斯黑海舰队总部遭到袭击后，包括俄罗斯黑海舰队司令在内的34名军官死亡。另有105名占领者受伤。总部大楼无法修缮恢复。”

遇袭后的黑海舰队总部

不过，周二俄罗斯国防部发布了黑海舰队司令索科洛夫参加俄罗斯国防部会议的画面。会议以视频的形式举行。俄罗斯国防部长绍伊古和其他高级军事将领出席了这场会议。

俄罗斯国家电视台播出了会议画面。

今天早些时间，克里姆林宫发言人佩斯科夫拒绝对索科洛夫遇袭身亡一事发表评论。他让媒体记者去国防部询问。

俄罗斯电视台播出的会议画面中，绍伊古说：“9月1.7多万名乌克兰军人被消灭，摧毁武器装备2700多件，其中包括美国7辆布拉德利装甲战车。”

他还说，乌克兰武装部队正在整个前线遭受严重损失，“乌克兰的反攻迄今没有取得任何成果”。

他说：“美国及其盟国仍继续武装乌克兰武装部队，而基辅政权却让未经训练的士兵在毫无意义的攻击中任人宰割。”

路透社报道称，乌克兰的反攻尚未夺回大量被占领土。俄罗斯军队控制着乌克兰约17.5%的领土。

乌克兰反攻战步履维艰

（路透社）

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