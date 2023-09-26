 乌克兰称俄黑海舰队司令被炸身亡 俄公布其最新参会画面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌克兰称俄黑海舰队司令被炸身亡 俄公布其最新参会画面

乌克兰特种部队周一称，俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫上周在乌克兰针对克里米亚塞瓦斯托波尔港司令部的袭击中丧生。不过次日俄罗斯国防部发布了索科洛夫参加俄罗斯国防部视频会议的画面。

俄罗斯国防部公布26日会议画面。

俄罗斯国防部公布26日会议画面。

（德国之声中文网）乌克兰特种部队昨天（9月25日）对外表示，俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫（Viktor Sokolov）连同另外33名俄罗斯军官上周在乌克兰对克里米亚塞瓦斯托波尔港的司令部的袭击中死亡。

上周五（9月22日），俄罗斯黑海舰队在克里米亚塞瓦斯托波尔港的司令部遭到袭击并起火。随后乌克兰军方宣布对该司令部“发动了成功袭击”，并表示相关行动的细节会尽快公布，不过现在已知的结果是俄方“有数十人死伤，其中包括舰队高级指挥官”。

据称袭击发生时，俄罗斯海军领导层“正在召开会议”。

俄罗斯国防部没有立刻回应俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫在袭击中死亡的报道。

乌克兰特种部队在通讯应用程序Telegram上称：“俄罗斯黑海舰队总部遭到袭击后，包括俄罗斯黑海舰队司令在内的34名军官死亡。另有105名占领者受伤。总部大楼无法修缮恢复。”

遇袭后的黑海舰队总部

遇袭后的黑海舰队总部

不过，周二俄罗斯国防部发布了黑海舰队司令索科洛夫参加俄罗斯国防部会议的画面。会议以视频的形式举行。俄罗斯国防部长绍伊古和其他高级军事将领出席了这场会议。

俄罗斯国家电视台播出了会议画面。

克里姆林宫发言人佩斯科夫9月26日拒绝对索科洛夫遇袭身亡一事发表评论

克里姆林宫发言人佩斯科夫（图）9月26日拒绝对索科洛夫遇袭身亡一事发表评论

今天早些时间，克里姆林宫发言人佩斯科夫拒绝对索科洛夫遇袭身亡一事发表评论。他让媒体记者去国防部询问。

俄罗斯电视台播出的会议画面中，绍伊古说：“9月1.7多万名乌克兰军人被消灭，摧毁武器装备2700多件，其中包括美国7辆布拉德利装甲战车。”

他还说，乌克兰武装部队正在整个前线遭受严重损失，“乌克兰的反攻迄今没有取得任何成果”。

他说：“美国及其盟国仍继续武装乌克兰武装部队，而基辅政权却让未经训练的士兵在毫无意义的攻击中任人宰割。”

路透社报道称，乌克兰的反攻尚未夺回大量被占领土。俄罗斯军队控制着乌克兰约17.5%的领土。

乌克兰反攻战步履维艰

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关音频视频

谁在控制黑海？

相关内容

ACHTUNG USER GENERATED CONTENT *** This image taken from UGC video shows smoke rising from the headquarters of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol, Crimea, Friday Sept. 22, 2023. Ukraine carried out a fiery missile strike Friday on the main headquarters of Russia’s Black Sea Fleet and one serviceman was missing, the Russian Defense Ministry said (Crimean Telegram channel via AP)

克里米亚俄黑海舰队遭袭 莫斯科低调应对 23.09.2023

俄罗斯吞并的克里米亚半岛塞瓦斯托波尔港周五遭到导弹袭击，俄军黑海舰队总部被损毁。伤亡尚不确定，乌方称有数十人伤亡，其中包括俄军高级军官，但俄方只称一人失踪。专家分析指出，该事件暴露出俄军“重大失误”。

乌克兰本土造无人机使用中国产元件

乌克兰本土造无人机使用中国产元件 26.09.2023

乌克兰无人机初创企业利用中国制造的元件帮助乌军开发和生产战争武器。

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1705611227748012542?s=20 While in Lublin on my way back to Ukraine, I was honored to award two prominent Poles, volunteers, Bianka Zalewska and Damian Duda, Ukrainian state awards. Bianka is a journalist for TVN Discovery Poland who has helped provide humanitarian aid to Ukrainians and transport wounded children to Polish hospitals. Damian is a civilian volunteer and medic who gathered a team of medics to save our wounded soldiers near the frontline. He created a fund to assist medics, provide training, and provide vital medical assistance. I thank Poland for its invaluable support and solidarity that helps defend freedom of our entire Europe!

乌波矛盾有转机？泽连斯基突访波兰表现友好 24.09.2023

在波兰与乌克兰由于粮食问题引发关系紧张之后，泽连斯基释放出了善意信号：在访问北美回程途中，他出人意料地到访波兰东部城市卢布林，对波兰志愿者的援助表示感谢。与此同时，旨在保障乌克兰粮食出口的协议重启仍然无望。俄外长指责西方在“直接与俄罗斯作战”。

广告

媒体看中国

Chinas Zentralkomitee

德语媒体：如何与中国保持学术合作

《时代周报》发表柏林自由大学和维也纳大学两位教授的客座评论，认为与中国的学术合作必须继续成为可能。《奥古斯堡汇报》发表评论，认为欧委会主席冯德莱恩威胁对中国电动汽车征收惩罚性关税，将会是一记乌龙球。